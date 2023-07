El Salvador keurt wet voor massaprocessen goed: tot 900 mensen kunnen tegelijk berecht worden

Politie en soldaten die op zoek zijn naar bendeleden houden een man staande. Beeld AFP

Het congres keurde de wet deze week goed, met 67 stemmen voor en 6 tegen. De wet verhoogt ook de maximale gevangenisstraf voor bendeleden van 45 jaar naar 60 jaar. De in 2019 aangetreden Bukele wil met deze ingrijpende maatregel de orde verder herstellen in zijn land, dat al jaren de gewelddadige gewapende bendes probeert uit te roeien.

Door zijn harde aanpak zijn in de afgelopen 16 maanden meer dan 70 duizend vermeende bendeleden achter tralies verdwenen. Zijn regering heeft de grootste gevangenis van de beide Amerika’s gebouwd en ongeveer 2 procent van de volwassenen in de cel gegooid. Daarbij belandden veel onschuldige burgers, maar ook buitenlandse bezoekers, in overvolle Salvadoraanse gevangenissen. Zij werden door troepen van straat geplukt, soms alleen omdat ze tatoeages hadden en in arme buurten woonden.

Uitholling

Sinds de noodtoestand in maart vorig jaar werd uitgeroepen, wordt het recht op een eerlijk proces steeds verder uitgehold in het Midden-Amerikaanse land . Het aantal mensen dat maandenlang in de gevangenis zit in afwachting van hun rechtsproces, groeit razendsnel. Nu heeft de populistische leider de weg dus vrijgemaakt voor massaprocessen tegen honderden mensen tegelijk, terwijl hij ook steeds harder optreedt tegen de bendes in het land.

Critici zijn fel gekant tegen de nieuwe wet. Volgens de mensenrechtenorganisatie Washington Office on Latin America (Wola) voert Bukele ‘een oorlog tegen het volk die duizenden inwoners wanhopig maakt’. ‘Iedereen verdient de kans om zichzelf te verdedigen in de rechtbank. Hoe zullen ze dit effectief kunnen doen in groepsprocessen? Hoe zullen advocaten en openbare verdedigers op deze manier hun werk kunnen doen?’ klaagde Carolina Jiménez Sandoval, voorzitter van Wola, tegenover de Britse krant The Guardian.

Mensenrechtenschendingen

Volgens een rapport van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten dat eerder deze maand verscheen, zijn meer dan 6.400 mensenrechtenschendingen gerapporteerd, tijdens de noodtoestand van Bukele. 174 mensen zijn gestorven in hechtenis. ‘Er komen steeds meer onderzoeken van mensenrechtenorganisaties en verhalen van mensen die de gevangenis hebben kunnen verlaten en families die willekeurige arrestaties aanklagen’, zegt Ruth Eleonora López, advocaat bij de Salvadoraanse mensenrechtengroep Cristosal, aan The Guardian. Jimenéz Sandoval vreest dat de omstandigheden in gevangenissen door de massaprocessen alleen maar zullen verslechteren. De lijst met onschuldige mensen achter tralies zal langer worden.