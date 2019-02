El Salvador kiest outsider Nayib Bukele (37) als president

Nayib Bukele Ortez heeft de presidentsverkiezingen in El Salvador gewonnen. Beeld EPA

Met een overtuigende meerderheid won de mediagenieke en populaire Bukele de verkiezingen. Onder meer dankzij een flitsende sociale media-campagne, waarin hij de gevestigde partijen wegzette als corrupte elite. Bukele zal de grote hervormingen doorvoeren die het door geweld geteisterde land nodig heeft, luidt zijn boodschap.

‘Dit is een historische dag’, sprak Bukele maandag in jeans en zwarte leren jack ten overstaan van een uitbundige menigte op het stadsplein van San Salvador, de stad waar hij een jaar geleden nog burgemeester was.

De kiescommissie verklaarde Bukele, wiens vader van Palestijnse afkomst is, zondag tot winnaar. Hij kreeg met 54 procent van de stemmen meer kiezers achter zich dan zijn drie rivalen bij elkaar. Door de drempel van 50 procent van de stemmen te halen won hij ook nog eens in één keer, zonder dat er in maart nog een strijd met de nummer twee hoeft plaats te vinden.

Zijn belangrijkste tegenstander, Carlos Calleja van de rechtse ARENA-partij, kreeg ruim 31 procent van de stemmen. Ver daarachter volgde de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Hugo Martinez van de linkse FMLN, met ruim 13 procent. Dat doet pijn bij de twee gevestigde partijen, die al een kwart eeuw het politieke landschap van El Salvador domineren.

Millennials

Bukele, met zijn 37 jaar net als de Venezolaanse Juan Guaidó (35) een millennial, scoorde in de verkiezingscampagne door te beloven een eind te maken aan de corruptie en geweld in het land. Zijn slogan: ‘Er is genoeg geld als niemand steelt’. Eerder kwam hij met een concreet voorstel om een internationale commissie op te richten die een einde moet maken aan de corruptie.

Alle presidentskandidaten beloofden bij de verkiezingen een einde te maken aan corruptie – net zoals iedereen beloofde een einde te maken aan het geweld en banen te zullen creëren. Maar aan zowel ARENA als FMLN kleven corruptieschandalen: tegen drie van de vier laatste presidenten lopen onderzoeken voor het verduisteren van miljoenen dollars uit de staatskas.

De nieuwe president – van huis uit zakenman die onder andere in Yamaha motoren handelde – begon zijn politieke loopbaan in 2012 als burgemeester van het kleine stadje Nuevo Cuscatlán. In 2015 werd hij burgemeester van de hoofdstad. Uit peilingen bleek dat hij met een ruime goedkeuring van de inwoners zeer geliefd was. Bij zijn eigen partij, op dat moment nog de FMLN, viel hij minder in de smaak. Na zijn aanhoudende kritiek dat de partij te weinig deed om problemen structureel op te lossen, werd hij uit de eigen gelederen verstoten. Daarop sloot hij zich aan bij de kleine conservatieve GANA-partij.

Burgeroorlog

Sinds de twee gevestigde partijen na het einde van een twaalfjarige burgeroorlog in 1992 de scepter zwaaiden over het land, is het bendegeweld in het land verergerd. Het kleine El Salvador, met slechts 6,5 miljoen inwoners, geldt als een van de gewelddadigste landen op aarde. Ongeveer 67 duizend Salvadorianen behoren tot bendes die het land terroriseren. ‘Het is eerlijk gezegd eng om alleen de straat op te gaan’, zei de 19-jarige Gabriela Solorzano bij een stembus in San Salvador tegen AFP. ‘Er is nu zoveel geweld.’

Economisch gezien verkeert het land ook in zwaar weer. Ongeveer een derde van de inwoners leeft in armoede. Velen trokken in de afgelopen maanden met de Centraal-Amerikaanse migrantenkaravanen via Mexico richting de Verenigde Staten. Trump dreigde de steun aan El Salvador te stoppen als de toestroom niet stopt.