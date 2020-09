Eindelijk zijn de vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban begonnen

Leden van de delegatie van de Taliban tijdens de openingsceremonie van de onderhandelingen. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

De daadwerkelijke onderhandelingen beginnen maandag. De twee strijdende partijen zullen voor het eerst met elkaar aan tafel zitten. De Taliban weigerde dit tot nu toe. Dat ze nu overstag gaan, is de uitkomst van een akkoord dat de beweging in februari dit jaar met de Verenigde Staten sloot: in ruil voor het vrijlaten van vijfduizend gevangen opstandelingen zouden ze bereid zijn tot onderhandelen. De Afghaanse regering deed dit met tegenzin. Tegelijkertijd sloten de Amerikanen een akkoord met de Afghaanse regering in Kaboel.

Verwacht wordt dat het vredesproces moeizaam zal zijn. De partijen moeten het eens worden over een vredesregeling, te beginnen met een staakt-het-vuren. Daarna zal het gaan over het inrichten van het land en staatsbestel - de Taliban willen dit op islamitische grondslag doen. Ook de uitdagingen die daarop volgen zijn omvangrijk: het conflict van de afgelopen twintig jaar en de gewapende strijd met de Sovjet-Unie van 1979 tot 1989 hebben van Afghanistan een straatarm en instabiel land gemaakt.

Hoopvol

Tijdens de openingsceremonie klonken desondanks hoopvolle geluiden. António Guterres, secretaris-generaal van de VN, noemde de besprekingen ‘de beste kans op vrede’. Ook zei hij dat Afghanistan niet langer ‘een veilige haven voor internationale terroristen’ is.

Het huidige conflict begon met de inval van het Amerikaanse leger in 2001, na de aanslagen van 9/11. De Amerikanen maakten jacht op de terrorist Osama bin Laden, het brein achter de aanslagen. De Taliban, die destijds het land bestuurden, hadden Bin Laden een schuilplek geboden.

Voor de Amerikaanse president Donald Trump is het een prioriteit om een einde te maken aan het conflict, ook met zicht op de verkiezingen in de Verenigde Staten in november. Een van zijn verkiezingsbeloftes vier jaar geleden was dat hij de Amerikaanse militairen zou terugtrekken uit Afghanistan. Het is de langste oorlog waarin het land ooit verwikkeld is geraakt.