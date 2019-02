Eindeloos veel gezichten van mensen die niet bestaan

Misschien wel dankzij de simpele opzet: een afbeelding van een gezicht, meer ziet de bezoeker niet:

Zodra de pagina handmatig wordt ververst, komt er een nieuw gezicht:

En dan nog een, en nog een, eindeloos door. Het bijzondere van al deze gezichten is – de naam van de site verklapt het al – dat deze personen helemaal niet bestaan. Ze worden gegenereerd door een zogenoemd Generative Adversarial Network (GAN). De site – een initiatief van Uber-ontwikkelaar Philip Wang – is nieuw, de achterliggende theorie is dat niet. Wang baseert zich op vorig jaar door Nvida gepubliceerd onderzoek over het gebruik van neurale netwerken om nepportretten te fabriceren. Dat was vorig jaar al in het nieuws, al zaten er toen nog wel heel rare exemplaren tussen:

Aan de basis ligt een grote dataset van 70.000 foto’s van 1024 bij 1024 pixels die afkomstig zijn van Flickr. Hiermee getraind is het netwerk in staat nieuwe portretten te maken. Feitelijk is er sprake van twee netwerken. Het eerste heeft een bepaalde taak geleerd, in dit geval gezichten classificeren. Het tweede is het creatieve netwerk, voor het verzinnen van gezichten. Deze worden aan netwerk 1 aangeboden, waarna dat het teruggeeft met daarbij de kans dat het een gezicht is. Het creatieve netwerk gaat aan de hand van die kans aan de slag en probeert een beter plaatje te maken, net zo lang totdat er een evenwicht tussen de twee netwerken ontstaat en het niet meer beter kan. Kwestie van kansberekening.

Het resultaat is al een tijdje bekend: een bijzonder krachtige manier om de computer van alles te laten verbeteren of creëren. In dit geval gezichten, maar het kan van alles zijn. Een fake-video bijvoorbeeld zoals deze waarin Trump vermengd is met Mister Bean:

Ook kunnen die netwerken zelf cartoons van foto’s maken in verschillende stijlen. Of wilt u misschien liever dat de computer een glimlach op een gezicht tovert?

Iemand automatisch ouder laten maken?

Het automatisch veranderen van een zonnig landschap in een regentafereel in een video is ook een fluitje van een cent:

of met een paar slordige vegen stenen omtoveren in natuur of vice versa:

Het kan allemaal. Nee, perfect is het nog lang niet altijd. Ook bij Thispersondoesnotexist niet: wie goed oplet, ziet het nog wel eens fout gaan bij accessoires (brillen, hoofddeksels) en bij de achtergronden waar soms in de kantlijn een Picasso-figuur opduikt:

Ondertussen heeft deze persoon te maken met een alienachtige entiteit die in haar oor lijkt te kruipen:

Soms is de fout van de computer veel subtieler, bijvoorbeeld bij dit portret waar de tanden en de lip van deze man een vreemde verbintenis zijn aangegaan:

Maar wat blijft is het fascinerende van al die gezichten die er zo levensecht uitzien, maar die het bedenksel zijn van een computer. En ook het besef dat er meer portretten bestaan van onbestaande mensen dan van bestaande mensen. Wie maar lang genoeg met zijn vinger aan de refreshknop zit, komt misschien nog wel zijn niet-bestaande dubbelganger tegen.