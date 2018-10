Elf doden bij aanslag op synagoge Pittsburgh; schutter riep: ‘Alle joden moeten dood’

Elf mensen zijn zaterdag omgekomen bij een schietpartij in een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh. Zes mensen raakten gewond, onder wie vier politieagenten. De dader is aangehouden. Hij had kennelijk antisemitische motieven. ‘Alle joden moeten dood’, schreeuwde de man toen hij de synagoge binnenstormde en het vuur opende.

Inwoners van Pittsburgh houden een wake in de buurt van de aangevallen synagoge. Beeld AP

De aanslag vond plaats tijdens een doopdienst zaterdag voor pasgeborenen in de Tree of Life-synagoge in de joodse wijk Squirrel Hill. Alle kinderen bleven ongedeerd. De dader had een geweer en drie handvuurwapens bij zich.

De aanslag vond plaats tijdens een sjabbatdienst zaterdag in de Tree of Life-synagoge in de joodse wijk Squirrel Hill. De dader had een geweer en drie handvuurwapens bij zich. Hij gaf zich op de derde etage van het gebouw over aan de politie na te zijn getroffen door enkele politiekogels en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De dader, de 46-jarige Robert Bowers, werd omschreven als een zwaarlijvige blanke man met een baard. Op extreemrechtse websites plaatste hij regelmatig antisemitische bijdragen. Zaterdagochtend, kort voor zijn actie, schreef hij dat joodse organisaties ‘indringers’ het land binnen brengen ‘die onze mensen afslachten’. Na zijn aanhouding zei hij volgens de FBI tegen een agent dat de joden ‘genocide’ plegen op zijn volk. ‘Ik wil gewoon joden doden’, zou hij hebben gezegd.

De Amerikaanse autoriteiten hebben zondag de identiteit vrijgegeven van de elf dodelijke slachtoffers, acht mannen en drie vrouwen. Het jongste slachtoffer was de 54-jarige David Rosenthal, de oudste de 97-jarige Rose Mallinger. Het gaat onder meer om twee broers, David en Cecil Rosenthal, en een echtpaar van in de tachtig.

Politieagenten met een gewonde op een brancard bij de aangevallen synagoge in Pittsburgh. Beeld AP

De openbaar aanklager van West-Pennsylvania heeft laten weten dat Bowers zal worden vervolgd voor 29 strafbare feiten. ‘De daden van Robert Bowers vertegenwoordigen het ergste van de mensheid’, zei Scott Brady. ‘We zetten alle middelen van mijn kantoor in voor dit federale onderzoek en vervolging van haatmisdrijven.’ De man wordt maandag voorgeleid.

Minister van Justitie Jeff Sessions zei dat Bowers de doodstraf kan krijgen. ‘Haat en geweld op basis van religie kunnen geen plaats hebben in onze samenleving’, zei Sessions. ‘Deze vermeende misdaden zijn verwerpelijk en volkomen weerzinwekkend in het licht van de waarden van deze natie.’

‘Aanval op de menselijkheid’

President Donald Trump noemde de ‘kwaadaardige antisemitische aanslag’ een ‘aanval op de menselijkheid’. Hij riep de Amerikanen op ‘zich te verenigen om de haat te verslaan’. Hij zei spoedig te zullen afreizen naar Pittsburgh, maar gaf zaterdag volgens plan acte de présence op een verkiezingsbijeenkomst in Illinois.

In antwoord op vragen van journalisten zei Trump in het incident geen aanleiding te zien de wapenwetgeving te wijzigen. ‘Dat heeft er weinig mee te maken’, zei hij. De president voelt meer voor het aanscherpen van wetgeving rond de doodstraf. ‘Mensen die dit doen, moeten daar geen jaren op hoeven te wachten.’

De schietpartij had volgens Trump anders kunnen aflopen als het gebedshuis was beschermd door bewapende bewakers. ‘Als ze binnen bescherming hadden gehad, was de uitkomst veel beter geweest’, zei hij. Op zaterdag staat de deur van de Tree of Life-synagoge altijd open.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei in een reactie ‘een gebroken hart’ te hebben. Israël heeft gemeenschap in de getroffen wijk alle nodig hulp aangeboden.

Alt-right website

De website Gab, waarop Bowers zijn antisemitische tekst had geplaatst, heeft zondag laten weten zijn activiteiten voorlopig te staken. ‘Waarschijnlijk zullen we wekenlang buiten dienst zijn, liet de site weten op zijn Twitteraccount.

Gab, in 2016 gelanceerd, opereert in de hoek van alt-right en biedt plaats aan bijdragen van mensen die van Twitter worden geweerd vanwege hun extreme uitingen. ‘Hartelijk welkom voor de vrije meningsuiting’, is het motto van de site.

‘We zullen doorgaan ons in te zetten voor de individuele vrijheid van iedereen online’, liet Gab.com in een verklaring weten. ‘De grote technologiebedrijven en de traditionele media kunnen ons niet tegenhouden.’

Hoe is het met de beweging voor striktere wapenwetten in de Verenigde Staten? Verslaggever Bert Lanting reisde naar Milwaukee om dat uit te zoeken. ‘March for Our Lives lijkt een beetje weggeëbd’