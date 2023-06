Elektrische auto opladen? Dan bent u in sommige gemeenten twee keer zo duur uit

Een automobilist laadt bij een snellaadstation zijn elektrische auto op. Beeld ANP

Dit blijkt uit onderzoek van prijsvergelijkingssite Independer. De gemiddelde prijs van publiek toegankelijke laadpalen bedraagt 39 cent per kilowattuur. Voor veel autorijders is dat tarief goedkoper dan de stroomprijs thuis. Het energieplafond van de overheid is vastgesteld op 40 cent per kilowattuur, maar bestuurders van elektrische auto’s verbruiken al snel meer dan de 2.900 kilowattuur die het plafond toedekt. Wel bieden steeds meer energieleveranciers langetermijncontracten aan met goedkopere tarieven dan de plafondprijzen.

De prijzen op straat zijn lager omdat deze stroom wordt ingekocht door gemeenten, die als grootverbruiker minder belasting betalen. Deze inkoop verklaart ook gedeeltelijk de verschillen per gemeente: heeft een gemeente een contract moeten afsluiten bij hoge marktprijzen, dan is dat terug te zien in het paaltarief.

Zodoende kennen veel Nederlandse gemeenten verschillende prijzen voor opladen. In Losser kost opladen maar een kwartje, terwijl een kilowattuur op Terschelling 60 cent kost. Veel gemeenten met hoge tarieven liggen in het noorden van het land en Utrecht. In Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland is opladen het goedkoopst.

Het tarief aan de laadpaal verschilt ook sterk per parkeerplek waar de stekker wordt ingeprikt. Op straat is opladen met 36 cent per kilowattuur gemiddeld het goedkoopst. Ondergrondse parkeergarages, met een gemiddeld tarief van 43 cent, zijn het duurst.