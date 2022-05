Elisabeth Borne is de nieuwe premier van Frankrijk en heeft een boodschap voor alle meisjes

Elisabeth Borne, de nieuwe premier van Frankrijk. Beeld ANP / EPA

Borne was minister van Arbeid in de vorige regering. Zij droeg haar historische benoeming op aan alle meisjes. ‘Ga je dromen achterna’, aldus de nieuwe premier. ‘Niets mag de strijd voor de plaats van de vrouw in onze samenleving stoppen.’

De nieuwe premier moet de basis gaan leggen voor een overwinning van Macrons partij bij de parlementsverkiezingen in juni. Een van de belangrijkste taken van Borne en haar nieuwe regering zal het indienen van een wet zijn die de stijging van de inflatie moet aanpakken. Ook moet zij de pensioenhervormingen die Macron heeft beloofd, zoals verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 65 jaar, in goede banen gaan leiden.

Kritiek vakbonden

Dit wordt een moeilijke klus omdat de verhoging is bekritiseerd door de vakbonden en linkse partijen. De keuze voor de gematigde centrum-politicus werd dan ook niet enthousiast ontvangen door sommige linkse politici. Volgens de linkse leider Jean-Luc Mélenchon is met de benoeming van Borne een nieuwe periode van ‘sociale en ecologische mishandeling’ in aantocht.

Borne werd sinds haar benoeming tot minister van Arbeid twee jaar geleden verweten de rechten van werknemers te hebben beperkt. Zo werden er strengere regels ingevoerd voor het krijgen van een uitkering. Ook werd de hoogte van uitkeringen voor sommige werklozen verlaagd.

De nieuwe premier, die zich in 2017 aansloot bij Macrons partij, was eerder onder andere minister van Transport. Zij kreeg toen te maken met fel verzet tegen plannen om meer bedrijven toe te laten tot het Franse spoorwegnet. Daarvoor had ze de leiding over het staatstransportbedrijf Ratp.

De eerste vrouwelijke premier van Frankrijk was Edith Cresson, onder de socialistische president Francois Mitterrand. Cresson, die in 1991 werd benoemd, was echter minder dan een jaar premier. De impopulaire Cresson werd door Mitterrand vervangen onder andere vanwege de stijgende werkloosheid en de dalende populariteit van de socialisten.