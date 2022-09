Eindelijk principeakkoord tussen vakbonden en de NS, dit is er afgesproken

Amsterdam Centraal tijdens een staking van de NS . Beeld Joris van Gennip

Is dit dan eindelijk de aanzet van die langverwachte loongolf?

Het cao-resultaat bij de NS kan met name voor werkgevers in vergelijkbare sectoren een impuls zijn de lonen te verhogen. Zij lopen immers het risico personeel te verliezen aan de spoorwegen, als zij geen concurrerend salaris bieden. Uit onderzoek blijkt bovendien dat een staking, zoals die bij NS, de kans op werkonderbrekingen in soortgelijke sectoren en bedrijven vergroot. Niet voor niets organiseert het streekvervoer vrijdag een manifestatie om hun pleit voor een hoger loon kracht bij te zetten.

Toch is het is nog maar de vraag of het de vakbond lukt om dezelfde loonsverhogingen elders uit het vuur te slepen: waar bij de NS de helft van de medewerkers vakbondslid is, is dat landelijk gezien nog maar eenzesde.

Wat is er precies afgesproken?

Volgens het onderhandelingsresultaat – dat nog moet worden voorgelegd aan de leden van vakbonden FNV, CNV, VVMC en VHS – gaan medewerkers er in het komende anderhalf jaar met 9,25 procent op vooruit. Daarbovenop komt tweemaal een uitkering van 1.000 euro bruto. Nog een principiële overwinning voor de vakbond: er komt een vorm van inflatiereparatie. Als de prijzen harder stijgen dan de 9,9 procent die het Centraal Planbureau voor dit jaar voorziet, en de 4,2 procent die het voor volgend jaar voorspelt, komt er per procentpunt nog eens 500 euro bruto bij. Het minimumloon stijgt ook nog eens naar 14 euro per uur.

Lopen we met deze afspraken niet het risico op een loon-prijsspiraal?

De beruchte loon-prijsspiraal ontstond in de jaren zeventig, doordat de lonen automatisch meestegen met de prijzen en de gestegen loonkosten weer werden doorberekend in de prijzen, etcetera. Anno 2022 zijn we nog ver verwijderd van dat scenario. De gemiddelde cao-stijging kwam in augustus niet boven de 4 procent uit. Dat is weliswaar het hoogste cijfer sinds de kredietcrisis, maar afgezet tegen de inflatie zijn de reële lonen zelden zo hard gedaald als nu.

Dat terwijl bedrijven wél ruimte hebben voor loongroei, constateerde het Centraal Planbureau onlangs. Zij boekten vorig jaar immers recordwinsten, waarvan een kleiner deel naar arbeid ging (van elke verdiende euro ging vorig jaar 74,9 cent naar loon, het jaar daarvoor was dat 77 cent). Een stevige, eenmalige loongolf zou deze scheve verdeling recht kunnen trekken.

Hoe zit dat bij de NS? Gaat de reiziger opdraaien voor gestegen loonkosten?

De loonkosten zullen met dit akkoord met meer dan 100 miljoen euro stijgen. Die rekening kan de NS volgens een woordvoerder niet direct doorschuiven naar de reiziger. In het contract dat het vervoersbedrijf heeft met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is vastgelegd dat de prijzen voor de populairste kaarten per januari niet harder mogen stijgen dan de vooraf verwachte inflatie voor dat jaar. Voor 2023 is dat vooralsnog 4,2 procent. Wel heeft de NS de vrije hand in het verhogen van minder populaire treinkaartjes voor bijvoorbeeld honden, fietsen en kinderen.

Hoe gaat de NS de loonsverhogingen dan betalen?

De spoorwegen zitten in een lastig pakket. Tegenover de stijgende loonkosten staan namelijk dalende inkomsten. De coronacrisis bracht het ov een flinke dreun toe, waardoor het bedrijf sinds 2020 aan het overheidsinfuus hangt. Als gevolg van het gedaalde aantal reizigers schreef de NS begin dit jaar nog altijd rode cijfers (-223 miljoen). Vanwege personeelstekorten de NS de komende maanden ook nog eens in de dienstregeling, wat leidt tot nóg minder inkomsten.

Voor steun hoeft de NS zich vooralsnog niet te wenden tot haar grootste aandeelhouder; de staat. Het ministerie van Financiën laat desgevraagd weten dat de NS een zelfstandig bedrijf is en zelf moet bepalen hoe het de cao financiert. Wel ziet de NS al sinds de coronacrisis af van dividend en zal dat zo blijven zolang er geen winst wordt gemaakt. Bovendien blijft de corona-vangnetregeling voor het ov van kracht. Ook het ministerie van I&W, aan wie de NS jaarlijks 414 miljoen euro betaalt voor het alleenrecht op het spoor, laat weten dat er geen gesprekken hebben plaatsgevonden over het naar beneden bijstellen van dat bedrag. Dat zou ook niet mogelijk zijn omdat die voor 10 jaar is vastgelegd.