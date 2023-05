Eindeloos stoplichten taggen en praten met Alexa, wie zijn de mensen achter AI?

Mircowerker Jitske Nouwen aan haar keukentafel in Weert. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Mocht u over pak ’m beet een jaar in uw auto zitten en roepen: ‘Hé Mini, zet de verwarming op 20 graden’ – weet dan dat het mede dankzij Jitske Nouwen (21) is dat er een warm briesje uit de ventilator komt. Zij was het, die het algoritme van de auto duizend Nederlandse woorden en zinnen voerde om de boordcomputer te trainen. Dat deed de Limburgse niet vanaf een of andere techcampus in Silicon Valley, maar vanachter haar keukentafel in Weert.

Nouwen is een van de miljoenen zogeheten ‘microwerkers’ die via online platforms als Appen en Amazon MTurk taken uitvoert, met vaak als doel om algoritmen te verbeteren en beoordelen. Denk daarbij aan het controleren van Bing-zoekresultaten, het inspreken van zinnen voor spraakherkenning en het markeren van voetgangers voor zelfrijdende auto’s. Taken waarvan Nouwen zelf ook nog regelmatig denkt: ‘Ik wist niet dat dit nog door mensen werd gedaan.’

Over de auteur

Marieke de Ruiter is economieverslaggever voor de Volkskrant. Ze schrijft onder meer over de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Dat mensenwerk van Nouwen en haar collega’s is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van AI. Zij zijn het die kunstmatige intelligentie ‘intelligent’ maken, door data te labelen en te interpreteren. Toch ging het in het debat over AI afgelopen maanden nauwelijks over deze groep, constateert hoogleraar Claartje ter Hoeven van de Erasmus Universiteit. ‘Algoritmen gaan steeds grotere beslissingen voor ons maken’, zegt zij. ‘Maar we hebben geen idee wie de mensen zijn die de algoritmen trainen.’

Onzichtbaar

Ter Hoeven leidt een vijfjarig onderzoek naar die mensen achter de ‘machine’. Het eerste deel verscheen eerder deze maand in het European Journal of Industrial Relations. De positie van microwerkers (ook wel ‘ghost workers’) is kwetsbaar, stelt de onderzoeker. Net als de platformwerkers van Uber en Deliveroo staan ze niet op de loonlijst van de techbedrijven waarvoor ze werken. Het zijn vogelvrije zzp’ers zonder vangnet, die worden betaald per klus – meestal tussen de 0,05 en 5 dollar.

‘Maar anders dan de platformwerkers van Uber of Deliveroo zijn microwerkers onzichtbaar’, zegt Ter Hoeven. Ze racen niet door het stadsverkeer met warmhoudtassen op hun rug of met toyota priussen onder hun billen. ‘En de vakbond gaat ook niet voor ze op de bres.’ Dat maakt dat er nog minder zicht is op hun werkomstandigheden en dat het ook lastig in te schatten is hoeveel microwerkers Nederland precies telt. Afgaande op een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek zou het gaan om rond de 40 duizend werkenden.

Voor de meesten van hen zal het ontbreken van een sociaal vangnet weinig uitmaken. Het zijn studenten zoals Nouwen, die tijdens de pandemie naar een bijbaantje zocht dat ze online kon doen. Slechts 10 procent van de microwerkers is volledig financieel afhankelijk van het eindeloos klikken, zag Ter Hoeven. ‘Dat zijn vaak hoogopgeleide mensen die het niet lukt om een voet tussen de deur te krijgen op de traditionele arbeidsmarkt. We spraken bijvoorbeeld veel mensen met chronische ziekten of een migratieachtergrond.’

Schijntje

Een van die mensen is Ivan Vojnits (46) uit voormalig Joegoslavië, die net over de grens in Aken woont. Tweehonderd sollicitatiebrieven schreef hij, en even zo vaak kreeg hij een afwijzing terug. Of zijn migratieachtergrond of leeftijd er wat mee te maken heeft? Hij heeft geen idee. Wat hij wel weet: op Amazon Mechanical Turk is iedereen welkom. Een cv of motivatiebrief is niet nodig, alleen een internetverbinding. Dus meldde hij zich vijf jaar geleden aan.

Microwerker Ivan Vojnits in zijn kamer in Würselen, net over de grens in Aken. Beeld Phil Nijhuis / Erasmus Universiteit Rotterdam

Sindsdien markeerde Vojnits deurposten en vloerkleden voor de robotstofzuiger. Sprak hij commando’s in voor Alexa (‘pauzeer de muziek op 3 minuut en 22 seconden’), tagde hij voetgangers en stoplichten voor zelfrijdende auto’s en beantwoordde hij talloze vragen over foto’s (waar zit de horizon? Is dit een zonsopkomst of een zonsondergang?). Vaak kan hij alleen maar raden wat er met zijn input gebeurt. ‘Het kan worden gebruikt voor de begeleiding van blinden, maar ook voor de nieuwe terminator-robots.’

In de 15 uur die hij dagelijks online is, verdient Vojnits tussen de 20 en 50 dollar. Het is een schijntje vergeleken bij wat de ontwikkelaars in Silicon Valley verdienen. ‘We zijn slechts de schoonmakers van de dure wolkenkrabbers’, verzucht hij. ‘Wij doen het werk dat iedereen kan, maar niemand wil doen – behalve de mensen die het geld nodig hebben.’ Daarvan zijn er sinds de pandemie meer, merkt Vojnits aan de toegenomen concurrentie op de platforms. ‘Daardoor wordt het steeds moeilijker om rond te komen.’

