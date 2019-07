Eindhovens SP-raadslid vrijgesproken: Murat Memis mag na twee maanden Turkije verlaten

SP-fractievoorzitter Murat Memis en Lilian Marijnissen. Beeld ANP

‘Yes!! Goed nieuws uit Turkije: Murat Memis is vrijgesproken!’, twitterde SP-leider Lilian Marijnissen dinsdagmiddag vanuit de rechtbank in Antalya. Zij was naar Turkije afgereisd om haar Eindhovense partijgenoot bij te staan. Ook de SP-fractie in Eindhoven reageerde verheugd op het nieuws.

Memis (31) belde zijn vrijspraak dinsdagmiddag meteen door naar de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. ‘Ik ben heel blij dat er een einde is gekomen aan twee maanden van onzekerheid voor hem en zijn gezin, en voor allen die zich om hem hebben bekommerd’, reageerde de VVD-burgemeester. ‘Donderdag vieren we de afsluiting van het politieke jaar in Eindhoven met een barbecue. Ik heb Murat van harte uitgenodigd en hoop hem dan in mijn armen te sluiten.’

Memis, die van Turks-Koerdische afkomst is, was eind april tijdens een vakantie met zijn familie in Antalya opgepakt. Hij werd verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie, te weten de PKK, het werven van fondsen voor de PKK en het maken van propaganda voor de PKK. De Eindhovense SP-fractievoorzitter zat vier dagen in de cel. Hij werd daarna wel vrijgelaten, maar mocht in afwachting van zijn rechtszaak het land niet verlaten.

Vrijspraak lidmaatschap PKK

Volgens burgemeester Jorritsma werd Memis al eerder vrijgesproken van de zware aanklachten betreffende het lidmaatschap van de PKK en het werven van fondsen daarvoor. Alleen de beschuldiging dat hij propaganda maakte voor of sympathiseerde met de terroristische organisatie bleef gehandhaafd. De rechter wilde echter wel dat de Turkse aanklager met hardere bewijzen daarvoor kwam. Want die vermeende propaganda zou vooral gaan om ‘retweets’ van andere berichten door Memis.

Door een fout stond dinsdag voor de rechtszitting echter toch het lidmaatschap van de terroristische organisatie opnieuw in de tenlastelegging. Die zware beschuldiging werd even later ijlings weer van de dagvaarding verwijderd. Dinsdagmiddag oordeelde de rechtbank vervolgens dat er ook geen harde bewijzen zijn dat Memis zich in zijn uitingen op Twitter en andere sociale media heeft schuldig gemaakt aan propaganda voor de PKK. ‘De rechter meent dat niet onomstotelijk bewezen is dat hij zelf verantwoordelijk is voor die uitingen op sociale media’, aldus Jorritsma.

SP-leider Marijnissen reageerde ontroerd en opgelucht op de uitspraak. De SP voerde de afgelopen maanden volop actie om de Turks-Koerdische partijgenoot zijn geboorteland uit te krijgen, onder de noemer: ‘Murat moet vrij.’ Volgens Marijnissen had Memis niks misdaan en slechts gebruikgemaakt van zijn vrijheid van meningsuiting.

De SP-leider vond ook dat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken te weinig druk op Ankara uitoefende om de Nederlandse volksvertegenwoordiger vrij te krijgen. Blok pareerde die kritiek door erop te wijzen dat Buitenlandse Zaken voortdurend met de zaak bezig was, maar dat ‘stille diplomatie’ in zulke kwesties beter werkt.

Stille diplomatie

Volgens burgemeester Jorritsma heeft de afdeling consulaire zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘puik werk’ verricht. Hij meent ook dat door de uitkomst is gebleken dat de ‘stille diplomatie’ heeft gewerkt. De burgemeester kon niet bevestigen dat Memis ook een schadevergoeding krijgt van de Turkse autoriteiten.

Vorige maand zei Memis in een interview met de Volkskrant dat hij hart heeft voor de ‘Koerdische zaak’, maar ook dat hij elke vorm van geweld en terrorisme afwijst. ‘Ik heb als kind de zware strijd van 1993 in Oost-Turkije meegemaakt’, verklaarde hij. Turkse militairen kwamen bij hem thuis in het dorp bij Diyarbakir op zoek naar zijn vader, die politiek actief was en streed voor de rechten van de Koerden. Hij zag dat zijn oma aan haar haren door de straten werd gesleept. Ze sloegen hem ook als kind en schreeuwden: waar is je vader? Het gezin moest vluchten naar de stad, later werd het dorp platgebrand.

‘Dat was geen gemakkelijke tijd’, aldus Memis. ‘Maar ik heb altijd de kant gekozen van vrede en democratie. Alleen door de kracht van gesprekken, de dialoog zoeken, kunnen oplossingen worden gevonden. De dialoog is 10 duizend keer beter dan elkaar dood te schieten of geweld te gebruiken. Ik vind het zeer pijnlijk om beschuldigd te worden van terrorisme, terwijl ik me altijd met hart en ziel heb ingezet voor vrede en democratie.’

Yes!! Goed nieuws uit Turkije: Murat Memis is vrijgesproken! pic.twitter.com/LyCxVpQxgs Lilian Marijnissen

Lees ook: SP’er Murat Memis zit ‘vast’ in Turkije: ‘Heel pijnlijk om van terrorisme beschuldigd te worden’ ‘Heel pijnlijk om van terrorisme beschuldigd te worden’, zegt SP-politicus Murat Memis die in Turkije eerst vastzat en nu het land niet uit mag, in een interview met de Volkskrant. ‘Ze gaven me een hand en zeiden dat ze van de afdeling terreurbestrijding van de politie waren.’