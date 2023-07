Elektrische auto's zijn een groeiend risico voor de zeescheepvaart

Een Duitse brandweerman meet met een warmtecamera de temperatuur van de batterij van een uitgebrande elektrische auto op het terrein van een autodealer in Berlijn. Daar vlogen in 2021 veertien auto's in brand. Beeld Christoph Soeder / DPA

Is het transport van elektrische auto’s over zee extra gevaarlijk?

Elektrische auto’s vliegen niet sneller in brand dan gewone auto’s, maar als het gebeurt, zijn de gevolgen vaak ernstiger, omdat het vuur in een lithium-ionbatterij moeilijk te blussen is en dagen kan aanhouden. Zelfs als het vuur uit is, kan het weer oplaaien, doordat de temperatuurhuishouding in de batterij op hol geslagen is, een chemisch proces dat thermal runaway wordt genoemd. Hierdoor kan de ene batterijcel omliggende cellen aansteken, waardoor die op hun beurt in brand vliegen. Branden in elektrische auto's kunnen door dit fenomeen soms zelfs na dagen weer oplaaien.

Dit is ook de inschatting van de Nederlandse Kustwacht, die woensdag zei te verwachten dat de brand aan boord nog dagen kan voortduren. Blussen gebeurt omzichtig, omdat veel bluswater het schip juist instabiel kan maken en er zelfs voor kan zorgen dat het zinkt, zoals in februari vorig jaar gebeurde, toen een vergelijkbaar autoschip, de Felicity Ace, bij de Azoren in brand vloog en na twee weken blussen kapseisde en zonk.

Komen zulke incidenten vaker voor?

Brand was in 2022 de op een na belangrijkste oorzaak van de ondergang van grote zeeschepen, aldus verzekeraar Allianz. In 2022 werden 209 branden gemeld, het hoogste aantal van de afgelopen tien jaar. De batterijen van elektrische auto’s vormen volgens de verzekeraar een groeiend risico voor autotransport over zee, zeker omdat de komende jaren naar schatting eenderde meer e-auto's over zee vervoerd worden.

Een aanpassing van het ontwerp van transportschepen kan de veiligheid vergroten, aldus Allianz. Onder meer automatische blusmethoden kunnen catastrofale branden helpen voorkomen. Ook betere detectiesystemen en training van de bemanning helpen het risico te verminderen.

Hoe kunnen blussystemen aan boord beter?

Doordat de batterij van e-auto’s vaak onder de auto zitten, zijn bestaande sprinklerinstallaties, die water van bovenaf sproeien, minder effectief bij felle accubranden, aldus het Deense Instituut voor Brand- en Veiligheidstechnologieën DBI. Automatische blussystemen die het vuur van onderaf bestrijden, kunnen een accubrand waarschijnlijk niet blussen, maar verspreiding naar andere voertuigen wel helpen voorkomen, aldus DBI. Daardoor is de kans groter dat het schip veilig naar een haven kan varen, waar het vuur volledig geblust kan worden.

Hoe groot is de financiële schade van deze brand?

Dat is nog onduidelijk, maar zeker is dat een grote brand als deze in de papieren loopt. Het kapseizen van autotranspertschip Golden Ray in 2019 leverde volgens de Amerikaanse toezichthouder NTSB een schadepost op van ruim 200 miljoen dollar. Inclusief berging bedroegen de totale kosten die gemoeid waren met het zinken van de Golden Ray volgens diverse media bijna 850 miljoen dollar. Volgens verzekeraar Lloyds of London stijgen de kosten voor bergingen, onder meer omdat schepen steeds groter worden.

En wat valt er te zeggen over de milieuschade?

Dat is lastig. Bij accubranden komt giftige rook vrij, die onder meer bestaat uit koolmonoxide, nikkel- koper- en lithiumoxides, en zeer giftig waterstoffluoride. Als het transportschip zinkt, komt de grootste milieuschade waarschijnlijk niet van de e-auto’s aan boord, omdat de motoren en batterijpakketten daarvan waterdicht zijn. Elektrische auto’s moeten immers veilig door de wasstraat of een diepe plas kunnen rijden. Dat batterijen waterdicht zijn, heeft ook een nadeel: branden zijn hierdoor moeilijker te bestrijden omdat het bluswater niet bij de haard komt.

Meer milieugevaar komt van de brandstoffen en smeerolie in de motoren en tanks van de duizenden fossiele auto’s aan boord (al is het de vraag hoeveel daarvan nog rest na mogelijk dagen van brand). En van de stookolie waarop het schip vaart. De Kustwacht houdt er rekening mee dat het schip zal zinken, wat volgens een woordvoerder tot ‘enorme schade zal leiden, ook voor het milieu’. Rijkswaterstaat stuurde woensdag een oliebestrijdingsvaartuig om de gevolgen van eventuele olielekkages zoveel mogelijk te beperken.