Eis: taakstraffen voor A7-blokkeerders

Boegbeeld A7-blokkade Jenny Douwes: het moest een ‘spontane, ludieke’ actie zijn

De vrouw die vorig jaar de initiator zou zijn geweest van de A7-blokkade op de dag van de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum wist niet dat ze iets strafbaars deed. Dat zei Jenny Douwes. donderdagochtend in de rechtbank in Leeuwarden.

Hoe zat het ook alweer met de ‘blokkeer-Friezen’ die vorig jaar anti-Zwarte Piet-demonstranten de weg versperden?

Anti-Zwarte Piet-demonstranten konden vorig jaar de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum nooit bereiken omdat 34 mensen de snelweg A7 zouden hebben geblokkeerd. Het proces is voor beide kampen een principezaak. Vijf vragen over de kwestie.