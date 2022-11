‘Elena stelt confronterende vragen: waarom wordt een Navo-kind wel beschermd en een kind in Oekraïne niet?’

Journalist Iris Koppe vulde afgelopen jaar een rubriek in de Volkskrant met de oorlogsberichten van haar Oekraïense penvriendin Elena. ‘Ik vraag me vaak af: zouden wij dezelfde bereidheid hebben om te vechten als ons land werd aangevallen?’

‘Goed nieuws trouwens uit de wijk Trojesjsjina, hier in Kyiv! Vrijwilligers van de Territoriale Verdediging hebben zelf molotovcocktails gemaakt. Ze schijnen er Russen mee gedood te hebben. Trojesjsjina is weer van ons!’ Dat schrijft Elena, de Oekraïense penvriendin van freelancejournalist Iris Koppe, op maandag 28 februari via Facebook Messenger. Het is dag vijf van de oorlog, de zinnen staan in de tweede column die de Volkskrant plaatst onder de titel Bericht uit de schuilkelder. Koppe, die in 2012 in Kyiv een paar maanden Russische taallessen kreeg van Elena, laat daarin haar oude vriendin, 67 inmiddels, aan het woord over wat ze meemaakt sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen.



Ze had op de 24ste februari naar Elena in Oekraïne toe willen rijden, zegt Koppe aan haar eettafel in Amsterdam. Haar willen meenemen naar huis, waar ze een kamer voor haar zou vrijmaken tot het veilig genoeg was om terug te keren. De Volkskrant, die hoorde van de jarenlange brief- en appwisseling die Koppe met Elena onderhield, kwam vanwege het gevaar van die missie met een tegenvoorstel: blijf hier en schrijf op wat Elena jou schrijft. Intussen is ze aan aflevering 90 toe en verschijnt deze week een selectie van de columns in de bundel Elena.

In de bundel is een ‘hoera’ aan bovenstaand citaat toegevoegd. En de zin: ‘Een week geleden had ik nog niet kunnen denken dat ik zou juichen als er Russen in mijn stad gedood werden.’

‘Ja, die stonden in het oorspronkelijke, langere bericht dat ze mij schreef. Niet alles komt in de krant terecht.’

Schrok je van die zin?

‘Zeker. Je gaat met zo’n uitspraak een grens over. Maar ik begreep Elena volledig. Haar land werd binnengevallen, er werden kinderen gebombardeerd, de paniek was groot. De haat ook. Dat ze al langer kritisch was op Rusland, wist ik. Ik heb er mijn dagboeken nog eens op nagekeken: in 2012 sprak ze al over Russische intimidatie en desinformatie in Oekraïne. En in 2014 waarschuwde ze voor een oorlog in Oekraïne. De jaren daarna heeft ze telkens weer gewaarschuwd. In februari 2022 kreeg ze gelijk. Ze had de oorlog al voorspeld.’

Tien jaar eerder, in het voorjaar van 2012, was Iris Koppe voor het eerst langere tijd in Oekraïne. Voor Algemeen Dagblad mocht ze die zomer het EK voetbal verslaan. ‘Ik zou naar Charkiv gaan, waar het Nederlands elftal zou spelen. In Charkiv is de eerste taal voor veel Oekraïners het Russisch, daarom wilde ik mijn Russisch bijspijkeren.’ (Koppe studeerde al eerder Russisch aan de Universiteit van Amsterdam, red.)

Ze schreef zich in bij een talenschool in Kyiv. Twee maanden lang kreeg ze elke dag les van Elena, ‘een sprankelende verteller en een zeer strenge docent. Elke ochtend spitten we Russischtalige Oekraïense kranten door en zo leerde ze me haar land kennen. Elena was politiek zeer geëngageerd. Als kind van de Sovjet-Unie, waar volgens haar veel mis mee was, stond ze nu voor een vrij en democratisch Oekraïne.’

Wat wist je voor 2012 van Oekraïne?

