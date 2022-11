Elk Deens doelpunt in november levert 1,34 euro op voor arbeidsmigranten in Qatar

De Deense nationale ploeg tijdens een interland tegen Frankrijk in september. Beeld AFP

Nu het WK voetbal nadert, zijn er steeds meer deelnemende landen die met acties hun stem laten horen over de mensenrechtensituatie in Qatar. Het Australische elftal nam bijvoorbeeld vorige week een video op waarin spelers hun afkeuring uitspraken over mensenrechtenschendingen in Qatar. Andere deelnemende landen, waaronder Nederland, hebben aangekondigd tijdens het WK een speciale OneLove-aanvoerdersband te dragen.

De Deense actie is de eerste die geld ophaalt om de arbeidsomstandigheden van migranten in Qatar te verbeteren. Die vormen een van de belangrijkste bezwaren tegen het WK in dat land. Toch zal het bedrag dat de Deense actie oplevert, vooral symbolisch zijn. Vorig jaar werden in november 55 duizend doelpunten gescoord in het Deense amateur- en profvoetbal. Dat zou omgerekend een bedrag van 74 duizend euro betekenen.

Compensatiefonds

Als het aan mensenrechtenorganisatie Amnesty International ligt, tast vooral wereldvoetbalbond Fifa in de buidel. Er moet een compensatiefonds komen voor arbeidsmigranten, zegt Amnesty. In dat fonds zou een bedrag van 440 miljoen euro moeten worden gestort, gelijk aan het totale prijzengeld dat de Fifa uitkeert tijdens het WK. Van het geld zou achterstallig loon van arbeidsmigranten moeten worden betaald en compensatie voor de families van overleden arbeiders.

Ook verschillende Europese voetbalbonden, waaronder Nederland, vinden dat zo’n compensatiefonds er moet komen. De Fifa is daar tot nu toe nog niet toe bereid.

Sinds het WK in 2010 aan Qatar is toegewezen zijn er zeker 6.500 arbeidsmigranten omgekomen. Een deel van hen werkte aan projecten die verband houden met het WK, zoals de bouw van stadions. Toch blijft de Fifa volhouden dat slechts drie doden direct verband hebben met hun werk bij de bouw van de WK-stadions. Hun nabestaanden zijn gecompenseerd, zegt de wereldvoetbalbond.

Amnesty International verwerpt dat verweer en wijst erop dat het aantal dodelijke slachtoffers veel groter is. Daarnaast zijn er ook nog duizenden gewonden en arbeidsmigranten die niet volledig zijn uitbetaald.

OneLove

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk draagt tijdens het WK de zogenoemde OneLove-aanvoerdersband. Daarmee wil Nederland stelling nemen tegen alle vormen van discriminatie, waaronder racisme en homofobie. Op de armband staat ook een hart in regenboogkleuren. Dat ligt gevoelig in Qatar, homoseksualiteit is strafbaar in het land.

De Fifa heeft zich nog niet uitgelaten over het voornemen van Nederland en zeven andere Europese landen om de band tijdens het WK te dragen. Mocht de bond het echter verbieden, dan trekt Nederland zich daar niets van aan, zegt secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB tegen de NOS: ‘Wij gaan voor dat statement. En als er een boete is, dan zal dat zo zijn.’

Ook de Deense aanvoerder Simon Kjaer is van plan de band te dragen. Daarnaast maakt Denemarken een statement tegen de situatie in Qatar met hun shirts, zo maakte de bond eerder bekend. Op de shirts zal het logo van de voetbalbond en van de kledingsponsor bijna niet te zien zijn, omdat die dezelfde kleur hebben als de rest van het shirt. Het Deense thuisshirt is volledig rood, het uitshirt wit en het derde shirt helemaal zwart: ‘De kleur van rouw. De perfecte kleur voor het derde shirt van Denemarken voor het WK dit jaar’, aldus kledingsponsor Hummel.