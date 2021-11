Eindhovense winkelier bedreigd om briefje met tekst ‘Ongevaccineerd geen toegang’

Winkels in Eindhoven sloten gisteravond de deuren op de voorlopig laatste koopavond. In beeld niet de winkel in kwestie. Beeld ANP

Het briefje en de verhitte reacties daarop zijn exem­plarisch voor de manier waarop de Nederlandse samenleving worstelt met mensen die zich niet laten vaccineren. Het demissionaire kabinet kondigde vrijdagavond aan toe te werken naar een ‘2G-beleid’, waarin een negatieve testuitslag niet langer toegang geeft tot evenementen en feestcafés. Coalitiepartij ChristenUnie en een groot deel van de oppositie zijn tegen.

Voor zijn eigen zaak nam de winkelier uit Eindhoven, die vanwege de bedreigingen niet met zijn naam in de krant wil, zelf een besluit: ongevaccineerden komen er bij hem niet meer in. Vooral als statement, zegt hij zelf, maar ook om zijn klanten te beschermen. ‘Ik heb het min of meer in een opwelling gedaan. De tekst is misschien iets te heftig. Maar we worden gegijzeld door 1,7 miljoen mensen die zich weigeren te laten vaccineren. Daar maak ik me druk over.’

Online hetze

Sindsdien is de winkelier het mikpunt van een online hetze. Op Google werd aan zijn winkelnaam het woord ‘discriminerend’ toegevoegd. Zijn sterbeoordeling werd door tientallen mensen onderuit gehaald. ‘Hij censureert en discrimineert andersdenkenden’, schreef bijvoorbeeld iemand.

Op Twitter ging ondertussen zijn telefoonnummer rond. ‘Het gaat maar door’, zegt de winkelier. ‘Ik krijg bedreigingen via e-mail en WhatsApp, plaatjes met beelden uit de Tweede Wereldoorlog. Vannacht werd ik uit mijn slaap gebeld door iemand die zei: vuile NSB’er, we weten je te vinden. Nu word ik alweer gebeld door een privénummer. Vuile schoft, klinkt het dan. Daarna hangen ze op.’

In de plannen van het kabinet zou voor niet-essentiële winkels – de categorie waar de Eindhovense winkel onder valt – pas over drie weken de mildere versie van het coronatoegangsbewijs moeten gaan gelden. Met een negatieve testuitslag zijn ongevaccineerden dan nog wel welkom.

In zijn recht

Toch staat deze winkelier in zijn recht, zegt Alex Geert Castermans, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. ‘Je mag in Nederland zelf uitmaken met wie je zaken doet en op welke voorwaarde.’ In de wet is een aantal gronden vastgelegd waarop het verboden is om mensen te weigeren, zoals geslacht en geloof. ‘Maar wel of niet gevaccineerd zijn wordt daarbij niet genoemd.’

Castermans wijst bovendien op de kleine lettertjes die de winkelier onder zijn boodschap had geplaatst: mensen die om medische redenen niet gevaccineerd zijn, mogen de winkel wel in. ‘Dat is precies een van de uitzonderingsgronden die je in acht moet nemen. Als je iemand weigert die bijvoorbeeld vanwege een aandoening niet gevaccineerd kan worden, handel je in strijd met de wet. Maar dat is niet aan de orde.’

Overigens heeft de winkelier zijn eigen maatregel geen moment gecontroleerd. Zijn klanten om een vaccinatiebewijs vragen, doet hij niet. ‘Dat geloof ik wel’, zegt hij. Bovendien heeft hij het briefje vanwege de bedreigingen weer van zijn winkelruit gehaald.