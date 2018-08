Elektronische hulpsystemen sturen auto geregeld van de wal in de sloot

Ze houden auto’s binnen de lijnen, bewaren afstand tot voorliggers en remmen vanzelf als een obstakel opdoemt dat de bestuurder heeft gemist: rijtaakhulpsystemen. Deze elektronische engelbewaarders verschijnen in steeds meer auto’s. Het idee is dat ze autorijden veiliger maken. Maar ze blijken vaak de plank mis te slaan, concludeert The Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), een koepel van Amerikaanse verzekeraars die verkeersveiligheid stimuleert.

Wegbelijning wordt geregeld overschreden en stilstaande objecten worden soms pardoes aangereden, zo bleek tijdens praktijktests van dit soort hulpsystemen aan boord van vijf luxe automodellen. Twee Tesla’s (Model S en Model 3), een BMW 5-serie, een Volvo S90 en een Mercedes E-klasse werden onderzocht om te zien hoe goed deze systemen het in de echte wereld doen. De nu geteste systemen werden eerder door het instituut als ‘superieur’ bestempeld.

Botsing vermijden

De uitkomst viel tegen: de Model S, BMW en Volvo stuurden bij bochtige wegen of heuvels geregeld over de belijning, waarbij de bestuurder moest ingrijpen om te voorkomen dat de auto op de verkeerde weghelft of in de berm raakte. Beide Tesla’s wisten bij 50 kilometer per uur niet op tijd tot stilstand te komen voor een ballon die op een testtrack dienst deed als stilstaand object. Het noodstopsysteem reageerde wel, maar te laat om een botsing te vermijden. In andere situaties presteerden de Tesla’s beter dan de concurrentie.

De ingrepen van de hulpsystemen varieerden van ‘ergerlijk’, bijvoorbeeld doordat de auto onverwacht begint te remmen omdat ze de schaduw van bomen aanziet voor barrières, tot ‘gevaarlijk’, als het voertuig een doorgetrokken lijn overschrijdt, aldus het onderzoek dat IIHS dinsdag naar buiten bracht. ‘We hebben situaties gevonden waarbij semiautonome systemen de bestuurder en passagiers in gevaar kunnen brengen’, zegt onderzoeker David Zuby tegen persbureau AP. ‘Je moet echt blijven opletten om zulke situaties te voorkomen.’

Fabrikanten waarschuwen chauffeurs bij het inschakelen van de elektronische rijhulpen dat deze onder alle omstandigheden de handen aan het stuur moeten houden en alert moeten blijven. Een advies dat onderzoeker Zuby graag overneemt: ‘Je kunt maar beter goed blijven opletten, want ze hebben het geregeld mis.’

Radicale upgrade

In een eerdere studie uit 2010 concludeerde IIHS dat rijtaakhulpsystemen jaarlijks achtduizend slachtoffers in de Verenigde Staten kunnen voorkomen. Of dit in de praktijk gebeurt, is niet aangetoond. Gebrek aan data maakt het lastig te bepalen hoe veilig geautomatiseerde systemen werkelijk zijn, meldde de transporttak van de OESO in een recent rapport. Doordat fabrikanten constant software-updates uitvoeren, is het bovendien lastig een huidige stand van zaken vast te stellen, zeggen deze onderzoekers. ‘De prestaties van een systeem kunnen radicaal wijzigen door een upgrade.’

De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration heeft onderzoek gedaan naar ongevallen van Tesla’s met en zonder AutoPilot. Het lijkt erop dat deze functie tot 40 procent minder ongevallen leidt, maar het onderzoek is uitgevoerd zonder controlegroep. Daarom zijn volgens het Nederlandse verkeersinstituut SWOV geen conclusies te trekken over de veiligheidseffecten. Het SWOV heeft rijhulpsystemen niet zelf getest, zegt een woordvoerder. IIHS kan niet zeggen welke van de vijf geteste hulpsystemen de beste is, ‘maar het is belangrijk te weten dat geen van deze auto’s veilig zelfstandig kan rijden’.