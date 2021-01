Eindhovense Sanna Elkadiri krijgt de allereerste coronaprik: ‘Het voelt veilig’

Sanna Elkadiri wordt woensdag als eerste Nederlander gevaccineerd tegen het coronavirus. Beeld ZGEM

Elkadiri werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel, waar 124 ouderen met dementie of lichamelijke problemen worden verzorgd. Haar cliënten zijn van verschillende nationaliteiten en culturen, onder wie mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst, maar ook paters en zusters.

‘Ik heb gezien wat het virus aanricht en we moeten nog steeds alle zeilen bijzetten om de veiligheid van onze cliënten te waarborgen’, zegt Elkadiri. Tijdens de eerste golf in het voorjaar overleden binnen een maand zeventien bewoners van Het Wereldhuis aan corona. Het was de tijd waarin de familie veelal geen afscheid kon nemen van hun dierbare. De verpleeghuismedewerker zelf hield dan maar de hand van de stervende vast en prevelde een gebed; ze heeft er slapeloze nachten van gehad.

In de tweede golf sloeg het virus opnieuw toe in het verpleeghuis, dat nu gelukkig weer coronavrij is. ‘Ik begrijp dat sommige mensen twijfelen of ze zich moeten laten inenten’, zegt Elkadiri. ‘Ik vond het ook spannend. Maar ik heb er veel over gelezen en heb vertrouwen in de wetenschap. Het voelt veilig.’

Bovendien vindt ze het belangrijk voor de veiligheid van de kwetsbare bewoners van het verpleeghuis. ‘Als mijn cliënten daardoor langer van hun kinderen en kleinkinderen kunnen genieten en de maatschappij weer normaler kan worden, draag ik daar graag een steentje aan bij.’

Trots

Bestuurder Jacqueline Joppe van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM), waaronder Het Wereldhuis valt, is trots dat Elkadiri en enkele collega’s bij de eerste groep van in totaal 36 Brabantse zorgmedewerkers zitten die woensdag als eersten worden gevaccineerd. Het is ook een mooi symbolisch gebaar, vindt ze. ‘Deze regio is begin vorig jaar als eerste en ook het allerhardste getroffen’, memoreert Joppe. ‘Het is mooi dat hier tevens de eerste vaccinaties worden gezet. Het maakt de cirkel weer rond. Er is hier zoveel verdriet geweest. Het vaccin geeft gelukkig weer hoop.’

Bestuurder Joppe zit namens de ouderenzorg in het Regionaal Overleg Niet Acute Zorgketen (Ronaz). In overleg met het ministerie van Volksgezondheid en de GGD Hart voor Brabant is besloten dat de langverwachte eerste coronaprik hier zou plaatsvinden. Elkadiri, verzorgende en ambassadeur van Het Wereldhuis, werd uitverkoren om de geschiedenisboekjes in te gaan. Ze werd maandag al telefonisch gefeliciteerd door minister Hugo de Jonge. ‘Heb nu al het mooiste telefoontje van het jaar gehad’, twitterde de bewindsman dinsdagmorgen. ‘Morgen krijgt zij de eerste coronavaccinatie op de GGD-priklocatie in Veghel.’

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) verzorgt duizend cliënten en tweeduizend medewerkers op twaalf locaties en in de thuiszorg. ‘We zitten nog middenin de tweede golf: 68 medewerkers en 51 cliënten hebben corona’, aldus Joppe. ‘We zien nog steeds hoeveel leed er is rondom corona en hoe hard onze medewerkers moeten werken. Daarom is het heel fijn dat we kunnen beginnen met vaccineren.’

Lage bereidheid

Begin vorige maand bleek uit een onderzoek van NU’91, de beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden, dat de vaccinatiebereidheid onder verpleeghuismedewerkers het laagste is van alle zorgprofessionals. Bestuurder Joppe merkt echter dat mede door goede voorlichting de vaccinatiebereidheid van de medewerkers binnen ZGEM toeneemt. ‘We hebben binnen onze organisatie gecommuniceerd dat het niet verplicht is om je te laten vaccineren, maar stimuleren wel dat zoveel mogelijk collega’s dat doen. Onze algemene boodschap is: laat je vaccineren.’

Ze onderstreept dat elk vaccin dat er is en nog wordt goedgekeurd op tienduizenden mensen is getest. ‘Zo weten we dat het veilig is en dat het ons goed beschermt tegen het virus’, aldus Joppe. ‘Een inenting beschermt niet alleen jezelf, maar ook je familie, vrienden en de kwetsbare mensen om je heen. Als we ons laten vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels.’