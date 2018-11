Elektrische rijders: ‘Geef laadpaalklevers een boete’

Beeld Najib Nafid

Daarvoor pleiten de Vereniging Elektrische Rijders (VER) en energiebedrijven als Vattenfall (Nuon), zo meldt de NOS woensdag. Of nou ja, boete – ‘Wij spreken liever van een klein prijsprikkeltje’, nuanceert VER-bestuurslid Maarten van Biezen de berichtgeving. ‘Om mensen te motiveren om hun auto te verplaatsen na het opladen is een bescheiden opslag van een kwartje per uur denk ik al genoeg.’ Let wel: de opslag voor laadpaalklevers zou alleen overdag moeten gelden – de Vereniging Elektrische Rijders zegt niet van mensen te verlangen dat ze om vier uur ’s nachts nog even hun opgeladen auto wegrijden. In Brabant en Limburg laat Vattenfall e-rijders al een opslag van 22 cent betalen voor elk uur dat ze onnodig een laadplek bezet houden, met als resultaat een forse toename van het aantal beschikbare laadpalen.

‘Schrikbarend groot’ is het probleem van de laadpaalklevers niet, zegt hij. Slechts een op de twintig oplaadbeurten van de 134 duizend elektrische auto’s in Nederland duurt 24 uur of langer, stelt Van Biezen onder verwijzing naar een onderzoek van Rick Wolbertus en Robert van den Hoed (Hogeschool van Amsterdam) in de vier grote steden. Ter vergelijking: het opladen van de accu bij een van de 38 duizend laadpalen in Nederland kost doorgaans tussen de één en vier uur. In de praktijk komt het erop neer dat de laadplekken van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht per jaar 183 uur, oftewel iets meer dan een week, onnodig bezet zijn, zo blijkt uit het onderzoek. Natuurlijk zou je laadpaalkleven nog strenger kunnen definiëren, zegt Wolbertus, bijvoorbeeld langer dan 8 uur een laadplek bezet houden. Maar daarmee zou je in zijn ogen ook een hoop bonafide stekkerrijders over één kam scheren, bijvoorbeeld mensen die hun auto ’s avonds op een laadplek zetten om er ’s ochtends weer mee naar werk te kunnen gaan.

Het is de Vereniging Elektrische Rijders er dan ook niet om te doen om laadpaalklevers te demoniseren, maar eerder om automobilisten wat elementaire ‘laadpaaletiquette’ bij te brengen, zegt VER-secretaris Dirk van den Blink. En die etiquette geldt niet alleen voor rijders van elektrische auto’s, maar voor benzine- en dieselrijders, zegt hij. Want niet zelden annexeert deze laatste groep bij gebrek aan parkeerplekken doodleuk een laadpaal. ‘Hoewel sommige benzinerijders het niet eens door hebben. Zo reed ik eens op zoek naar een laadpaal door een vrijwel lege woonwijk, waar niemand geparkeerd stond, op een Land Rover na. En die stond uitgerekend op de enige laadplek. Het bleek dat de eigenaar de laadpaal had aangezien voor een parkeerautomaat.’