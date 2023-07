Eindhoven gaat ‘foute’ namen verwijderen van monument voor oorlogslachtoffers

Het monument op het Stadhuisplein in Eindhoven ter nagedachtenis aan de omgekomen Eindhovense slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Beeld ANP / Rob Engelaar

Er komen echter ook 155 namen bij, van mensen die als slachtoffer in 2013 over het hoofd zijn gezien toen het gedenkteken werd opgericht. Aanvankelijk stonden er 1.096 Eindhovenaren op het monument. Het gaat om mensen die in stad omkwamen als direct gevolg van de oorlog en om Eindhovenaren die elders werden vermoord, onder wie Sinti en Roma.

De fouten op het monument, dat Herinner U de Namen heet, kwamen aan het licht toen de Stichting 18 September alle namen in een digitaal archief toegankelijk wilde maken. Toen de stichting, die is opgericht om de herinnering aan de bevrijding van Eindhoven in 1945 levend te houden, onderzoek deed voor de digitale ontsluiting van de namen, stuitte men op de onvolkomenheden.

‘Hoewel geen enkele persoonlijke geschiedenis zwart-wit is, passen deze namen niet op een monument dat recht doet aan Eindhovense slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog’, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad over de namen van collaborateurs op het gedenkteken.

Vrijgepleit

Er wordt één uitzondering gemaakt, voor een Duitse jongen die in Eindhoven gedwongen in dienst moest vanwege zijn Duitse nationaliteit. ‘Uit de archieven blijkt dat het gezin later door de Nederlandse overheid volledig vrijgepleit is.’

Ook onaangeroerd blijven de namen van 31 Eindhovenaren die in de Tweede Wereldoorlog niet overleden als het gevolg van oorlogshandelingen, maar in die periode omkwamen bij bijvoorbeeld een verkeersongeluk.

Het gedenkteken Herinner U de Namen, een carré van granieten blokken, werd opgesteld rond een beeld dat op 18 september 1954 werd onthuld, tien jaar na de bevrijding van Eindhoven. In het voetstuk van het beeld staat te lezen ‘Gij Die Hier Staat - Gedenk Hun Dood - Hun Offer Groot - Voordat Gij Gaat’.

Voor altijd

De namen van de oorlogsslachtoffers zijn nu ‘ook echt tastbaar gemaakt en kunnen in onze gedachten en herinneringen voortleven’, zo concludeerde de Stichting 18 September tien jaar geleden toen het carré werd toegevoegd.

‘Nooit meer mag er zo’n monument komen, maar dit monument moet er voor altijd blijven, om er juist voor te zorgen dat het eerste niet gaat plaatsvinden’, zei de toenmalige burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel, bij die gelegenheid.

Monument en gedenkteken staan op het plein voor het stadhuis van Eindhoven. Elke 18de september worden daar de slachtoffers van de oorlog herdacht. De gemeente wil de te verwijderen namen voor de eerstvolgende herdenkingsplechtigheid wegpoetsen en de ontbrekende namen toevoegen. Ook de tekst op het monument wordt aangepast. Zo zal het woord ‘alle’ uit ‘Alle in de Tweede Wereldoorlog omgekomen inwoners’ vervallen. ‘In of uit Eindhoven’ wordt toegevoegd.

Meer fouten

De laatste jaren worden vaker fouten ontdekt op oorlogsmonumenten. Op herdenkingsmonument Fort de Bilt, waar de nazi’s executies uitvoerden, bleken tientallen namen te staan van mensen die daar helemaal niet om het leven zijn gekomen. In 2017 bleek dat op een gedenkteken in Leidschendam-Voorburg al tien jaar de namen stonden van drie SS’ers.

En er zijn meer manieren waarop het fout kan gaan: op het in 2016 Joods Monument in Utrecht blijken sommige namen van joodse oorlogsslachtoffers fout gespeld te zijn. Onderzoek door het AD bracht aan het licht dat er ook een vrouw op werd vermeld die de oorlog overleefde en pas in 1994 in Amstelveen overleed.