‘Niet veel. Tussen 2003 en 2012 ben ik vooral in Rusland geweest. In 2009 vierde ik met Russische vrienden vakantie in Odessa, en wat ik toen nog niet als kwalijk registreerde: ze deden heel lacherig over Oekraïne. Alsof het een folkloristisch gebiedje was waar iedereen een borduursel op een tafelkleed zat te naaien. In mijn ogen leek het op hoe Nederlanders soms over Vlamingen praten, grapjes maken over hun taal. Terugkijkend denk ik: het dedain zat toen al dieper.’

Elena, zegt Koppe, opende haar de ogen. ‘Allereerst voor wat ik het Russische paradigma noem: het in Rusland dominante verhaal dat de Russen de nazi’s hebben verslagen. Dat klopt niet, want dat heeft heeft Sovjetleger gedaan, mét Belarussen en Oekraïners die meevochten. Als je in Rusland bent, word je de Russische waarheid ‘ingetrokken’. Elena haalde mij daaruit.’

Zelf hield Koppe meteen van Oekraïne. Van de steden, van het landschap, ‘van de mensen met wie het contact meteen zo veel dieper ging dan we in Nederland gewend zijn’.

Enkele van de beelden uit het begin van de oorlog die Elena naar Iris Koppe stuurde: een soldaat in een loopgraaf, onderweg naar Boedapest en de badkamer in haar appartement in Kyiv waarin ze schuilde.

Wat typeerde jouw vriendschap met Elena?

‘In het begin was ik vooral van haar onder de indruk. Van haar fijnbesnaardheid. Van haar autoriteit. Ik weet nog dat ze erop stond om me tot in de coupé te begeleiden toen ik van Kyiv naar Charkiv reisde voor het EK. Ze zocht de conducteur op en zei tegen hem: ‘Jij hebt een heel belangrijke gast aan boord.’ Die conducteur is daarna zijn lunch met me komen delen.

‘In de jaren erna, toen we vooral bellend en schrijvend contact hadden over persoonlijke zaken, over politiek, besefte ik steeds vaker hoe waardevol het was om een vertrouwensband te hebben met iemand uit een totaal andere wereld dan de onze. Want dat is het echt.’

Wat is het grootste verschil?

‘Kijk naar de oorlog, hoe Oekraïners die ervaren en beleven. De enorme opofferingsgezindheid voor het land, voor elkaar. De dapperheid, de standvastigheid, de trots en het onvoorwaardelijke, onvermoeibare staan voor je idealen. Ik wil ons niet afvallen, wij zijn ook maar een product van onze geschiedenis, die de laatste decennia met weinig ontberingen kwam. Maar ik vraag me vaak af: zouden wij dezelfde bereidheid hebben om te vechten als ons land werd aangevallen?’

De eerste dagen en weken van de oorlog komen de berichten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat binnen op Koppes telefoon. Ze gaan over de eerste bommen op Kyiv, over de ondergrondse parkeergarage waar Elena met haar zoon Maks, zijn vrouw en twee dochters de nachten doorbrengt, rechtop zittend in de auto. Over haar vlucht naar Hongarije, waar haar ex-vriend woont en ze de eerste weken onderdak vindt in een hotel. Over Maks, die achterblijft om te vechten, haar zorgen om zijn veiligheid.

Op 4 maart schrijft Elena over haar liefde voor de Russische literatuur, en dat ze zich die, ondanks alles, niet door een gek in het Kremlin laat afpakken. ‘Elena heeft die eerste maanden geworsteld met het Russisch. Ze is in Cherson opgegroeid, Russisch is haar taal. Maar al een week na dit bericht liet ze me weten dat ze zich voor het Russisch schaamde, in mei postte ze op sociale media alleen nog maar berichten in het Oekraïens. In juni werd ze door haar familie op de vingers getikt: stop daar toch mee. Accepteer dat je een Russischtalige Oekraïner bent.’

‘Wat moet ik nog schrijven? Voor deze gruweldaden zijn geen woorden. Je zult het in Nederland ook in het nieuws hebben gezien: de genocide in Boetsja. Dit is denazificeren op z’n Poetins. Gewone Oekraïense burgers afschieten. Waarom? Omdat ze Oekraïners zijn.’

In het midden Elena bij het weerzien met haar kleindochters. Ze wil zelf anoniem blijven, omdat haar zoon Maks het Oekraïense leger steunt en ze hem op geen enkele manier in gevaar wil brengen.

