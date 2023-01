Elektrische Rolls-Royce loopt als een dolle, fabrikant werkt ook aan een elektrische SUV

De Rolls Royce Spectre, de eerste volledig elektrische auto van de fabrikant. Beeld Rolls Royce

Al zo’n driehonderd Amerikaanse klanten hebben de fabriek bezocht en het totaal aantal inschrijvingen overtreft dat aantal, liet topman Torsten Müller-Ötvös weten, zonder exacte getallen te noemen. Wel zei hij tegen het zakenblad Barron’s dat het aantal bestellingen groter is dan voorzien.

Rolls-Royce zegt, in tegenstelling tot andere luxemerken, dat de overstap naar elektrisch het merk weinig zorgen baart. ‘Het gaat bij ons niet om brullende motoren’, aldus Müller-Ötvös, ‘Stille elektrische voortstuwing past ons merk juist perfect.’ De elektrische Spectre moet ruim 400 kilometer kunnen afleggen op een acculading. Technologie is afkomstig van moederbedrijf BMW.

Charles Rolls, mede-oprichter van het merk, voorzag in 1900 al de komst van elektrische modellen, maar het heeft uiteindelijk 130 jaar geduurd voor zijn wens volledig in vervulling gaat: Rolls-Royce wil in 2030 afscheid hebben genomen van zijn dorstige benzinemotoren.

Rolls-Royce heeft een glansrijk jaar achter de rug, met 6.021 afgeleverde voertuigen – een record en een stijging van 8 procent. Het grootste verkoopsucces is de Cullinan SUV. Het autobedrijf zegt ook met een volledig elektrische SUV te komen, maar wil nog niet bekendmaken wanneer.

‘Schadelijk’

Onlangs noemde de Italiaanse premier Giorgia Meloni het Europese streven om de verbrandingsmotor in 2035 in de ban te doen ‘onredelijk’ en ‘schadelijk’. Vooral sportwagenfabrikanten als Ferrari en Lamborghini zouden moeite hebben met de overstap naar elektrisch. Ook Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) noemde de overstap van verbrandingsmotoren naar elektrisch onlangs een risico voor de arbeidsmarkt.

Ferrari onthult zijn eerste volledig elektrische sportwagen in 2025. Het concern investeert fors in de uitbreiding van zijn fabriek in het Italiaanse Maranello, zodat daar ook accu’s en stekkerauto’s gemaakt kunnen worden.