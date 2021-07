Eindelijk naar het strand in Madrid – als dat maar goed gaat: ‘Dit is een ecologische aanslag’

Honderden kilometers van de zee en toch naar het strand? Binnenkort kan het (misschien) in de buurt van Madrid. Tot afgrijzen van lokale tegenstanders, die spreken van ontoelaatbare waterverkwisting in een steeds verder verdrogend gebied. ‘Dit is een ecologische aanslag.’

‘En dan moet hier dus de lagune komen.’ Julián Martínez staat met zijn gezicht naar een stuk steppe, dor met een paar plukjes armetierig gewas. Het zou het decor van een spaghettiwestern kunnen zijn. Op deze plek, zo’n 40 minuten rijden van Madrid, moet de droom van oververhitte hoofdstedelingen uitkomen: een eigen strand, en wel ‘het grootste kunstmatige van Europa’.

Aquí no hay playa, hier is geen strand, treurde de Madrileense poprockband The Refrescos in 1989. Het is de vloek van een miljoenenstad die bijna bezwijkt onder de musea, bars en parken, maar in alle windrichtingen uren van de zee is verwijderd. Dat is geen ramp tot augustus, zoals The Refrescos in hun zomerhit zongen. Dan verandert Madrid in een oven, met maximumtemperaturen tot 40 graden en geen drupje regen.

Met dat geografische onrecht wil Alovera afrekenen. Het dorpje van een kleine 13 duizend inwoners zet vol in op ‘Alovera Beach’. Een zwemparadijs dat initiatiefnemer Rayet, een invloedrijk bouwbedrijf, handig vermarkt als Madrids eigen stadsstrand. Een bijna 25 duizend vierkante meter grote plas met kristalhelder water moet het worden, voor zwemmen en windsurfen. Met eromheen een wit strand vol rieten parasols en strandtentjes.

In maart zette de gemeenteraad van Alovera het licht op groen voor Alovera Beach, dat al in 2023 moet openen voor maximaal 10 duizend bezoekers per dag. Maar de kritiek zwelt aan. Tegenstanders spreken van een absurd gebruik van het schaarse water in een door droogte geteisterd gebied en eisen dat Alovera de plannen afblaast.

‘Dit is een ecologische aanslag’, zegt Julián Martínez (44). Hij is gemeenteraadslid van het socialistische Podemos, de enige partij in de raad die tegen de plannen stemde. Martínez vormt het lokale verzet samen met onder andere Tino Tovar van Ecologistas en Acción, een klimaatbeweging die in april officieel protest aantekende.

‘Dorpen in de buurt krijgen ’s zomers hun drinkwater per vrachtwagen, zo weinig water is er’, vertelt Tovar (56). De door klimaatverandering steeds langere periodes van droogte treffen grote delen van Spanje. Zeker ook Guadalajara, de provincie waar zijn dorp toe behoort.

In 2017 waarschuwden boeren hier dat meer dan de helft van hun oogst verging. Dat jaar drukte het gemeentebestuur van Alovera de inwoners op het hart om zo zuinig mogelijk met het kraanwater om te gaan. Het waterpeil in het Beleña-reservoir, waar het dorp afhankelijk van is, daalde gevaarlijk hard. Diezelfde waterbron wil het lokale bestuur nu gebruiken om de neplagune te vullen.

Goed voor de zaken

De donkere wolk van het milieuprotest is niet te zien boven de maquette van Alovera Beach. In het kantoor van de projectontwikkelaar van het gebied, een zusterbedrijf van Rayet, ligt het strand er al fraai bij, met ingenieuze glijbanen en plezierbootjes op het water. De maquette laat zien hoe Alovera Beach het hele dorp moet optillen. De vierduizend woningen die Rayet in dit gebied wil bijbouwen, staan hier al in het klein. Het zou het inwonertal ruim doen verdubbelen.

Zou, ja. Want weinig plannen staan vast en nog minder woningen zijn al gebouwd, erkent een vrouwelijke medewerker, die niet met haar naam in de krant wil. En het strand waar potentiële kopers van de huizen mee worden verleid? ‘Dat weten we ook niet honderd procent zeker.’

De plannen stuitten op scepsis bij de inwoners van Alovera. Zij zijn door schade en schande wijs geworden. Vijftien jaar geleden wilde de gemeente een aansluiting op het spoor. Dat is er ook nooit van gekomen.

‘Ik zie het nog niet gebeuren’, zegt Carlos Latorre (54). Hij staat achter de bar bij El Portón de Nagore, een vol restaurant in het verder verlaten dorpshart. Goed voor de zaken zou hij het wel vinden. Aan die Madrilenen valt vast fijn te verdienen – als Latorre hen tenminste de rekening presenteert, zoals hij voor de tortilla van zijn journalistieke bezoek weigert.

Er zijn meer redenen om op Alovera Beach te hopen. Zoals voor Germán Ortega (54) en Mari Carmen Solana (57), die net hun lunch afronden. Ze zijn verkoopmakelaars voor chalets in het naastgelegen Quer, die Ortega best wil laten zien. ‘En hier heb je mijn kaartje, voor als je zelf geïnteresseerd bent. Ik blijf een verkoper, hè.’

Tien minuten later staan we tussen de rijen half afgebouwde driekamerwoningen van rood steen, die voor 155 duizend euro per stuk van de hand gaan. De bouw hier lag jaren op zijn gat, vertelt Ortega, na de eerdere Spaanse bouwmanie tot 2008. De financiële crisis deed de vastgoedzeepbel uiteenspatten en bracht Spanje aan de rand van de afgrond.

Het waren loodzware tijden in zijn métier, zegt Ortega. Sinds een jaar of vier draait de cementmolen weer. Een strand zou de huizenprijzen flink verhogen – en daarmee ook de mogelijke winsten. ‘En misschien bouwen ze hier nog wel duizenden woningen bij.’ Dat zijn een hoop potentiële klussen.

Niet-verdampend water

De werkgelegenheid is voor veel voorstanders doorslaggevend. Rayet claimt 330 banen te creëren, met 130 in het park zelf, van kaartjesverkopers tot hangmatverhuurders. Dat klinkt mooi, zegt Martínez van Podemos op het nu nog braakliggende terrein, tot je beseft hoe onzeker de banen zullen zijn. Een fatsoenlijk salaris zit er vast niet in en werk buiten de zomermaanden is er niet. Dan zet ook hier de kou in, met soms flinke sneeuw in de winter. ‘Dit zijn de Cariben niet.’

Vanuit Rayet klinken over het watergebruik sussende woorden. Volgens het bouwbedrijf staat het gebruik gelijk aan dat van slechts tachtig woningen en hoeft de lagune maar één keer te worden gevuld. Dit onder meer dankzij een revolutionaire ‘antiverdampingstechniek’.

Het zijn teksten die bij Martínez en Tovar alle alarmbellen doen afgaan. Want wat is dit voor zwarte magie, die voorkomt dat water bij warmte verdampt?

En dan is er nog de mogelijkheid dat het strand er niet komt, en het lawaai rond Alovera Beach inderdaad een lokaas is om woningzoekers binnen te hengelen. Duizenden huizen bouwen die niet strikt noodzakelijk zijn, het is alsof we niets hebben geleerd van de zeepbel, verzucht Tovar. ‘Bouwen, het is het enige wat dit land kan.’