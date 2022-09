Eindelijk weer een Prinsjesdag in volle glorie, maar wel in een nieuwe choreografie

Stalmeester Hans Veenhuijzen met zijn 16-jarige vliegenschimmel Chester. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Op Prinsjesdag stapt stalmeester Hans Veenhuijzen om half tien op de fiets. De man die op deze dag verantwoordelijk is voor alle koetsen en paarden heeft overnacht in een appartement van de koninklijke stallen. Zo is hij er zeker van ’s ochtends niet vanuit zijn woonplaats ergens in de file te komen staan. Per rijwiel verkent hij voor de laatste keer de route die de koninklijke stoet een paar uur later aflegt.

‘Het is een gewoonte die ik heb overgenomen van mijn voorganger’, vertelt Veenhuijzen (54) in zijn werkkamer op het staldepartement in Den Haag, achter Paleis Noordeinde. ‘Een check om te kijken of zich ’s nachts geen onverwachte obstakels hebben aangediend.’ Veenhuijzen, kolonel bij de landmacht, volgde afgelopen december kolonel der marechaussee Bert Wassenaar op, die 25 jaar stalmeester was en gelijktijdig met zijn paard Mitch met pensioen ging.

Aan zijn benoeming ging een inwerkperiode vooraf, waardoor Veenhuijzen vorig jaar vast kon kennisnemen van de logistiek rond Prinsjesdag. Al was die door covid wel afwijkend. Voordeel was dat hij tussen 2015 en 2019 al een van de acht adjudanten van koning Willem-Alexander en koningin Máxima was. ‘Toen heb ik leren paardrijden, iets wat ik graag wilde om als adjudant te kunnen meerijden met de stoet. Niet wetend dat ik later stalmeester zou worden.’

Nieuwe omstandigheden

Nu is Veenhuijzen dus voor het eerst verantwoordelijk voor de traditionele rijtoer, die met veel militair ceremonieel gepaard gaat. Hij krijgt direct te maken met twee nieuwe omstandigheden: prinses Amalia is 18 jaar geworden en maakt haar debuut op Prinsjesdag. En vanwege de renovatie van het Binnenhof moet een alternatieve route worden gereden, naar een nieuwe locatie voor de Troonrede.

Tijdens de voorbije twee coronajaren fungeerde de Grote Kerk als alternatief voor de Ridderzaal, waar de koning van oudsher de Troonrede voorleest. In de Grote Kerk konden de parlementariërs van de Eerste- en Tweede Kamer op anderhalve meter afstand van elkaar naar de vorst luisteren. Overige gasten waren niet welkom. Van de traditionele rijtoer werd noodgedwongen afgezien. Het koninklijke gezelschap ging met vier auto’s naar de kerk. Ook de balkonscène na afloop bij Paleis Noordeinde werd geschrapt. Publiek werd verzocht uit de hofstad weg te blijven.

Dit jaar kan alles weer in volle glorie plaatsvinden, maar daarvoor bleek de omgeving van de Grote Kerk minder geschikt. Om de koninklijke stoet te laten aankomen en weer vertrekken, zou een te groot deel van de binnenstad moeten worden afgesloten. Veenhuijzen vat het samen als ‘technisch lastig’. Daarom is gekozen voor een verkorte route, die na de gebruikelijke tocht over het schelpenpad op het Lange Voorhout eindigt bij de Koninklijke Schouwburg.

Verhoogde vloer

‘We moesten een nieuwe choreografie voor Prinsjesdag vinden’, zegt Veenhuijzen, ‘eentje die zoveel mogelijk recht zou doen aan het origineel op het Binnenhof.’ Voor de Verenigde Vergadering viel het oog op de schouwburg, een pand dat in de 18de eeuw als (onvoltooid) stadspaleis is gebouwd. In het theater is een verhoogde vloer aangelegd, op gelijk niveau met het podium. Zo is voldoende ruimte ontstaan voor alle duizend genodigden.

Buiten is het wat krapper. Tegenover de schouwburg ligt de voormalige Amerikaanse ambassade. De ruimte daartussen is te beperkt voor de stoet om te draaien. De koninklijke rijtuigen rijden daarom, na het uitstappen van de leden van het koningshuis en de hofhouding, door tot voorbij het gebouw van de Hoge Raad. Daar keren ze en komen dan na de Troonrede langs het ministerie van Financiën weer voorrijden. De militairen en diverse ere-escortes slaan voor de schouwburg rechtsaf, richting Plein, om zich via Korte Vijverberg en Tournooiveld weer in de stoet te voegen.

Het oefenen van de route is in juni begonnen. Zondagochtend was de generale repetitie. Gewoontegetrouw zijn de paarden in mei al meegenomen naar renbaan Duindigt, waar zij de gelegenheid krijgen te wennen aan militaire muziek. In totaal maken 190 paarden deel uit van de koninklijke stoet. De Glazen Koets wordt afwisselend getrokken door acht Gelderse of Friese paarden. Dit jaar zijn de Geldersen aan de beurt.

Rode hofrok

Na zijn fietstocht steekt Veenhuijzen zich in het ceremonieel tenue van de stalmeester: witte rijbroek, rode hofrok, steek op het hoofd en sabel aan de riem. Ook daarmee is geoefend. Veenhuijzen rijdt voor de Glazen Koets uit op het 16-jarige paard Chester, een vliegenschimmel, zogenoemd vanwege de donkergrijze stippen op zijn vacht. ‘Een heel betrouwbaar, onverschrokken dier’, zegt de stalmeester. Dat er tijdens het werken met ‘levende have’ altijd wat kan gebeuren, houdt het niettemin spannend.

Stalmeester Hans Veenhuijzen met Chester. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Vanwege de aanwezigheid van prinses Amalia, en na de beperkingen door corona, wordt in Den Haag een drukke Prinsjesdag verwacht. De kroonprinses neemt tegenover haar ouders plaats in de Glazen Koets, zit in de zaal naast prins Constantijn en prinses Laurentien tijdens de Troonrede, en doet voor het eerst mee aan de balkonscène op Paleis Noordeinde. Op het achterplein, aan de kant van de paleistuin, volgt tot besluit nog een eresaluut van de Cavalerie Ere-Escorte.