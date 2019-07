Elektrische deelsteps veroorzaken verkeersongelukken in Europese hoofdsteden

De populariteit van de elektrische step bezorgt Europese steden hoofdbrekens, nu het voertuig steeds vaker betrokken is bij verkeersongelukken. In Londen overleed vrijdag een bekende YouTuber nadat ze op een vrachtwagen was gebotst. Ze was niet de eerste stepdode in Europa. Frankrijk en Denemarken proberen de anarchie in het verkeer in te perken.

De elektrische step is al ruim een jaar bezig aan een opmars in Europa. Het vervoersmiddel is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Sinds Amerikaanse verhuurbedrijven als Bird en Lime de steps in 2017 op de markt brachten in Californië, verspreiden de steps zich over de grote Europese steden. Inmiddels rijden ze rond in Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Polen, Portugal, Spanje en Zwitserland.

In Nederland zijn de deelsteps nog nauwelijks te zien in het straatbeeld, maar ze domineren al meer dan een jaar de boulevards van Parijs. Daar rijden naar schatting 20 duizend elektrische deelsteps rond (in het Frans 'trottinette’). Burgemeester Anne Hidalgo zei in juni dat er een eind moest komen aan de chaotische verkeerssituaties. Hidalgo reageerde op een dodelijk ongeluk, waarbij een 25-jarige man om het leven kwam, nadat hij was geraakt door een vrachtwagen.

Parijs had nog geen regelgeving voor deze voertuigen. In mei kondigde de Franse minister van Transport, Elisabeth Borne, al aan dat de elektrische deelsteps vanaf september in heel Frankrijk niet meer op voetpaden mogen rijden. De Parijse burgemeester Hidalgo verbood later het parkeren op de stoep, bovendien mogen de steps niet meer rondrijden in parken.

Parijs wil de wildgroei aan achtergelaten steps op trottoirs aanpakken. Beeld REUTERS

De dood van de Britse Emily Hartridge was vrijdag het eerste Britse dodelijke ongeval met een elektrische step. De 35-jarige Hartridge was televisiepresentatrice bij Channel 4 en gaf via YouTube lifestyle- en gezondheidsadviezen aan haar volgers. Ze kwam vrijdag om het leven toen ze in aanraking kwam met een vrachtwagen bij een rotonde in Zuidwest-Londen. De Britse wetgeving, die vergelijkbaar is met de Nederlandse, stelt dat de steps niet op de openbare weg mogen, zolang ze niet officieel geregistreerd zijn.

Speelgoed of vervoersmiddel?

Een groot deel van de steps wordt ingezet als deelstep, maar ze zijn ook gewoon te koop op het internet. ‘Veel mensen gebruiken de elektrische step als vervoersmiddel voor de kleine afstand’, zegt Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland.

De deelsteps zijn volgens Stomphorst vergelijkbaar met andere elektrische producten als hoverboards, longboards en monowheels. Hij vindt het goed dat Nederland kijkt naar de risico’s en de steps niet zomaar toegang geeft tot de openbare weg. ‘Vaak wordt nog de vraag gesteld of we de producten moeten typeren als speelgoed of als een vervoersmiddel, maar ik denk dat Nederland op termijn niet meer om deze technologische vooruitgang heen kan.’

De verzekeringsmaatschappij MMA deed eerder dit jaar een crashtest met een elektrische step in Parijs. Beeld AFP

Onder invloed

In België viel afgelopen april de eerste dode door een deelstep te betreuren. In de Belgische hoofdstad Brussel werd in de nacht van 16 april een 41-jarige zwaargewonde man gevonden. Op bewakingscamera’s was te zien dat de man hard was gevallen met een elektrische step. Twee dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. Ook in Zweden en Spanje vielen het afgelopen jaar verkeersdoden met een deelstep. Madrid verbande de deelsteps tijdelijk van de straat.

Begin juli arresteerde de Deense politie 28 mensen in Kopenhagen, omdat ze op een deelstep reden terwijl ze onder invloed waren van alcohol of drugs. In januari startte de Deense overheid een proefperiode en inmiddels zijn er meer dan 7 duizend elektrische deelsteps te vinden in de hoofdstad. De gebruikers van de step veroorzaken veel overlast voor voetgangers.