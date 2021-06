EK-selectie slinkt na afhaken Donny van de Beek wegens blessure

Donny van de Beek maandag tijdens de training van Oranje. Hij trainde al apart van de groep voordat de KNVB dinsdag bekendmaakte dat hij het EK zal missen vanwege een blessure. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Over de oorsprong en aard van de blessure wil de KNVB uit privacy-overwegingen niets kwijt. Van de Beek trainde deze week al apart van de selectie. Van de Beek (24) was geen basisspeler van het Nederlands Elftal. De Boer lijkt op het middenveld te kiezen voor Frenkie de Jong, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum.

De blessure die Van de Beek zijn deelname aan het EK kost, vormt de afsluiting van een teleurstellend seizoen. Na een sterk seizoen voor Ajax, maakte hij vorige zomer de transfer naar Manchester United. Bij de Engelse topploeg kwam hij nauwelijks verder dan invalbeurten, waardoor zijn kansen in Oranje slonken.

Van de Beek is de derde speler die afhaakt voor het EK. In mei meldde aanvoerder Virgil van Dijk zich al af vanwege een langdurige kruisbandblessure. Vorige week besloot De Boer zijn eerste keeper Jasper Cillessen te laten vervangen na een positieve coronauitslag, dit tot ontsteltenis van de doelman zelf. Momenteel is ook Matthijs de Ligt niet helemaal fit, maar hij traint inmiddels wel weer mee met de selectie. Afgelopen zondag kon de verdediger door een liesblessure niet meedoen in de oefenwedstrijd tegen Georgië (3-0).

Selectie

Waar selecties voor eindrondes voetbal als het EK en WK normaliter 23 spelers mogen bevatten, is de Europese voetbalfederatie UEFA dit jaar coulanter. Vanwege het drukke schema vreesde de UEFA meer blessures. Daarom kunnen de landenteams dit EK 26 spelers oproepen, wat De Boer ook had gedaan. Nu Van de Beek afvalt, kiest de bondscoach ervoor geen vervanger te halen. Hij vertrouwt erop het EK met de huidige selectie van 25 spelers en zes middenvelders door te komen. Komende zondag (21 uur) begint Oranje in Amsterdam aan het EK met de poulewedstrijd tegen Oekraïne.