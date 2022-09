Elizabeth was de ‘onzichtbare lijm’: het is nu aan Charles het Gemenebest bijeen te houden

De Britse koningin Elizabeth II tijdens een bezoek aan jonge schoolkinderen in Canada in het jaar 2000. Beeld AFP

Stilzwijgend lijkt deze week de epiloog van het koloniale tijdperk begonnen. Met de dood van koningin Elizabeth II en het aantreden van koning Charles III is de laatste imperiale troonsopvolging een feit. De wisseling van de wacht raakt immers niet alleen de 15 soevereine naties wereldwijd waarvan Elizabeth het staatshoofd was, maar ook de 56 lidstaten van het Gemenebest van Naties waarvan zij 70 jaar lang het boegbeeld was, een groep landen met gezamenlijk meer dan 2,5 miljard inwoners.

Het Commonwealth of Nations (voorheen British Commonwealth) is het onechte kind van het Britse koloniale rijk. Het werd in 1949 opgericht als een verbond van voormalige Britse (kroon-) koloniën en autonome gebiedsdelen die na de dekolonisatie een band met het moederland wilden behouden op basis van geopolitieke belangen en gedeelde normen en waarden, een soort voortzetting van het Britse imperium met andere middelen, een idee waarvan Elizabeth zich levenslang een enthousiast pleitbezorger betoonde.

De vraag is dan ook wat de troonswisseling betekent voor dat Gemenebest, dat zich tegenwoordig vooral bezighoudt met zaken als democratie, mensenrechten en klimaat. Hoewel de titel van hoofd van het Gemenebest niet meer erfelijk is, werd Charles in 2018 op uitdrukkelijke wens van zijn moeder wel tot opvolger uitgeroepen. Toch lijkt het aannemelijk dat het overlijden van Elizabeth als laatste levende link met het Britse Rijk gevolgen zal hebben voor deze postkoloniale erfenis.

De troonsopvolging is het meest van belang voor de 14 landen in Afrika, Azië, Noord- en Midden-Amerika en de Pacific waarvan de Britse vorst het erfelijke staatshoofd is, zij het grotendeels ceremonieel en vertegenwoordigd door een vanuit Londen benoemde gouverneur-generaal. In al deze constitutionele monarchieën laait met Elizabeths dood het debat op over de wenselijkheid van de constitutionele band met het Britse koningshuis, maar niet overal op dezelfde manier.

Om te beginnen zijn er de landen die politiek, cultureel en mentaal het meest verbonden zijn met het Verenigd Koninkrijk: de welvarende voormalige ‘white settler colonies’ Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Hier worden de nostalgische banden met het oude moederland en de monarchie traditioneel het meest gekoesterd, maar is er ook al decennia een groeiende republikeinse gezindheid, die zich toespitst op de vraag of het nog wel van deze tijd is een verre Britse monarch als staatshoofd te hebben.

‘Maak werk van een republiek’

Die sentimenten kwamen in Australië bijvoorbeeld deze week meteen aan de oppervlakte. Zo riep Groenen-leider Adam Bandt zijn landgenoten op Elizabeths overlijden aan te grijpen om eindelijk werk te maken van een republiek. En partijgenoot en senator Mehreen Faruqi verklaarde niet te kunnen rouwen om ‘de leider van een racistisch rijk dat gebouwd is op de gestolen levens, land en rijkdom van gekoloniseerde volken’.

Premier Anthony Albanese (zelf verklaard republikein) dempte de ophef direct door te zeggen dat het nu niet het moment was voor ‘politiek’. Maar zijn partij streeft wel naar een referendum over de monarchie, al is het de vraag hoeveel vaart dat loopt. Bij een eerder referendum in 1999 wilde 55 procent van de Australiërs de monarchie behouden. Nu zijn de polls gemengd: in 2020 zei 62 procent een Australisch staatshoofd te willen, vorig jaar opteerde slechts 34 procent voor een republiek.

