Elizabeth zit vandaag 70 jaar op haar troon: ‘Geen sprake van dat ze ooit zal aftreden’

Koningin Elizabeth snijdt zaterdag in haar paleis in Norfolk de taart aan om haar platina jubileum te vieren. Beeld AFP

Dag Patrick, feest vandaag in het koninklijk paleis?

‘De koninklijke familie zal in kleine kring vast een glaasje drinken, maar er is vandaag geen groot feest. Dat staat gepland voor juni, dan zijn er vier dagen feest. Er komt een grote parade en de bevolking wordt aangemoedigd samen op straat te lunchen. Het idee is de grootste picknick ter wereld te organiseren.

‘Er komt ook een popconcert in Buckingham Palace, naar verluidt met een aantal grote namen. Wie precies is nog niet bekend, maar ik hoop op de Rolling Stones of Queen.’

Elizabeth schreef gisteren in een brief over haar jubileum dat ze wil dat Charles’ echtgenote Camilla koningin-gemalin wordt als Charles koning wordt. Was dat onverwacht?

‘Het was in ieder geval onaangekondigd. Er is publiek lang getwijfeld over welke titel Camilla zou dragen, dus dit was groot nieuws.



‘Camilla was voorheen niet erg populair, omdat ze werd gezien als de intrigant die het huwelijk tussen Charles en Diana had gesaboteerd. Maar ze is een leuke, spontane tante gebleken, en heeft bovendien Charles gelukkig gemaakt. Dat is wel een prestatie, want hij is een man met een gebruiksaanwijzing. Ze is ook een steunpilaar geweest voor de koningin na de dood van haar echtgenoot Philip vorig jaar.

‘De Koningin ondertekende die brief trouwens met ‘uw dienaar Elizabeth’. Zo ziet ze zichzelf ook echt: als dienaar van het land. Ik heb het idee dat dat een beetje een steek was naar de politieke leiders van het land, die de laatste tijd niet echt overkomen als dienaren van de natie.

‘Bij de uitvaart van Philip vorig jaar zat Elizabeth ook helemaal alleen in de kerk, met een mondkapje op. Ze gehoorzaamde alle regels tot op de letter. Het contrast met het gedrag van de regering is hier niet onopgemerkt gebleven.’



Gaan we de twee zwarte schapen van de familie, Harry en Andrew, zien bij de festiviteiten?

‘Nee, die gaan hun gezicht niet laten zien. Harry brengt dit jaar een boek uit over zijn leven, dat zal zeker weer een aanval zijn op zijn familie.

Beeld AFP

‘Andrew wordt binnenkort via videoverbinding ondervraagd in de rechtszaak die in Amerika tegen hem is aangespannen wegens seksueel misbruik. Een schikking in die zaak lijkt uitgesloten, dus ook dat werpt een schaduw over het jubileumjaar.

‘Met name de val van Andrew is een tragedie voor Elizabeth. Ze was erg dol op hem. Het recente besluit om Andrews titels af te nemen is in feite gekomen van Charles en William, die hebben haar voor het blok gezet. Uiteindelijk gaat het belang van het koningshuis voor, daar kan de koninklijke familie erg hard in zijn.’

Wat doen al die affaires met de populariteit van het koningshuis?

‘De koninklijke familie is nog steeds populair, maar zeker onder jongeren steeds minder. Elizabeth is geliefd, maar over Charles zijn de meningen verdeeld. Hij is ook erg uitgesproken over veel onderwerpen. Om hun populariteit te handhaven, schuiven ze nu prins William en zijn vrouw Kate erg naar voren. Die zijn erg populair en vormen de hoop van het koningshuis voor de toekomst.’

Koningin zijn is geen rustige baan, maar de laatste jaren zijn wel erg hectisch geweest. Is het niet tijd dat de 95-jarige Elizabeth het stokje doorgeeft?

‘Nee, er is geen sprake van dat ze ooit zal aftreden. Dat is hier echt een non-issue. Ze zal doorregeren tot haar dood. Dat heeft ze beloofd toen ze aantrad, en daaraan zal ze zich houden. Ze doet het de laatste tijd wel rustiger aan. Ze maakt geen verre reizen meer en heeft al taken overgedragen aan Charles en andere familieleden.

‘Ze is natuurlijk niet onsterfelijk, maar ik heb zo’n vermoeden dat ze net als haar moeder de honderd gaat halen. Ze is nu al de langst zittende monarch in de Britse geschiedenis. Iedereen die jonger is dan 75, kan zich geen andere vorst herinneren.

‘Ze wordt ook wel gezien als een van de grootste Britse vorsten in de geschiedenis. Ze is het gezicht van naoorlogs Engeland, met haar aantreden in 1952 brak een nieuw tijdperk aan. Dus als ze er niet meer is, is dat ook echt het einde van een tijdperk.’