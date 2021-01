‘El Chapo van Azië’ opgepakt op Schiphol, wacht in Nederlandse cel op uitlevering

Luchthaven Schiphol. Vrijdag werd hier tijdens een tussenstop op weg naar Canada een van de machtigste drugsbazen ter wereld gearresteerd. Beeld BSR Agency

De arrestatie van de ‘El Chapo van Azië’ is de kroon op het werk van Operatie Kungur. Daarbij werkten twintig politiediensten in een tiental landen in Azië, Noord-Amerika en Europa jarenlang samen in de grootste internationale politie-actie tegen Aziatische drugssyndicaten ooit.

Tse, oftewel Broer Nummer Drie, staat volgens de Australische politie aan het hoofd van een super-drugskartel genaamd Het Bedrijf, of gewoon Sam Gor, de Cantonese bijnaam voor Broer Nummer Drie. Het Bedrijf is een bijzondere fusie van de vijf grootste Chinese triades. De productie en handel in heroïne en amfetamine waren zo lucratief dat de Chinese, Hongkongse en Taiwanese triades Big Circle, 14K, Wo Shing Wo, Sun Yee On en de Bamboe Bond hun onderlinge vetes opzij zetten voor samenwerking in het mega-syndicaat van Tse, dat 40 tot 70 procent van de drugshandel in Azië in handen had.

In 1998 liep Tse tegen de lamp in New York. Hoewel hij na negen jaar celstraf vier jaar onder toezicht van de Canadese politie bleef, steeg zijn ster in de Aziatische drugswereld. Die was inmiddels in de ban van synthetische drugs zoals speed, ketamine en fentanyl. Die werden gemaakt in Zuid-China, maar vooral in de Shanstaat in Noord-Oost Myanmar.

Daarmee domineerde Het Bedrijf Aziatische drugsmarkten van Nieuw Zeeland tot Japan. Vanaf 2012 dook bij drugsvangsten steeds vaker crystal meth op, verstopt in pakketten losse thee in vrachtschepen. Toen die methode te bekend werd, ging het syndicaat over op containers. Het aanpassingsvermogen van Tse’s Bedrijf is berucht: zodra Thaise grenspolitie optrad tegen vrachtwagens vol drugs uit Myanmar, werden Laotiaanse dragers ingezet, die via junglepaadjes enorme omwegen maakten om met met dertig kilo speed in een rugzak naar Thailand te wandelen.

Volgens schattingen van het bureau voor drugs en misdaad van de Verenigde Naties verdiende Het Bedrijf in 2018 tussen de 8- en 17,7 miljard dollar aan speed alleen. Die gigantische drugswinsten maakten een aantrekkelijke service mogelijk: werd een lading onderschept, dan kregen afnemers zoals de Japanse maffia, Chinese drugshandelaren, Thaise criminele organisaties en Australische motorbendes zonder zeuren hun geld terug, of een vervangende partij.

Tse bleef jarenlang ongrijpbaar, want als lagere leden van de organisatie werden gearresteerd, bleven ze zwijgen. Het Bedrijf was bekend om zijn discipline en loyaliteit aan Broer Nummer Drie, die volgens persbureau Reuters werd afgedwongen met martelingen zoals het roosteren van voetzolen met een gasbrander. Bovendien schepte de grootste drugskoning van Azië niet op over zijn levenswandel zoals sommige Zuid-Amerikaanse drugskoningen dat wel deden. In de afgeschermde, discrete wereld van Aziatische luxeresorts en casino’s was de etnische Chinees van middelbare leeftijd met zijn privé-vliegtuig en Thaise kickboxers als bodyguards geen opvallende verschijning: bulkend rijke Aziaten lopen vaker met zo’n entourage rond.

Een uitspatting die wel bekend is bij de Australische politie: in één avond verloor Tse 66 miljoen euro aan de goktafel in de Zuid-Chinese casinostad Macao. De afgelopen jaren verschanste Tse zich in Taiwan. Het is onbekend waarom hij naar Canada vloog, maar de tussenstop op Schiphol werd hem fataal.