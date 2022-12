Eindrapport bestorming Capitool: ‘De hoofdoorzaak van 6 januari was één man, Trump’

Donald Trump kijkt op 6 januari 2021 met zijn kinderen Eric en Ivanka hoe zich op het grasveld voor het Witte Huis een menigte verzamelt voordat hij gaat spreken. Beeld Videostill via AP

‘In de late uren van de verkiezingsnacht sprak Donald Trump het land toe vanuit de East Room van het Witte Huis.’ Het eerste hoofdstuk van het eindrapport over de Capitoolbestorming van 6 januari 2021 begint als een roman. Toenmalig president Trump kreeg de voorlopige uitslagen van de verkiezingen onder ogen en besefte dat hij niet meer kon winnen. ‘Dus’, constateert het rapport, ‘deed de president van de Verenigde Staten wat hij zich al ver voor de verkiezingen had voorgenomen: hij loog.’

Donderdagavond lokale tijd is het volledige onderzoek van de Jan. 6 Committee gepubliceerd, nadat de commissie eerder deze week al het advies had uitgebracht om de oud-president te vervolgen. Het rapport windt er geen doekjes om: ‘De hoofdoorzaak van 6 januari was één man, oud-president Donald Trump.’

In 845 pagina’s worden de bevindingen uiteengezet van de parlementaire commissie, bestaande uit zeven Democraten en twee Trump-kritische Republikeinen. Anderhalf jaar lang onderzochten ze de betrokkenheid van de president bij deze aanval op het hart van de Amerikaanse democratie, waarbij vijf mensen om het leven kwamen en honderden gewond raakten.

Republikeinse meerderheid

Een van de belangrijkste adviezen: Trump, die zich alweer gemeld heeft voor de presidentsverkiezingen van 2024, zou nooit meer een politiek ambt mogen bekleden. Het Huis van Afgevaardigden zou hem dat kunnen verbieden, maar de kans is klein dat dit gebeurt. Vanaf januari zijn de Republikeinen daar in de meerderheid, en zij zullen dat advies in de wind slaan.

Waar ze mogelijk wel mee akkoord gaan, is een herziening van de kieswet. De commissie wil daarin laten opnemen dat een vicepresident géén verkiezingsuitslag kan tegenhouden, zoals Trump dat op 6 januari probeerde. Hij wilde toen dat zijn vicepresident Mike Pence de overwinning van Joe Biden ongedaan zou maken.

Nieuwe details

Het rapport is gebaseerd op meer dan duizend gesprekken, e-mails, sms-berichten en telefoongesprekken. Een groot deel van de inhoud was de afgelopen maanden al aan de orde gekomen bij de hoorzittingen, die rechtstreeks op televisie werden uitgezonden. Maar er staan ook nieuwe details in.

Zo blijkt dat zelfs de grootste Trump-getrouwen zich zorgen maakten over het geweld op 6 januari 2021. Het extreem-rechtse Congreslid Marjorie Taylor Greene stuurde tijdens de bestorming een bericht naar de stafchef van Trump. ‘Mark’, schreef ze aan Mark Meadows, ‘ik hoor net dat er een schutter op de eerste verdieping van het Capitool is. Zeg alsjeblieft tegen de president dat hij de mensen moet kalmeren’. En: ‘Hier los je niets mee op.’

Het rapport biedt een vollediger beeld van de chaos op die dag in Washington. Maar het beschrijft ook in detail de aanloop: alle pogingen van Trump om de verkiezingsuitslag in staten als Arizona, Georgia en Michigan te beïnvloeden. Hij nam contact op met bijna tweehonderd verkiezingsfunctionarissen. Met gelogen theorieën probeerde hij stemmen los te peuteren die niemand op hem had uitgebracht.

Vervolging Trump

De bevindingen van de commissie komen bovenop lopend onderzoek van het ministerie van Justitie. Speciaal aanklager Jack Smith krijgt de taak om met de resultaten van beide onderzoeken aan de slag te gaan. Hij is hiervoor vorige maand door minister van Justitie Merrick Garland aangesteld. Smith buigt zich niet alleen over de Capitoolbestorming, maar ook over het meenemen van geheime documenten door Trump naar Mar-A-Lago, zijn onderkomen in Florida. Door iemand van buiten Washington aan te wijzen, wilde de door Biden benoemde Garland het idee ontzenuwen dat de onderzoeken het politieke belang van de Democraten dienen. De kans bestaat immers dat Joe Biden en Donald Trump het in 2024 opnieuw tegen elkaar opnemen.

Met dit rapport krijgt een mogelijke vervolging van de oud-president meer kans van slagen. Maandag gaf de commissie het unanieme advies om Trump te vervolgen voor vier strafbare feiten: verstoren van het democratisch proces, aanzetten tot of ondersteunen van een opstand, samenzwering tegen de VS en samenzwering om onwaarheden te verspreiden.

De komende tijd zal blijken of Justitie die aanbevelingen overneemt. Hoe dan ook wordt met dit rapport geschiedenis geschreven. Toekomstige generaties zullen op het werk van de commissie teruggrijpen om te doorgronden wat zich op 6 januari heeft afgespeeld.

‘Het werk van de commissie maakt eens te meer duidelijk dat onze democratische instituties slechts zo sterk zijn als het commitment van de mensen aan wie ze worden toevertrouwd’, schrijft scheidend voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi in het voorwoord.

Trump reageerde vrijdag op geheel eigen wijze. De oud-president legt de schuld voor het geweld die dag bij de Democraat Pelosi. Op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social heeft hij het over ‘de partijdige commissie’ die ‘doelbewust heeft nagelaten’ om ‘het protest’ te onderzoeken. ‘Verkiezingsfraude. HEKSENJACHT!’