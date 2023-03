Elf grote banken springen te hulp om vierde Amerikaanse bank te redden die op omvallen stond

Een filiaal van de First Republic Bank in San Francisco. Beeld Getty Images via AFP

De onrust in de financiële wereld ontstond toen vorige week de Silicon Valley Bank (SVB) omviel. Die instelling bediende voornamelijk klanten uit de techwereld. Vanwege de wereldwijd gestegen rentes heeft de technindustrie, die veelal draait op geleend geld, het de laatste tijd lastig. Klanten vroegen steeds meer tegoeden op om aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Om die tegoeden te kunnen uitkeren, moest SVB dan weer staatsobligaties verkopen, die door de gestegen rente minder waard waren geworden. Daarop leed de bank verlies, waardoor klanten vertrouwen verloren en nóg meer tegoeden op gingen vragen: een bankrun. Een week daarvoor had de Silvergate Bank, met veel klanten in de crypto-industrie, al besloten zelf de deuren te sluiten.

Twee dagen na SVB viel ook de Signature Bank om, ook zeer actief in de crypto-industrie. Bang geworden door de val van SVB en het sluiten van Silvergate, namen klanten massaal hun tegoeden op. De Amerikaanse overheid wilde zowel SVB als Signature niet redden, maar beloofde klanten wel dat ze al hun geld terug zouden zien. Normaal geldt een garantie tot 250 duizend dollar als een bank omvalt.

Die toezegging was echter niet genoeg om de onrust op de markten te beteugelen, hoewel bijvoorbeeld de Amerikaanse president Biden bleef benadrukken dat het bankenstelsel solide is. Gevreesd werd dat ook andere banken ten onder zouden gaan.

Rijke klanten

First Republic Bank is in tegenstelling tot de drie al omgevallen banken niet grotendeels afhankelijk van één sector, zoals de techindustrie. Wat wel meespeelt is dat de bank vooral een rijke clientèle bedient. Op tweederde van alle rekeningen bij de bank staat meer dan 250 duizend dollar, het bedrag dat normaal gesproken vergoed wordt bij een faillissement. Dat leidde ertoe dat klanten hun geld wilden onderbrengen bij grotere banken die ze zien als too big to fail : banken waarvan ze inschatten dat de overheid ze overeind houdt als ze kopje onder dreigen te gaan.

In mum van tijd verloor First Republic op de beurs 75 procent van zijn marktwaarde. Daarop kwamen elf andere banken in actie, waarschijnlijk bijeengebracht door de Amerikaanse autoriteiten. Met hun reddingsactie willen de banken, waaronder de vier grootste – Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo – hun ‘vertrouwen in het systeem’ tonen, zeggen ze in een verklaring. Die vier banken dragen allemaal 5 miljard dollar bij, een aantal andere banken nog eens tussen de 1 en 2,5 miljard dollar.

In de verklaring zeggen ze dat ‘het bankensysteem een solide krediet heeft, overvloedige liquiditeit, een significante hoeveelheid kapitaal en een sterke winstgevendheid’. Daar heeft het omvallen van de drie techbanken niks aan veranderd, zeggen ze.

Credit Suisse

Voorafgaand aan de reddingsactie steeg de koers van First Republic Bank alweer. Vandaag sloot het aandeel 10 procent hoger. Ook van andere regionale banken steeg de koers na het nieuws. De Dow Jones eindigde mede daarom op winst.

Niet alleen Amerikaanse banken hebben problemen. In Europa is Credit Suisse in de problemen gekomen, waarna de Zwitserse centrale bank een lening van 50 miljard frank toezegde. De problemen bij die bank staan los van de sores in de Amerikaanse bankenwereld, maar dragen wel bij aan de angst voor een bredere bankencrisis. De Europese Centrale Bank besloot vandaag de rente gewoon te verhogen met een half procentpunt, hoewel geld lenen voor banken daardoor duurder wordt.