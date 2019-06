Ekrem Imamoglu daagt Erdogan uit tot op het voetbalveld

Eerder hadden de columnisten van de Turkse krant nog gehakt gemaakt van CHP-kandidaat Ekrem Imamoglu. Maar na diens overwinning met 54 procent van de stemmen was het, in de woorden van Hakki Öcal, ‘een mooie dag voor Turkije, en voor Istanbul in het bijzonder’. Immers, de Turkse democratie is nog altijd ‘gezond en springlevend’.

Imamoglu van zijn kant sprak eveneens van een ‘overwinning van de democratie’, zij het dat daar volgens hem nog flink aan gesleuteld moet worden. ‘We zullen de democratie in deze stad opbouwen’, zei hij. President Recep Tayyip Erdogan bood hij aan ‘in harmonie met u samen te werken om Istanbul te dienen’.

Dat was ten voeten uit de verzoenende, niet-polariserende Imamoglu zoals Turkije die de afgelopen maanden heeft leren kennen. De man die geen verbale granaten afvuurde op zijn opponent, maar de kiezers ‘alles komt goed’ beloofde, en daarmee zelfs een deel van de traditionele AKP-achterban voor zich wist te winnen.

Vrome moslim

Dat deed de vader van drie kinderen ook door zich een vrome moslim te betonen, een die frequent ter moskee gaat en met regelmaat de Heer aanroept. Wat hem dan weer enig gegrom opleverde in streng-seculiere CHP-kring, zoals toen hij na de aanslagen in Nieuw-Zeeland uit de koran voorlas in de Eyupsultanmoskee.

Ook op een ander vlak gaat Imamoglu de concurrentie aan met Erdogan: voetbal. De president heeft zich altijd geprofileerd als een man van het volk door te koketteren met zijn voetbalverleden, een belangrijke troef in het voetbalgekke Turkije. ‘Imam Beckenbauer’ beweert tweemaal door Fenerbahce te zijn gevraagd als prof.

De 49-jarige Imamoglu doet er niet voor onder. In zijn jeugd aan de Zwarte Zee-kust – waar ook Erdogan vandaan komt – speelde hij bij Trabzonspor. In zijn studententijd (hij heeft een master in human resource management) was hij een tijdje semiprof bij een club op Noord-Cyprus. Ook Imamoglu zegt een aanbod voor een profpositie (bij Sebatspor) te hebben afgeslagen.

In een mooi portret in Foreign Policy beschrijven Sevecen Tunc en Patrick Keddie hoe voetbal een ‘cruciale rol heeft gespeeld in Imamoglu’s snelle opkomst in de politiek’. In een interview met de krant Hürriyet zei hij te beschikken over de leiderschapscapaciteiten van een doelman. ‘Als keeper heb je overzicht op de hele ploeg. Als je stem krachtig is, kun je het spel leiden. Zo’n keeper was ik.’

Imamoglu na de verkiezingswinst afgelopen zondag in Istanbul. Beeld Bulent Kilic / AFP

Aanhangers van Fenerbahce

Een cruciaal moment in de campagne was zijn bezoek aan de derby Besiktas-Basaksehir, kort nadat de kiesraad hem het burgemeestersambt had ontnomen. ‘Geef hem zijn mandaat’, scandeerde het publiek. De volgende dag gebeurde hetzelfde bij de wedstrijd Fenerbahce-Galatasaray. Zelfs aanhangers van AKP-club Fenerbahce deden mee.

De beelden werden door het CHP-kamp volop gedeeld op sociale media. Vooral daar (en op straat, waar hij vaak was te vinden) speelde zich Imamoglu’s campagne af. Tot de gewone media heeft hij minder toegang.

Toen een inwoner van Istanbul drie maanden voor de verkiezingen op tv klaagde over het openbaar vervoer, zette het CHP-team het fragment op Twitter, met de toevoeging van Imamoglu: ‘Een beetje geduld, mijn beste. Nog 93 dagen te gaan.’ Een paar dagen later ontmoetten de twee mannen elkaar in de metro voor een gesprek over de problemen van de stad. Ook dat ging viral.

Beter openbaar vervoer behoort tot de beloften van Imamoglu. Ook wil hij meer groen en minder hoogbouw. Zijn staat van dienst op dat gebied is te zien in Beylikdüzü, de deelgemeente waar hij de afgelopen vijf jaar burgemeester was.

Afgelegen nieuwbouwwijk

Nadat hij met zijn ouders in 1987 naar Istanbul was verhuisd, kwam Imamoglu al snel in de afgelegen nieuwbouwwijk terecht. Hij ging werken in het bouwbedrijf van de familie en werd in 2008 lid van de CHP, waar hij opviel en hoofd werd van de jongerenafdeling. Daarop volgde de sprong naar de burgemeesterspost van Beylikdüzü.

Dat heeft hij bijzonder goed gedaan. De voorheen saaie voorstad is gewild geworden. ‘Beylikdüzü is fantastisch’, zegt politicoloog Zeynep Balcioglu, die voor Northeastern University in Boston de sociale voorzieningen in de 39 deelgemeenten van Istanbul onderzocht. ‘Beylikdüzü sprong er echt uit. Imamoglu heeft een enthousiast team gevormd met jonge professionals. Veel academici, die vloeiend Engels spreken. Ze zijn zeer open. In de meeste deelgemeenten gaat het er heel anders aan toe.’

Staat de metropool zoiets onder Imamoglu ook te wachten? De vraag is of Erdogan vanuit Ankara geen bestuurlijke obstructie gaat plegen. Maar de megastad is voor de Turkse economie zo belangrijk, dat alles wat misgaat in Istanbul, per saldo ook misgaat in Turkije. Dat kan de president zich wellicht niet veroorloven.

Er blijkt meer leven in de Turkse democratie te zitten dan gevreesd

Sinds de mislukte staatsgreep van 2016 heeft Erdogan zijn greep op alle geledingen van het Turkse bestel, inclusief de rechterlijke macht, flink verstevigd. Maar er blijkt toch nog meer leven in de Turkse democratie te zitten dan velen hadden gevreesd.