Eindrapport over ramp met Lion Air zal vandaag veel vragen beantwoorden, behalve de belangrijkste

Onderzoekers bekijken stukken van de motor van het neergestorte vliegtuig. Beeld AFP

Dat gebeurde dertien minuten nadat het toestel was opgestegen van de internationale luchthaven van Jakarta. De crash voltrok zich bij zo’n snelheid, met de motoren op vol vermogen, dat van sommige vliegtuigdelen niet meer restte dan stof. Er waren geen overlevenden.

Veel is er al bekend over de omstandigheden waaronder de ramp zich op 29 oktober 2018 voltrok. Al na ruim een week lieten vliegtuigfabrikant Boeing en de Amerikaanse luchtvaartinspectie FAA een waarschuwing uitgaan voor piloten om alert te zijn op een zwakke plek in een zelfsturend stabilisatiesysteem van de 737 Max, omdat dat een cruciale rol had gespeeld bij de ramp.

Nabestaanden treuren om het verlies van hun geliefden. Beeld Getty Images

Dat Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) kan onder bijzondere omstandigheden automatisch de neus van het toestel naar beneden drukken, om te voorkomen dat het vliegtuig liftkracht verliest en uit de lucht valt. Het MCAS sloeg aan in de Boeing van Lion Air omdat de boordcomputer verkeerde informatie kreeg van sensoren in de neus van het vliegtuig. Die vertelden dat het vliegtuig onder de verkeerde ‘hoek’ vloog.

De piloten van Lion Air wisten niet dat hun vliegtuig was uitgerust met het MCAS, of hadden nooit of onvoldoende getraind voor situaties waarin het stabilisatiesysteem ten onrechte ingrijpt. In de weken na de ramp zeiden Amerikaanse piloten dat hun MCAS-training uit niet meer had bestaan dan een lesje op een iPad.

Het definitieve rapport moet de vraag beantwoorden wie de hoofdschuldige is van de ramp. Boeing zegt dat de crash te voorkomen was geweest als de bemanning de juiste noodprocedures had gevolgd.

Raadsel

Een medewerker van het National Transport Safety Committee houdt een model van de Boeing vast terwijl hij vragen van journalisten beantwoordt over de crash. Beeld EPA

Woensdag gaf het National Transport Safety Committee van Indonesië de nabestaanden al inzage in haar bevindingen, in een besloten presentatie. Aanwezigen vertelden dat Indonesië de ramp voornamelijk wijten aan ‘structurele’ ontwerpfouten aan de 737 Max, die door het MCAS moesten worden opgevangen. Boeing zou daarnaast hebben nagelaten om luchtvaartmaatschappijen en hun bemanningen in te lichten en te instrueren hoe ze het systeem kunnen omzeilen als het op hol slaat.

Eén raadsel zal ook na publicatie onopgelost blijven: waarom verongelukte vijf maanden later onder bijna dezelfde omstandigheden een Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines? De piloten van vlucht 302 moeten op 10 maart 2019, toen hun vliegtuig begon te steigeren, geweten hebben wat hun collega’s bij Lion Air was overkomen. Toch wisten ze hun toestel niet onder controle te krijgen. Zes minuten later sloeg dat een metersdiepe krater in de woestijn bij Bishoftu, niet ver van de hoofdstad Addis Abeba. Alle 157 inzittenden vonden de dood.