Hoe vind je de juiste woorden na zo’n bericht?

‘Ik heb de afgelopen negen maanden een vocabulaire opgebouwd om op haar berichten te reageren: ‘We leven met je mee. We vinden het verschrikkelijk. Ik wou dat ik de situatie in Oekraïne kon veranderen. Ooit zal alles goed komen en zal Rusland verslagen zijn.’’

Zijn er ook momenten geweest waarbij het moeilijk is om een goed antwoord te vinden?

‘Dat is het vooral als Elena confronterende vragen stelt als: waarom wordt het leven van een kind in een Navo-land wel beschermd en dat van een kind in Oekraïne niet? Waarom gooien jullie Hongarije niet uit de EU, met z’n president die de Europese waarden aan zijn laars lapt? Ik leerde in 2012 in Oekraïne: als je met iemand bevriend bent, laat je alles uit je handen vallen, en doe je wat er mogelijk is om iemand te helpen. Op statenniveau, zo redeneren zij, hoor je dat ook te doen.’

In het begin van de oorlog waarschuwde ze: ‘De Russen willen een Eurazië van Lissabon tot Vladivostok. Begrijpen jullie niet dat jullie ook gevaar lopen?’

‘Dat vond ik heel moeilijk. Want ik zat hier, aan deze tafel, met m’n kopje thee, en zij belde vanuit haar badkamer, de enige plek in huis waar ze veilig was, en vroeg, terwijl ik op de achtergrond de explosies hoorde: waarom sluit de Navo het luchtruim niet?’

En wat zeg jij dan? Dat de Navo niet rechtstreeks betrokken wil worden bij de oorlog?

‘Nee. Dat ik haar vraag in de krant zal opschrijven.’

Ze houdt het liever klein, zegt Koppe. Stelt altijd de journalistieke vragen, controleert de verhalen van Elena bij andere nieuwsbronnen, maar mijdt grote discussies. Dus als Elena, die Boris Johnson een man met ballen noemt, haar vraagt of ze ook teleurgesteld is dat hij weg is, zegt ze: ‘Wat betreft Oekraïne vind ik het jammer.’ Koppe: ‘Dat vind ik ook. Want hij liep daar wel als eerste leider van een westers land door de hoofdstraat van Kyiv.’

‘Het is heel gek: soms zit ik nog in een heel zware emotie en dan ziet Elena alweer lichtpuntjes. Dan fantaseert ze erover dat ze weer in haar eigen keuken in Kyiv kookt, een was draait, Mozart opzet. We hebben het ook samen niet alleen maar over de oorlog. We praten ook over de opvoeding van mijn dochtertje. Of ze stuurt een recept, als ik buikgriep heb: 100 milliliter wodka met een eetlepel zout.’

Links: antitankkruizen verwelkomen Elena bij haar terugkeer naar Kyiv. Midden: Elena’s kleindochters in Italië. Rechts: een eenzaam Pasen in Boedapest.

Elena, het boek, stopt in september, als de Oekraïners grote delen van de provincie Charkiv hebben terugveroverd op de Russen. Inmiddels is Cherson bevrijd, de stad van Elena’s jeugd. Op woensdagavond plopte er in Boedapest, waar ze nu nog woont, een kurk van de champagnefles. Donderdag ging de rem weer even op de vreugde, toen zoon Maks belde: de stad kan vol mijnen en boobytraps kan liggen, niemand weet hoe de Russen wraak zullen nemen op deze overwinning.

‘En zo onthult de oorlog iets anders in ieder van ons. Slechte mensen worden nog slechter, maar goede mensen kunnen vleugels krijgen en boven zichzelf uitstijgen.’

‘Dat vond ik zo’n mooie zin. Het boek eindigt ermee. En het klopt. Toen de oorlog begon, zag ik hier ook Nederlanders, van wie ik het niet verwachtte, opeens Oekraïners in huis nemen. Zelf voelde ik me lange tijd machteloos, maar toch heb ik iets kunnen doen. Elena heeft hier nu een stem en een podium. Het is waardevol en belangrijk dat zij zich als Oekraïense rechtstreeks tot ons kan wenden.’