Elektrische bolderwagen vooralsnog niet van openbare weg, zegt minister Van Nieuwenhuizen

Er is geen aanleiding om de elektrische bolderkar Stint acuut van de openbare weg te weren. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven in reactie op het ongeval in Oss. Wel wil de minister de toelatingsprocedure voor ‘licht gemotoriseerde voertuigen’ opnieuw tegen het licht houden.

Bloemenleggers wachten tot ze de spoorwegovergang in Oss kunnen oversteken waar de elektrische bolderkar Stint dwars door een gesloten spoorboom schoot. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Donderdag schoot een bolderkar van het merk Stint dwars door een gesloten spoorboom bij een overgang in Oss. Daarbij overleden vier kinderen. De 32-jarige medewerker van het kinderdagverblijf die het voertuig bestuurde en nog een ander kind raakten zwaargewond.

Naar aanleiding van het ongeval heeft de minister de toelating van het voertuig bekeken. De Stint werd in 2011 getest en toegelaten en de minister schrijft dat er ‘in technisch opzicht’ geen redenen zijn waarom het voertuig niet veilig aan het verkeer zou kunnen deelnemen.

Kanttekeningen

De onderzoeksinstanties RDW en onderzoeksinstituut SWOV hadden in 2011 wel kanttekeningen bij het voertuig, maar die betroffen de breedte – 110,5 centimeter, terwijl er een maximum gold van 75 centimeter voor deze voertuigcategorie – en de vraag of ieder persoon van 16 jaar en ouder zomaar tien kinderen op de openbare weg kon vervoeren met het elektrische voertuig.

De zee van bloemen langs de spoorwegovergang in Oss. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De breedte werd vervolgens niet als probleem gezien, omdat voor bakfietsen een maximum van 150 centimeter geldt. Met de producent werd vervolgens afgesproken dat iedereen een training krijgt aangeboden bij de aanschaf, zo schrijft de minister in de brief, om aan de bedenking over de besturing tegemoet te komen. Maar deze is niet verplicht. Ook adviseerde het onderzoeksinstituut een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur, maar de Stint valt in de categorie ‘bijzondere bromfiets’, net als de Segway, waarvoor de maximumsnelheid op 25 kilometer per ligt. Overigens is de Stint door de producent begrensd op 17,2 kilometer per uur.

Onderzoeken

De minister schrijft dat nu eerst de uitkomsten van de onderzoeken afgewacht moeten worden om te achterhalen wat de oorzaak van het ongeval in Oss is geweest. Daaruit moet onder meer blijken of de remmen van de Stint inderdaad dienst weigerden, zoals de vrouw volgens een ooggetuige zou hebben geroepen toen ze de overgang bij station Oss West naderde.