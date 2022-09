Eindelijk hoef je voor een 17de-eeuws stadsgezicht van Rhenen niet meer naar Londen of Parijs, want Rhenen heeft het nu zelf

Jan van Goyen, ‘Gezicht op Rhenen’, uit 1649. Beeld Jan van Goyen

Het kostte het Stadsmuseum Rhenen 350 duizend euro om het schilderij van de beroemde schilder Jan van Goyen (1596-1656) te kopen. Het stadsgezicht was in eigendom van een Duitse familie, die het kunstwerk liever aan een lokaal museum verkocht dan aan grotere spelers op de markt. ‘Deze mensen zeiden: we zoeken naar een plek voor dit schilderij waar zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten. Bij ons gaat dit stuk nooit het depot in, heel het jaar kunnen mensen het zien’, belooft directeur Maike Woldring.

Het museum, dat nog maar vier jaar geleden werd opgericht, gelooft dat het ‘goud’ in handen heeft gekregen. Van Goyen maakte in zijn carrière 28 kunstwerken van de stad, maar die bevinden zich veelal in internationale topmusea. Nu heeft dus ook Rhenen zelf een exemplaar. ‘Ik kan wel over een tafel springen, zo blij dat ik ben’, zegt Woldring, tevens kunsthistoricus. ‘We zijn de enige stad op aarde waar je een Van Goyen van Rhenen ziet, en daarna meteen de wereld instapt die hij heeft geschilderd.’ Het museum had het kunstwerk al sinds maart vorig jaar in bruikleen.

Volgens de directeur was de aankoop mogelijk omdat topmusea steeds kritischer worden bij het aanschaffen van nieuwe stukken. Ook zij zouden inzien dat het zonde is als veel schilderijen de meerderheid van het jaar in de opslag liggen. Daarnaast kon Woldring bij stichtingen, kunstfondsen en de Rhenense gemeenschap aankloppen voor financiering. Uiteindelijk komt twintig procent van het aankoopbedrag, een kleine 80 duizend euro, uit lokale portemonnees en potjes. De belangrijkste geldschieter is de Vereniging Rembrandt, die via fondsen ‘ambitieuze aankopen’ ook voor kleine musea mogelijk wil maken. ‘Het is belangrijk dat topkunst beschikbaar is voor iedereen’, zegt directeur Geert-Jan Janse.

Met het schilderij wil Rhenen uitstralen dat het meer heeft dan een dierenpark en natuur om in te fietsen: historie. In de 17de eeuw was de stad een belangrijk passagepunt op weg van Amsterdam, Haarlem en Den Haag naar het buitenland. Veel reizende schilders (bijvoorbeeld ook Rembrandt van Rijn en Albert Cuyp) kwamen erlangs, en bleven langer dan strikt noodzakelijk. De zeilboten op de meanderende Rijn, de stadsmuren en de twee boven alles uittorende reuzen (het koningspaleis en de Cunerakerk) vormden bronnen van inspiratie voor menig Nederlands kunstwerk uit dat tijdperk.

Met name de Tweede Wereldoorlog heeft veel van die idylle verwoest. ‘Rhenen is een stad met een litteken’, zegt Woldring. ‘Met dit schilderij kunnen wij eindelijk duidelijk maken hoe de stad er 400 jaar geleden uit heeft gezien. En dan ook nog eens op een artistiek zeer hoog niveau.’

