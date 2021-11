Elfde van de Elfde in Den Bosch: ‘Als dit ons laatste feestje is, dan moeten we er extra van genieten’

Met polsbandjes voor een QR-code en als entreebewijs vieren Bosschenaren ‘d’n Elfde van d’n Elfde’. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘O, wat houd ik toch van dit feestje’, roept een vrouw even na 11 over 11 op d’n Elfde van d’n Elfde spontaan uit. Ze maakt een foto van haar polsbandjes, met de toren van de Sint-Janskathedraal op de achtergrond. Die polsbandjes – een entreebewijs en een QR-code – geven toegang tot alle cafés, restaurants en feesttenten waar donderdag de opening van het carnavalsseizoen in Den Bosch wordt gevierd.

De Oeteldonksche Club heeft de fysieke openingsceremonie weliswaar afgelast, maar de Bossche carnavalsvereniging houdt die wel online, en die beelden worden weer vertoond in de grote feesttent naast de Sint-Jan. Dus zingen honderden carnavalsvierders dicht op elkaar gepakt het Oeteldonks volkslied uit volle borst mee.

Het feest in Oeteldonk, ook al is het gereguleerd en gelimiteerd (tot maximaal 25 duizend mensen), is niet onomstreden. Is dit nog wel verantwoord met het oog op de alarmerend snel stijgende besmettingscijfers? Vooral vanuit de zorg klinkt kritiek. ‘Ik ben echt een fanatiek carnavaller, maar iedereen met een beetje gezond verstand snapt dat dit echt niet uit te leggen is’, twittert Don Roelofsen, verpleegkundige in het lokale Jeroen Bosch Ziekenhuis, niet lang na 11 over 11. ‘De gemeente Den Bosch is zeker niet op de hoogte van de situatie in de ziekenhuizen en de nieuwe lockdownmaatregelen? Met je 11-11, wat is dit voor wanbeleid.’

‘Extra gas erop’

Het is een dag voordat premier Rutte hoogstwaarschijnlijk veel strengere coronamaatregelen afkondigt. ‘Als dit ons laatste feestje is, moeten we er extra van genieten’, zegt een jonge vrouw. Ze is gekleed in het traditionele Oeteldonkse ‘jeske’, een zwart uniformjasje vol emblemen, rood-wit-gele sjaal om de hals. ‘Extra gas erop’, voegt haar buurman eraan toe.

Het kan en het mag, we staan al zo lang stil, niemand gaat ons dit feestje afpakken, reageren veel carnavalsvierders. Vorig jaar ging het feest niet door vanwege de lockdown en deden op YouTube trieste alternatieven de ronde, zoals de ‘solonaise’ in de keuken. ‘Ik ben jong en gevaccineerd’, zegt een jongen voor café Hart van Brabant. ‘Ik voel geen carnavalsschaamte.’

Velen wijzen op de volle voetbalstadions, de muziekfestivals, het Amsterdam Dance Event of de Formule 1 in Zandvoort. Al die evenementen mogen toch ook doorgaan? ‘Bij Ajax komt 50 duizend man, hier maar de helft’, merkt iemand op.

Toch worden tussen het feestgedruis door ook twijfels geuit. ‘Ik heb er wel een dubbel gevoel bij’, zegt Marja Bakker (69). ‘Ik vind eigenlijk dat het niet kan. Maar het is zo’n leuk feest, het is ook een cultuurding. Ik blijf vooral op straat en kom niet in die slecht geventileerde cafés.’

De elfde van de elfde tijdens de corona-crisis ging in aangepaste vorm door in Brabant. Burgemeester Jack Mikkers had er desondanks 'een dubbel gevoel' over. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Het minst slechte besluit’

Halverwege de middag vieren volgens schattingen bijna 20 duizend mensen feest in de Bossche binnenstad. Digitale schermen geven aan welke straten ‘vol’ zijn en waar nog wel plek is. Alles verloopt volgens plan, aldus burgemeester Jack Mikkers. Er komen nauwelijks mensen zonder toegangsbewijs naar de stad, zoals de gemeente ook had opgeroepen.

Toch houdt ook Mikkers ‘een dubbel gevoel’. Een feest met 20 duizend mensen verhoudt zich natuurlijk slecht tot de toenemende druk op de zorg. Maar hij blijft bij zijn besluit dat regulering van het carnavalsevenement de beste optie was. Want niemand weet hoe veel carnavalsvierders er anders op de binnenstad vol kroegen en restaurants waren afgekomen. De Bossche burgemeester: ‘Het was geen goed besluit, maar het was wel het minst slechte besluit.’