Eindelijk worden de Sovjet-metrolijnen afgebouwd, belooft Poetin, maar het publiek is sceptisch

De Russische president Vladimir Poetin. Beeld REUTERS

In de voormalige Sovjet-Unie stuit je regelmatig op beginnetjes van metro’s die net zo mooi en snel moesten worden als die van Moskou. Maar in tal van steden kwam het niet verder dan een paar honderd meter spoor.

De Siberische stad Krasnojarsk moet het al decennia doen met 3 kilometer tunnel zonder stations. In Donetsk, nu rebellenhoofdstad in Oost-Oekraïne, staan wel stations maar ligt geen tunnel. En de metro van Omsk, geromantiseerd door lokale dichters en muziekbands, is beperkt gebleven tot één station.

Al deze steden voldeden aan de voorwaarde voor een ondergrondse in de Sovjet-Unie: een miljoen inwoners. Maar aan het einde van het communisme was het geld op. Latere pogingen om de metro’s af te bouwen leidden tot niets. In 1996 legde toenmalig president Jeltsin de eerste steen van de metro van Oefa, maar twee jaar later ging Rusland failliet en kwam er ook van die metro niets terecht.

Nu is er wel geld. De Russische regering had vorig jaar een begrotingsoverschot van bijna 3 procent. Bovendien is de staatsschuld gering vergeleken met andere landen. Het probleem is dat de inkomens van de inwoners al 6 jaar achteruitgaan: Russen zien weinig terug van de olie- en gaswinsten van de regering en zijn steeds ontevredener volgens opiniepeilingen. Grote overheidsinvesteringen in infrastructuur moeten daar verandering in brengen.

De plattegrond van de metro van Omsk bestaat slechts uit het station Poesjkinbibliotheek.

Maandag schaarde Poetin zich achter het plan om de nutteloze tunnel van Krasnojarsk te verlengen tot een metrolijn met negen stations. Een studie van een Moskouse universiteit voorspelt dat de metro verlieslatend zal zijn, maar dat houdt Poetin niet tegen. De metro moet opengaan in 2023 en wordt kleiner, maar moderner dan in de plannen van de communisten, met machinistloze treinen.

De regering werkt ook aan plannen om andere sovjetmetro’s af te bouwen. Onder meer Tsjeljabinsk wil geld, want ook die stad kampt met een 3 kilometer lange ‘tunnel naar nergens’, onder meer als gevolg van corruptie.

De hoop van steden met metrofundamenten is gevestigd op een steunbetuiging van Poetin. Want in Rusland geldt: spreekt de president zich uit voor een lokaal project, dan komt het er. Ambtenaren doen er immers alles aan om te voorkomen dat ze Poetin slecht nieuws moeten brengen.

Maar niet alle Russen lijken nog in die stelregel te geloven nu Poetin begonnen is aan zijn laatste presidentstermijn en het vertrouwen in hem afneemt. De Siberische nieuwssite Taiga.info was maandag sceptisch over Poetins steunbetuiging: ‘Opnieuw beloven de autoriteiten een metro in Krasnojarsk.’