Eisenpakket GroenLinks en PvdA: koopkracht omhoog, verhuurdersheffing weg

Lilianne Ploumen (Pvda) en Jesse Klaver (Groenlinks) op het Binnenhof. Beeld ANP

Dit stellen PvdA en GroenLinks voor in een reeks gezamenlijke moties. Die dienen zij vandaag in tijdens het debat over de begroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting is ‘beleidsarm’, zonder nieuw beleid, omdat het kabinet demissionair is. PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-leider Jesse Klaver willen dat veranderen en er een links stempel op drukken. ‘Het kabinet doet niets, is demissionair, maar de Kamer is missionair en kan gewoon besluiten nemen’, zegt Ploumen.

Zij rekent met Klaver op meerderheden voor de moties omdat er nu geen regeerakkoord is dat fracties bindt en elementen uit hun moties in veel verkiezingsprogramma’s stonden. Demissionair premier Rutte kondigde zondag aan dat hij hoopt dat de demissionaire coalitie deze week zaken kan doen met de oppositie. PvdA en GroenLinks zijn daarvoor vaak genoemde kandidaten.

Onderwijsplan

Met vier moties willen Ploumen en Klaver het beleid bijsturen. ‘Het gaat om de richting die het beleid uit moet. Hoe dat precies wordt uitgewerkt, komt straks bij de begroting per ministerie aan de orde’, zegt Klaver. Voor het onderwijs willen zij een ‘integraal plan’ om het lerarentekort te verminderen. Daarnaast moeten de loonverschillen tussen basis- en middelbaar onderwijs verdwijnen. Dat moet worden betaald met het aanpakken van belastingontwijking door bedrijven.

De koopkracht moet worden opgekrikt, vinden Ploumen en Klaver. Volgens de begroting kunnen huishoudens volgend jaar gemiddeld 0,1 procent koopkrachtverbetering verwachten. Dat kan beter indien een miljard euro, die nu nog voor het bedrijfsleven is gereserveerd, aan koopkrachtverbetering wordt uitgegeven. Ook kan de winstbelasting voor grote bedrijven omhoog voor dit doel. Met welke maatregelen de koopkracht dan precies moet worden verbeterd, willen Ploumen en Klaver later deze herfst regelen bij de behandeling van het Belastingplan.

Verhuurderheffing

Betaalbaar wonen is volgens Ploumen en Klaver een grondrecht. Dat kan volgens hen binnen handbereik komen door de afschaffing van de verhuurderheffing die woningcorporaties aan de staatskas afdragen. De opbrengst moet dan worden gebruikt voor ‘lagere huren, meer woningen en verduurzaming’. De heffing is in 2013 ingevoerd om de financiële nood van de Rijksoverheid te lenigen. Sindsdien is volgens de woonlobby ruim 11 miljard euro afgedragen.

Ploumen en Klaver willen ten slotte dat het kabinet de ‘klimaatnoodtoestand’ uitroept. Zij wijzen erop dat dat al in 38 landen is gebeurd, ‘van Bangladesh tot Japan en van Frankrijk tot Vaticaanstad’. Naar analogie van het Outbreak Management Team in de coronacrisis moet er dan een ‘klimaat-OMT’ komen dat het kabinet maandelijks gaat adviseren over de klimaatcrisis. Grote vervuilers moeten in 2022 een CO2-heffing gaan betalen. De opbrengst moet worden gebruikt voor de verlaging van de energiebelasting die huishoudens betalen.