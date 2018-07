Elf wereldsteden trekken samen op tegen vastgoedbeleggers

De gezamenlijke verklaring, een wensenlijst van vijf punten, is een initiatief van de linkse burgemeester Ada Colau van Barcelona. Andere ondertekenaars zijn Berlijn, Durban, Lissabon, Londen, Montreal, Montevideo, New York, Parijs en Seoul. De steden kampen met dezelfde problematiek: de stadscentra worden onbewoonbaar voor gezinnen met lage en middeninkomens doordat commerciële speculanten panden opkopen enkel om ze met winst door te verkopen of te verhuren.

Zo’n verklaring ten overstaan van de wereld is hard nodig, zegt een woordvoerder van de Amsterdamse SP-wethouder van wonen Laurens Ivens. ‘Een woning van 75 vierkante meter wordt verbouwd tot vier appartementjes. Vervolgens strijkt de eigenaar zo 3.000 euro huur per maand op.’ De huizenprijzen in Amsterdam stegen in het tweede kwartaal van dit jaar met 19 procent. De woningmarkt in de hoofdstad – en in andere grote Nederlandse steden – is overspannen, stelde makelaarsvereniging NVM eerder deze maand.

Naast meer macht tegen de vastgoedbeleggers, eisen de steden meer geld voor sociale woningbouw, meer samenwerking met particuliere initiatieven, ruimtelijk beleid gericht op diverse en duurzame wijken en meer samenwerking tussen grote steden met vergelijkbare problematiek. De boodschap is vooral een oproep aan de eigen gemeenteraden en de nationale overheden. Door samen op te trekken maakt de boodschap wellicht meer indruk bij de regering, zegt de Amsterdamse woordvoerder. ‘Het helpt als wij in Den Haag kunnen zeggen: dit zien we ook in Londen, Parijs en Berlijn.’

Overigens neemt Amsterdam al tal van maatregelen, zegt hij. Zo moet in de stad een zelfwoonplicht voor nieuwbouw gaan gelden. Wie een stuk grond koopt om er een huis op te bouwen, moet er zelf gaan wonen. Daarnaast heeft de nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP afgesproken om jaarlijks 2.500 sociale huurwoningen te bouwen. Woningcorporaties mogen alleen nog bij hoge uitzondering huurwoningen verkopen.