Digitale sweatshop-praktijken

Die toegenomen concurrentie komt van over de hele wereld. Iedereen met een internetverbinding kan immers meedingen naar een taak. Dat maakt het werk niet alleen grenzeloos, maar ook bodemloos: voor iemand in India is 50 cent per taak een acceptabel inkomen. Bovendien zijn werkenden in die landen bereid onder nog slechtere omstandigheden te werken. Eerder dit jaar bezocht Volkskrant-correspondent Leen Vervaeke al een bedrijvenpark waar Chinese jongeren dag-in-dag-uit verkeerslichten voor zelfrijdende auto’s taggen tegen een hongerloon.

Geruchtmakend was ook de onthulling van Times Magazine over de Kenianen die ChatGPT fatsoen moesten bijbrengen. Zij waren het die de grofgebekte voorganger van de huidige versie (GPT-3) leerden welke content ongepast was. Door precies die content te lezen en labelen. Voor een uurloon van minder dan 2 dollar worstelden zij zich elke dag door de meest racistische drek die het internet rijk is, door de gewelddadigste teksten over moord en seksueel (kinder)misbruik. Zo wisten zij te voorkomen dat ChatGPT die teksten nu aan ons opdist.

Het zijn wat hoogleraar arbeidsrecht Mijke Houwerzijl van de Universiteit Tilburg ‘digitale sweatshop-praktijken’ noemt. Houwerzijl doet sinds de opkomst van Uber en Deliveroo onderzoek naar platformwerk. Veel misstanden die bij die offline platforms spelen – onderbetaling, schijnzelfstandigheid en eenzijdige beoordelingssystemen – ziet ze ook terug bij de microwerk platforms. Dat het werk bovendien onzichtbaar en over landsgrenzen heen gebeurt, maakt het nog neteliger. ‘Want aan de regels van welk land moeten die platforms zich houden? Het is echt een wildwestverhaal.’

Volgens Houwerzijl vraagt het om nieuwe regelgeving. ‘Want dit is nu misschien nog de uitzondering, het kan in de toekomst een nieuwe manier van werken worden.’ Brussel buigt zich op dit moment over een Europese richtlijn die platformwerkers beter moet beschermen. Het is volgens de hoogleraar te hopen dat die zo geformuleerd wordt dat deze niet snel door de realiteit wordt ingehaald. ‘En dat big tech niet tóch weer een loophole vindt om eronderuit te komen.’

Ontwikkeling operatierobots

Ondertussen zitten de microwerkers zelf niet stil. Op forums als Reddit wisselen ze verhalen uit over welke opdrachtgevers fatsoenlijk uitbetalen en welke niet. Een van die actieve microwerkers is de Duitse Nadine Hinniger (39). Ze doet dit werk sinds ze 12 jaar geleden werd gediagnosticeerd met ‘allerlei leuke aandoeningen’ als depressie en fibromyalgie, nu behoort ze tot de ‘professionals’. ‘Ik weet dat het gestoord klinkt’, zegt ze over Zoom. ‘Maar ik heb door zo’n forum toegang gekregen tot software die de beste taken eruit filtert.’

In plaats van eindeloos platforms afstruinen op zoek naar een klus, krijgt Hinniger nu direct een melding als er taak wordt gepost waarmee ze meer dan 10 dollar per uur verdient. ‘Daar zitten klussen bij die ongelooflijk gaaf zijn’, vertelt ze. ‘Laatst kreeg ik bijvoorbeeld filmpjes van robotarmen die een pop opereerden. Ik moest vragen beantwoorden: legt de linkerarm de hechting goed? Aarzelde een van de armen?’ Dat was zo gaaf omdat ik wist: wat ik doe is bepalend voor de ontwikkeling van operatierobots.’

Nadine Hinniger, microwerker in het Duitse Ludwigshafen. Beeld Phil Nijhuis / Erasmus Universiteit Rotterdam

Volgens onderzoeker Ter Hoeven onderstreept dit soort opdrachten hoe essentieel het is meer zicht te krijgen op de microwerkers en hun werk beter te reguleren. ‘Is het niet vanuit een moreel besef, omdat iedereen recht heeft op fatsoenlijk werk, dan wel uit kwaliteitsbesef’, stelt ze. ‘Want het werk van deze mensen gaat heel veel voor ons beslissen: hoe onze zelfrijdende auto’s rijden, hoe onze robots opereren, hoe recruitmentsoftware werkt.’

Als zij dat niet onder de juiste omstandigheden doen, kunnen onbedoelde fouten op de loer liggen. Want wat als een overwerkte microwerker niet nauwkeurig is in het markeren van voetgangers of zebrapaden? Bovendien kan het volgens Ter Hoeven leiden tot blinde vlekken in de data. ‘We hebben namelijk geen idee hoe divers die groep is, of ze niet allemaal dezelfde demografische kenmerken hebben.’

Voor Nouwen zal het allemaal niet zoveel meer uitmaken, voor haar is het microwerken niets meer dan een bijbaan naast haar studie. Als ze volgend jaar klaar is met haar master zal ze zich op de offline arbeidsmarkt gaan storten. Al sluit ze niet uit dat ze er af en toe nog eens een online taakje naast zal doen. ‘Misschien vind ik het dan juist wel fijn’, zegt ze. ‘Wat geestdodend werk.’