Eindhoven kiest eieren voor z’n geld: om acht uur gaan de kroegen dicht en is het tijd voor een thuisfeestje

De vaders Michiel Pieters (44) en Thijs Eradus (43) vieren zaterdag op het Stadhuisplein in Eindhoven met hun kinderen Sinterklaas: ‘De basisregels zouden beter kunnen worden nageleefd. Daar ben je zelf bij.’ Beeld Arie Kievit/de Volkskrant

14.30 uur, Stadhuisplein: opluchting en voorzichtigheid bij het Sinterklaasfeest dat wél doorging

Er is een probleem, meldt Roetveegpiet Siem Hegge (24) aan organisator Rick de Wit (34) halverwege zaterdagmiddag op het volle Stadhuisplein in Eindhoven. ‘Het opblaaskasteel zakt in elkaar, er is iemand gestruikeld over het verlengsnoer.’

Allang blij zijn ze, dat de noodgevallen zich beperken tot enkele impopulaire spellen – het Twisterkleed ligt er opvallend verlaten bij – en een ingezakt kasteel. Tot op het laatste moment waren ze bang dat in navolging van Utrecht ook Eindhoven alle Sinterklaasfestiviteiten zou afblazen. Van chagrijn over de nieuwe maatregelen is hier dan ook niks te merken. ‘Wij kunnen niet chagrijnig zijn, het is en blijft een kinderfeest’, zegt De Wit opgewekt, in zijn grijze sweater met dinosaurus-print.

‘Corona is vandaag niet overheersend, dat is fijn’, concludeert roetveegpiet Hegge, tevreden uitkijkend over het plein. Daar vormen honderden ouders een rij voor een bezoek aan de Sint, terwijl hun kinderen de gemiddelde wachttijd van een uur doorbrengen in de silent disco of het circus, dat voor de gelegenheid naar buiten is verplaatst.

De goedheiligman houdt vandaag audiëntie in het stadhuis, zodat zijn bezoekers niet te lang blijven plakken. Het enige dat herinnert aan corona: de minderjarige gelukkigen die na lang wachten het stadhuis mogen betreden voor een flitsbezoek aan de Sint, moeten een mondkapje op.

Vraag je ook af wat je zélf kunt doen om het virus te remmen, riep premier Rutte de Nederlanders vrijdagavond op. Vrienden Michiel Pieters (44) en Thijs Eradus (43), kroost op de schouders, deden van tevoren een zelftest. Ook de basisregels zouden beter kunnen worden nageleefd, stelt Eradus. ‘Daar ben je zelf bij.’ Tijd voor een felbegeerde foto met de Sint hebben ze niet, want Pieters moet door naar het Jan Louwers Stadion, waar zijn FC Eindhoven – hij was vijf jaar voorzitter – de laatste wedstrijd met publiek speelt.

Fans genieten zaterdag in Eindhoven van de (voorlopig) laatste voetbalwedstrijd met publiek, FC Eindhoven - FC Dordrecht (4-0): ‘We zijn genaaid, het vaccin heeft dus geen nut gehad.’ Beeld Arie Kievit/de Volkskrant

16.00 uur, Jan Louwers Stadion: frustratie en teleurstelling bij de laatste wedstrijd met publiek

Het duel tegen hekkensluiter FC Dordrecht is voorlopig de laatste wedstrijd in het betaald voetbal met publiek op de tribune. Een twijfelachtige eer, zegt algemeen directeur Günther Peeters (51), handen hulpeloos in de lucht.

Hij had liever gezien dat de stadions open blijven. ‘Dankzij de fieldlabs is bewezen dat de stadions geen brandhaarden vormen.’ Het kabinetsbesluit om het publiek te weren bij sportwedstrijden kwam als een verrassing. ‘Wij kunnen hier goed maatregelen treffen, zoals iedereen een zitplek toewijzen.’ Afstand houden is het probleem niet, zeggen de Eindhovenfans enigszins beteuterd: het stadion zit toch nooit vol. Het meeste geluid komt uit Vak D, thuishonk van de kleine maar trouwe harde kern.

Daar staan vandaag de vrienden Daan Bergmans (23) en Jarno Boogaert (20), beiden een biertje in de hand. ‘Ik ben een brave burger’, begint Bergmans rustig, gevraagd naar de nieuwe maatregelen. ‘Ik heb me gewoon laten vaccineren en sta zestig uur in de week te werken’, zegt hij met steeds luidere stem. ‘En nu kan ik in het weekend niet eens ontspannen!’ ‘We zijn genaaid, het vaccin heeft dus geen nut gehad’, voegt Boogaert toe.

‘10, 10, 10!’ schalt het na vierenveertig minuten spelen uit Vak D, waar de sfeer inmiddels een stuk opgewekter is: het staat al 4-0 voor de lokale FC. ‘Ik moet er niet aan denken dat de volgende thuiswedstrijd zonder publiek is’, verzucht directeur Peeters, uitkijkend over de 2.000 aanhangers in het stadion, dat plek biedt voor het dubbele aantal. ‘Maar het is wel zo.’ Dus kijken de fans de volgende wedstrijden thuis, met méér dan vier aanwezigen trouwens. Boogaert: ‘Maximum vier, dat is maar een advies, hè.’

Stratumseind, zaterdagavond: de politie controleert of de kroegen wel om acht uur dichtgaan: ‘We hebben maar eieren voor ons geld gekozen.’ Beeld Arie Kievit/de Volkskrant

19.00 uur, uitgaansgebied Stratumseind: gesmoord horecaverzet

‘Mag ik je QR-code zien?’ vraagt eigenaar Frank van Dijk (60) van Café Sands in de Eindhovense stapstraat Stratumseind zaterdagavond braaf. ‘Voor de gezelligheid hè, want je koopt toch zo een valse online’, voegt hij er sarcastisch aan toe. Er zijn meer regels waarover hij zijn bedenkingen heeft, zoals de vaste zitplaats. Die regel gaat zaterdag om zes uur in, maar het plukje feestgangers danst er nog op los. ‘Het is onmogelijk om ze nu te laten zitten, dat krijg ik vanavond gewoon niet meer voor elkaar.’

Dat blijkt: overal in Stratumseind gaan de voetjes van de vloer, zaterdagavond rond zeven uur. Maar qua verzet blijft het daarbij – in tegenstelling tot sommige andere steden zoals Breda, waar kroegen uit protest tot na acht uur open blijven.

Ook de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland riep daartoe vrijdag op, maar kwam er later op terug. ‘De gemeente zei: als jullie open blijven, zien we dat niet als protest, maar krijgen jullie gewoon een boete’, verklaart van Dijk, wijzend naar een bericht in een WhatsApp-groepschat met andere uitbaters. Daar meldt de agent duidelijk wat de afspraken zijn: acht uur dicht, met een uitloop tot half negen. ‘We hebben maar eieren voor ons geld gekozen’, zegt van Dijk, terwijl twee politieagenten te paard langslopen.

Andere ondernemers in Statumseind besloten helemaal dicht te blijven. ‘Ik heb een feestcafé, dus voor acht uur draai ik geen omzet’, verklaart Patrick van Hedel (39) op het terras van buurcafé Miller Time. Zichtbaar geïrriteerd: ‘Deze regels benadelen de horeca, waar amper besmettingen plaatsvinden, en moedigen huisfeestjes aan.’

En inderdaad: vraag het vrijdagavond na achten aan jong en oud, Nederlands, Engels, Uruguayaans – het antwoord is eensluidend: huisfeest, houseparty, fiesta en casa. Met méér dan vier gasten, natuurlijk.