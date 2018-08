Eindelijk weer eens stevige buien, maar voor de meeste gewassen komt de regen te laat

Stevige buien hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatselijk meer neerslag opgeleverd dan gemiddeld in de hele maand augustus valt, meldt Weeronline. Voor de boeren en hun gewassen komt de regen echter te laat.

Het regent dit weekend weer flink in Nederland, na een lange periode van ongewone droogte. Foto ANP

Jurre van den Berg

Groningen

In Stellendam, op Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland), viel volgens het weerbureau 53 millimeter neerslag, in het Noord-Hollandse Bergen 51 millimeter. Normaal valt in het westen in heel augustus circa 90 millimeter. In het hele land komen buien voor. In de kustgebieden is de neerslag het hevigst.

De regen is voor boeren zeer welkom, zegt woordvoerder Maarten Leseman van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). ‘Maar dat het de droogteschade van de afgelopen maanden werkelijk gaat compenseren, dat verwachten wij niet.’

Uien en graan (maïs) zijn al geoogst, zegt hij. ‘Daarvan weten we dat de opbrengsten minder zijn. Al wordt dat deels gecompenseerd door hogere marktprijzen als gevolg van de schaarste.’ Gras, dat voor melkveehouders als voorjaarsvoorraad moet dienen, kan nog wel wat doorgroeien. ‘Zeker als het weer wat warmer en zonniger wordt.'

Ook kolen kunnen nog wat bijtrekken. Net als suikerbieten, waarvoor de oogstcampagne met een week is uitgesteld. ‘Het suikergehalte zal wel wat minder zijn. Maar dat was vorig jaar erg hoog. Zo wisselen we altijd goede en slechte jaren af.’ Voor aardappelen, waarvoor de oogst ook verlaat is, is nog enige ‘doorwas’ mogelijk van nieuwe knollen. ‘Wat extra kilo’s, maar wel van mindere kwaliteit.’

De financiële schade van de droogte verschilt nogal tussen bedrijven en bedrijfstypen in de agrarische sector, maar zal naar verwachting zeer groot zijn. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat het ministerie van Landbouw donderdag presenteerde. De voornaamste slachtoffers zijn veehouders en aardappelzetmeeltelers.

LTO maakt zich grote zorgen. Zeker omdat elders in Europa (Duitsland, België, Zweden) compensatiefondsen worden ingesteld. Nederland wil boeren niet financieel steunen. ‘Daardoor dreigt een ongelijk speelveld te ontstaan’, zegt woordvoerder Leseman.

Landbouwminister Carola Schouten maakte vrijdag wel andere tegemoetkomingen bekend. Boeren mogen langer mest uitrijden over grasland en extra veevoergewassen zaaien voor de winter. LTO juicht dit toe. ‘Maar het had wel wat sneller gekund.’ Het ministerie moet de droogteschade bovendien gedetailleerder onderzoeken, vindt de belangenorganisatie.

Voor de meeste gewassen is het leed wel geleden. Toch, zegt Leseman: ‘Een boer kijkt altijd vooruit. De regenval van nu is goed voor volgend jaar. En een voordeel van droogste is dat je de grond tijdens de oogst niet kapot rijdt.’