Electoraal hof beslist: Lula mag niet meedoen aan presidentsverkiezingen Brazilië

Na maanden van onzekerheid is de kogel door de kerk: Luiz Inácio Lula da Silva mag niet meedoen aan de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Dat heeft het electoraal hof vrijdagnacht besloten. Lula zit in de gevangenis, maar gaat desondanks ruim aan kop in de peilingen. Bijna veertig procent van de Brazilianen wilde op hem te stemmen. Die optie is nu van tafel, maar Lula's Arbeiderspartij (PT) geeft zich niet gewonnen.

De linkse Lula was van 2003 tot en met 2010 president van Brazilië, en maakte zich toen razend populair. Het ging economisch voor de wind en Lula's sociale programma's haalden tientallen miljoenen Brazilianen uit de armoede. Maar vorig jaar is de oud-president veroordeeld voor passieve corruptie en witwaspraktijken, en sinds april zit hij een gevangenisstraf van twaalf jaar uit.

'Schone Lei'

De uitspraak van het electoraal hof komt dan ook niet als een verrassing. Wie in Brazilië in hoger beroep is veroordeeld voor een misdaad, verliest het recht mee te doen aan de verkiezingen. Deze 'Schone Lei' wet stamt uit 2010, en moet het aantal criminelen in de regering en in het Congres inperken. Lula zette destijds zelf zijn handtekening onder de wet, maar dat weerhield hem er niet van zich opnieuw kandidaat te stellen.

Lula wist zelf ook wel dat de kans nihil was dat zijn naam op 7 oktober daadwerkelijk op de stembiljetten zou verschijnen. Zijn kandidaatstelling was onderdeel van een uitgekiende politieke marketingstrategie. De PT wilde de populariteit van Lula zo lang mogelijk uitbuiten, en pas op het laatste moment een vervanger naar voren schuiven.

Tot vrijdag liep alles gesmeerd. De afgelopen maanden steeg Lula gestaag in de peilingen, de overige twaalf kandidaten ver achter zich latend. Vrijdag begon de zendtijd voor politieke partijen op radio en televisie. Lula zou vanaf zaterdag in promotievideo's te zien zijn met Fernando Haddad, de oud burgemeester van São Paulo en Lula's vice-presidentskandidaat. Op die manier wilde de PT Lula's kiezers vertrouwd maken met de vrij onbekende Haddad.

De Braziliaanse oud-president Lula. Foto AP

Extra zitting

De verwachting was dat het electoraal hof zich pas half september over Lula's kandidatuur zou buigen. De PT zou dus een paar weken de tijd hebben om Haddad goed in de markt te zetten, waarna hij op eigen kracht verder zou kunnen als presidentskandidaat. Maar het liep anders. Het electoraal hof lastte vrijdag een extra zitting in om over Lula's lot te stemmen. Volgens het hof was de plotselinge haast nodig om duidelijkheid te scheppen voordat de spotjes op televisie kwamen.

Die spotjes kunnen nu de prullenbak in, en de PT heeft nog tot 17 september de tijd om Haddad naar voren te schuiven. Naar verwachting zal de partij daar niet lang mee wachten. Want zolang er geen kandidaat is, wordt de zendtijd van de PT over de concurrenten verdeeld. De grote vraag is dan of Haddad zonder Lula genoeg kiezers achter zich kan krijgen. Vooralsnog doet hij het bar slecht in de peilingen.

De advocaten van Lula zijn woedend over de plotselinge dadendrang van het electorale hof. Donderdagavond hadden de advocaten hun tweehonderd pagina's tellende verdediging ingediend, vrijdag zette het hof de stemming al op de agenda. 'Jullie hebben onze argumenten nog niet eens kunnen lezen', protesteerde een van de advocaten.

Complot

De gang van zaken sterkt Lula en zijn aanhangers in de overtuiging dat sprake is van een politiek complot, met als doel te voorkomen dat Lula opnieuw president wordt. Ze worden gesteund door juristen uit binnen- en buitenland, die grote vraagtekens zetten bij de bewijslast van Lula's veroordeling. Ook de afzetting van Lula's partijgenoot Dilma Rousseff zou deel zijn van het complot. Rousseff volgde Lula in 2011 op als president, maar is twee jaar geleden in een omstreden impeachmentprocedure uit het zadel gewipt.

Lula beschouwt zichzelf als politiek gevangene, voor zijn aanhangers is hij een martelaar. Ze weten best dat Lula als president allerlei schimmige dealtjes sloot om het Congres achter zich te krijgen, en dat hij gretig illegale campagnefinanciering aannam. Maar ze vergeven het hem graag: 'Hij deed het niet om zichzelf te verrijken', zeggen ze. 'Het was nodig om het land vooruit te helpen.'

Niets is zeker

Nu Lula uit de race is, worden de kaarten opnieuw geschud. De centrum-rechtse Geraldo Alckmin bungelt ergens onderaan in de peilingen, maar heeft de steun van de media en bovendien zeeën aan zendtijd. De centrum-linkse Marina da Silva staat er goed voor en zal profiteren van het wegvallen van Lula. Maar vooralsnog lijkt alleen de extreem-rechtse oud-legerkapitein Jair Bolsonaro zeker van een plaats in de tweede ronde. Al is in deze bizarre verkiezingsrace niks echt zeker.