Ejaculeren in de koffiemok van een collega − als het aan Zuid-Koreaanse parlementariërs ligt, is dat een zedendelict

Forenzen in Seoul, Zuid-Korea. Beeld Kim Hong-Ji / REUTERS

Om het tot zedenzaak te schoppen moet volgens de Zuid-Koreaanse wet sprake zijn van dwang of geweld en dat is bij spermaterreur niet het geval. Parlementslid Baek Hye-ryun van de Democratische Partij vindt echter dat ejaculeren op andermans spullen een vorm van aanranding is, omdat slachtoffers zich geïntimideerd en smerig voelen, ondanks dat er geen sprake is van lichamelijk contact of dwang. ‘Zedendelicten moeten bezien worden vanuit de optiek van het slachtoffer,’ aldus Baek in de Britse krant The Guardian.

Dat gebeurde tot woede van vrouwenrechtenactivisten in enkele geruchtmakende zaken rond ‘spermaterroristen’ echter niet. Daders werden veroordeeld tot geldboetes. In mei 2021 werd een ambtenaar veroordeeld tot een boete van ruim 2.000 euro nadat hij binnen een half jaar zes keer was klaargekomen in de koffiebeker van zijn collega. De rechter oordeelde dat de beker daardoor was ‘geruïneerd’ − de koffiemok stond centraal, niet de vrouw. Dezelfde afweging werd gemaakt bij een zaak rond een man die zijn zaad loosde op een paar damesschoenen, waar hij een boete van 366 euro voor kreeg.

Bij een zaak uit 2019 kwam het wel tot drie jaar gevangenisstraf. Een man wiens avances niet werden gewaardeerd, nam wraak door ruim vijftig keer zaad, speeksel, laxeermiddelen en lustopwekkende middeltjes toe te voegen aan de koffie van zijn slachtoffer. Hij werd veroordeeld wegens ‘poging tot verwonding’: de seksuele kant bleef onbesproken.

Zedenmisdrijf

Deze straffen gelden in het door mannen gedomineerde Zuid-Koreaanse rechtssysteem als fors: de helft van daders die voor de rechter komen wegens spermaterrorisme zou er met een voorwaardelijke straf vanaf komen.

Daarom hebben parlementariërs Baek en haar partijgenoot Lee Su-jin voorstellen voor wetswijzigingen ingediend om de definitie van zedenmisdrijven te verruimen, zodat seksueel getinte vergrijpen zonder lichamelijk contact of dwang worden erkend als zedendelicten.

Voor digitale zedenmisdrijven is dit na een taaie campagne van activisten gelukt: sinds 2020 staat er maximaal drie jaar gevangenisstraf op zogenaamde 'spiedporno’ het zonder toestemming maken van seksueel getinte beelden van vrouwen in intieme situaties, bijvoorbeeld slapend of tijdens een bezoek aan een openbaar toilet. Ondanks de verhoogde strafmaat komen makers en verspreiders van spiedporno volgens een rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in de meeste gevallen echter nog steeds met een lage boete en een taakstraf weg.