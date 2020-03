Eindexamenkandidaten over schrappen examens: ‘Wat is mijn diploma straks nog waard?’

Een eindexamenleerling begonnen aan zijn schoolexamen in Waalwijk. Het centraal examen hoeft hij niet te doen. Beeld Marcel van den Bergh

Eva Dijkstra (17) uit Heemstede, eindexamenkandidaat vwo: ‘Dit is een zieke anticlimax’

‘Mijn klasgenoten en ik zitten nu in de aula met z'n allen verbouwereerd voor ons uit te staren: hóé dan? We zijn hier voor ons schoolexamen maatschappijwetenschappen, maar we hebben net te horen gekregen dat de centrale eindexamens niet doorgaan. Iedereen is een beetje verontwaardig dat we nu alsnog ons schoolexamen moeten maken.

‘Het voelt heel dubbel om nu een schoolexamen in te gaan terwijl we weten dat de centrale eindexamens niet doorgaan. Iedereen vindt het een zieke anticlimax. We balen eigenlijk allemaal heel erg.

‘De afgelopen week werd ik gek van de onzekerheid. Het nieuws veranderde elke paar dagen. In eerste instantie hadden wij vorige week schoolexamens, dat werd een dag van tevoren afgeblazen. Een dag later hoorden we dat de schoolexamens toch doorgingen. Gisteren bleek ineens dat het zou kunnen dat de centrale eindexamens niet zouden doorgaan.

‘Dit was precies wat ik niet wilde. Wat is mijn diploma straks nog waard? In de appgroep van school ging het gisteren al over een ‘coronadiploma', een soort overgangsbewijs. Straks komen wij bekend te staan als de coronageneratie, de jaarlaag die alleen een schooldiploma kreeg omdat er een epidemie was.

‘Met mij komt het wel goed. Ik heb goede cijfers gehaald voor mijn schoolexamens, ik ben al toegelaten tot een numerusfixus-opleiding: business administration. Maar ik had heel graag mijn centrale eindexamen gedaan. Ik heb hier zes jaar naar toegewerkt. Straks hebben we onze laatste schooldag van de middelbare school al gehad, zonder het te beseffen.’

Laith Metlik (15) uit Krommenie, eindexamenkandidaat vmbo theoretische leerweg: ‘Wat is mijn diploma straks waard?’

‘Ik ben in shock. Dit had ik niet verwacht. Mijn eerste gedacht is: hoe moet het nu verder? Ik heb heel veel vragen. Is mijn diploma nog evenveel waard als een diploma waar wel centraal eindexamen voor is gedaan? Heeft dit gevolgen voor mijn overstap naar de havo? Gaan mijn schoolexamens nog door? Is dat dan wel veilig?

‘Ik snap eigenlijk niet waarom het centrale eindexamen is geschrapt. Die anderhalve meter afstand kun je makkelijk regelen in een gymzaal. Zo nodig kun je allemaal hokjes maken, mensen afscheiden van elkaar.

‘Nu heb ik het gevoel: ik heb mijn diploma niet op eigen kracht gehaald, ik heb het niet volledig zelf gedaan. Ik heb de afgelopen vier jaar superhard gewerkt. Ik heb de laatste tijd oude examens gemaakt om te oefenen en eerlijk gezegd valt het allemaal best mee. Daarom had ik het centrale eindexamen graag gemaakt. Je wil jezelf testen en alle kennis die je hebt opgedaan toepassen tijdens het centrale eindexamen.

‘Ik ga hierna naar de havo, dus mijn vmbo-diploma heb ik niet per se nodig. Maar ik had het alsnog fijn gevonden om mijn eindexamens te doen. Als je die eindexamens hebt gedaan, heb je een goed diploma, dan heb je een goede start.’

Gabriele Mansi (16) uit Utrecht, eindexamenkandidaat havo: ‘Ik ben blij dat de minister kiest voor onze gezondheid’

‘Ik kan er op dit moment nog weinig over zeggen, er is nog zo veel onduidelijk. De schoolexamens worden leidend, maar die zijn nog niet afgerond. Ik heb komende week nog schoolexamens. Eigenlijk zouden die donderdag beginnen, maar ik weet niet of dat doorgaat.

‘Overal lees ik dat de schoolexamens worden uitgesteld, maar wat mijn school doet, weet ik nog niet. Als het goed is ben ik geslaagd, ik heb goede cijfers, het gaat goed.

‘Ik weet nog niet zo goed of ik blij ben, maar ik geloof van wel. Ik vond het onverantwoordelijk dat de schoolexamens gewoon doorgingen. Nu worden leerlingen en leraren beschermd tegen het virus. Ik ben blij dat de minister kiest voor onze gezondheid.

‘Ook mijn vrienden, die bijna allemaal examen doen, zijn onzeker. Niemand snapt het: zijn we geslaagd, gaat het schoolexamen nog door? Wel denk ik dat iedereen een beetje opgelucht is.

‘Ik maak me geen zorgen om de gevolgen voor mijn diploma. Ik denk dat hogescholen, universiteiten en uiteindelijk ook werkgevers wel begrijpen dat het een bijzonder jaar was en dat ons diploma niet per se minder waard is. Misschien is het juist meer waard, omdat we zijn geslaagd onder grote druk.

‘Ik probeer nu te achterhalen of mijn schoolexamens doorgaan. Tot ik meer weet, ga ik even aan mijn Franse leesdossier werken. Er staan een mondeling examen op de planning voor over drie dagen. Als dat wordt uitgesteld, heb ik opeens een hele vrije dag. Misschien ga ik dan maar even wandelen met onze hond. Op veilige afstand van anderen, natuurlijk.’