In Canada, waar premier Justin Trudeau emotionele woorden wijdde aan het overlijden van Elizabeth, zou ongeveer de helft van de bevolking af willen van de monarchie. Ook in Nieuw-Zeeland zijn de meningen verdeeld, hoewel vooral jongeren steeds vaker republikeins gezind zijn. Premier Jacinda Ardern zei onlangs te verwachten dat het land nog bij haar leven een republiek wordt, maar dat het voor haar regering geen prioriteit had.

Heel anders ligt de situatie in de elf voormalige koloniën in Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan waar de Britse vorst nog steeds staatshoofd is. Hier speelt de koloniale erfenis van eeuwenlange uitbuiting en slavernij een grote rol. Steeds luider klinkt de roep om officiële excuses en compensatie, zoals in maart bleek uit protesten tijdens het bezoek van kroonprins William en zijn vrouw Kate aan Belize, Jamaica en de Bahama’s.

Britse herstelbetalingen

Sommige landen hebben vanwege het koloniale verleden de band met de Britse kroon doorgesneden en zijn een republiek geworden (zoals Trinidad en Tobago, Guyana en Barbados, dat in 2021 zelfs helemaal uit het Gemenebest stapte), andere landen overwegen het, zoals Belize en Jamaica, dat ook Britse herstelbetalingen eist voor de slavernij, zoals het VK die eerder betaalde voor bloedig koloniaal geweld in Kenia en Cyprus. De herstelbetalingskwestie wordt vanwege de troonswisseling deze dagen ook in de Bahama’s aangekaart.

Het probleem is dat Elizabeth, zoals Harvard-historica Maya Jasanoff schreef in The New York Times, als hoofd van het Gemenebest het symbool was van de koloniale geschiedenis en de soms bloedige dekolonisatie. Het is nu aan Charles zich hiervan duidelijker te distantiëren. Hij zei op zijn eerste Gemenebest-top in Kigali in juni al dat de beslissing om een republiek te worden aan landen zelf is. Ook noemde hij slavernij een ‘vreselijke schande die voor altijd een vlek op de Britse geschiedenis zal blijven’.

Charles’ aantreden heeft ook gevolgen voor het Gemenebest als geheel. Elizabeth was afgelopen decennia veel meer dan het boegbeeld voor de organisatie. Zij was zoals oud-premier John Major ooit zei de ‘onzichtbare lijm’ die de 56 landen bijeen hield, als levende link tussen het voormalige Britse Rijk en de moderne wereld. Volgens wijlen prins Philip was ze zelfs de ‘psychotherapeut’ van het Gemenebest.

Moderniseren en dekoloniseren

Analisten vragen zich dan ook af of het Gemenebest onder koning Charles III kan overleven. Charles zal de organisatie vermoedelijk willen moderniseren en dekoloniseren, maar hij is wereldwijd veel minder geliefd dan zijn moeder. Toen hij in 2018 tot haar opvolger werd uitgeroepen, benadrukten de lidstaten niet voor niets dat de titel van hoofd niet erfelijk is. Ze kunnen dus op termijn zomaar een andere weg inslaan.

Er zijn veel tekenen die daarop wijzen. Hoewel er de laatste decennia ook nieuwe Gemenebest-lidstaten bijkwamen (zo meldden Togo en Gabon zich dit jaar aan, landen die helemaal geen koloniale banden met het VK hebben), verleggen veel andere landen hun aandacht naar allianties buiten het Gemenebest, en halen de banden met grootmachten als China, Japan, Rusland en ook de Europese Unie aan.

Dit voorspelt weinig goeds, niet alleen voor Charles en zijn opvolgers, maar ook voor het VK zelf. In de visie van ex-premier Boris Johnson, premier Liz Truss en veel andere Brexiteers had het land na het vertrek uit de EU juist dankzij het Gemenebest moeten uitgroeien tot een nieuw bloeiend ‘Global Britain’. Het lijkt er eerder op dat onder koning Charles III dat droombeeld straks definitief zal worden bijgezet in de geschiedenis.