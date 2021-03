Eindelijk weer bingo in het verpleeghuis: ‘De tijd zonder bezoek was verschrikkelijk’

In een aantal Friese woonzorglocaties zijn de coronamaatregelen versoepeld nu de bewoners zijn gevaccineerd. Tot opluchting van bewoners en personeel. ‘Gun ze een leuke tijd.’ Maar wel voorzichtig.

‘Géé 56’, roept Hinke Nauta in de microfoon. De stem van de bingoleider bereikt alle hoeken van de huiskamerachtige ruimte in verpleeghuis Abbingahiem te Leeuwarden. Zo’n 25 bewoners, gezeten aan zes grote tafels, kijken geconcentreerd op hun bord met rijen cijfers.

‘Bingo’, roept Riemkje Bekkema (79), die in haar rolstoel met drie bewoonsters van haar verdieping aan een ovalen tafel zit. Stralend neemt ze de prijs in ontvangst, een witte orchidee in een glimmende pot. Aan zo’n feestelijk moment was ze erg toe. ‘We hebben lang genoeg vastgezeten in onze appartementen’, zegt Bekkema. ‘Eerst mochten we een tijd helemaal geen bezoek, daarna moesten we kiezen tussen onze kinderen wie er mocht komen. Gelukkig wordt het nu weer iets leuker.’

Een tafel verder heeft Tinie van der Hauw, een 91-jarige met zorgvuldig gekapt grijs haar, nog niets gewonnen. Maar dat deert haar niet. ‘Wat heb ik deze gezelligheid gemist’, zegt ze, terwijl ze een hap van een plak cake neemt. ‘De tijd dat er helemaal niemand mocht komen, was verschrikkelijk.’

Nu verreweg de meeste bewoners van de vijftien woonzorglocaties van de Friese zorgorganisatie Noorderbreedte gevaccineerd zijn, zijn tot opluchting van de bewoners, de coronamaatregelen eindelijk een beetje versoepeld. Ook de zorgmedewerkers – allemaal met mondkapje – zijn zichtbaar opgetogen dat er weer gebingood kan worden in het verpleeghuis al is het niet met zo’n zeventig deelnemers zoals in de pre-coronatijd. Voor de veiligheid zitten de bewoners zo veel mogelijk met etage-genoten aan tafels, op enige afstand van elkaar.

Extra zwaar jaar

Voor de verpleeghuizen is het een extra zwaar jaar geweest. ‘Veel bewoners zijn heel eenzaam geweest het afgelopen jaar’, vertelt coördinator Welzijn Nauta. Met haar collega Hester van der Horn die de bingomolen bedient, leidt ze deze middag in goede banen. ‘Wanneer is er weer een bingo, werd ons telkens gevraagd. Toen zeiden we: zodra het kan, gaan we die activiteit als eerste organiseren.’

En dat is dus nu. Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen is aan het dalen, nu op veel locaties de meeste bewoners zijn gevaccineerd: Noorderbreedte is sinds dit weekend zelfs helemaal ‘coronavrij’. De organisatie was al voorzichtig aan het denken over versoepelingen. Al voordat vorige week de boodschap kwam dat gevaccineerde verpleeghuisbewoners nu twee bezoekers per dag mogen ontvangen, in plaats van een.

Het motto van Noorderbreedte: ‘Elke dag een waardevolle dag’. Als iedereen zich aan de regels houdt, kan er best veel, menen de zorgmedewerkers hier. Maar lang niet alle verpleeghuizen durven al zulke stappen te maken. Families van bewoners kunnen er verschillend over denken. Sommige kinderen vinden dat vader of moeder weer alles moet kunnen doen nadat ze zijn gevaccineerd. Anderen vinden dat alle risico’s moeten worden gemeden. Onderzocht wordt nog hoe het vaccin aanslaat bij verpleeghuisbewoners. Ouderen reageren in het algemeen minder goed op vaccins, blijkt bijvoorbeeld bij het griepvaccin. Tegelijkertijd stemmen de huidige besmettingscijfers hoopvol.

Geen schijterigheid

‘Voorzichtigheid is goed, schijterigheid niet’, vindt activist Berber Bijma. Zij strijdt tegen wat zij ‘onnodige vrijheidsbeperking in de zorg’ noemt. ‘In sommige huizen zitten de bewoners volgens haar nog te veel opgesloten. Bijvoorbeeld met onnodig lange quarantaineperiodes na een stap buiten de muren van de verpleeghuislocatie. ‘De huizen maken hun eigen regeltjes.’

Ook de ouderenorganisatie Anbo merkt op dat er grote verschillen zijn in het beleid van de verpleeghuisorganisaties. Ze krijgen veel vragen van familieleden. De bond roept zorgorganisaties op de regels stapje voor stapje te versoepelen, als de bewoners gevaccineerd zijn.

‘Verpleeghuizen zouden stappen moeten gaan zetten naar meer bezoek en meer activiteiten’, zegt een Anbo-woordvoerder. ‘Met de vaccinaties hebben bewoners minder kans ziek te worden. Ze zitten in de laatste fase van hun leven, gun ze een leuke tijd.’ Daarbij is wel voorzichtigheid geboden, benadrukt de Anbo. ‘Maar een prettige laatste periode in het leven kan zwaarder wegen dan het risico op besmetting.’

Dat vindt ook bewoonster Bekkema van Abbingahiem. ‘Zo lang hebben wij niet meer. Wij willen mensen zien. Ik heb liever meer gezelligheid nu, dan dat elk risico wordt uitgesloten.’ Dan kijkt ze bij het volgende omgeroepen nummer verbaasd naar haar bord: wéér heeft ze bingo. ‘Zoiets verwacht je toch niet?’