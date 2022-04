Eindelijk hebben de slachtoffers van het bombardement op Rotterdam een naam gekregen

Rotterdam na het verwoestende bombardement op 14 mei 1940. Beeld SSPL via Getty Images

Tweeëntachtig jaar lang was het een vraag waar niemand in Rotterdam en daarbuiten een goed antwoord op wist: wie waren de slachtoffers van het bombardement op de stad op 14 mei 1940? Daar is nu eindelijk verandering in gekomen. Door uitvoerig archiefonderzoek en met hulp van nabestaanden zijn Stichting Voorouder en het Rotterdams Stadsarchief erin geslaagd een officiële lijst met namen samen te stellen. Duidelijk is nu dat er in totaal 1.150 doden zijn gevallen, waarbij ook de slachtoffers van de kleinere bombardementen in de dagen voorafgaand aan die beruchte 14de mei zijn meegeteld. Het onderzoek was niet eenvoudig, zegt Walter Schulze van Stichting Voorouder.

Hoe verklaart u dat tot nu toe niet eens vaststond hoeveel doden er precies zijn gevallen bij het bombardement op Rotterdam?

‘Om te beginnen was de stad één grote chaos na het bombardement. Gebouwen lagen in puin, mensen waren bedolven onder de brokstukken en er werd geen goede administratie bijgehouden. Lichamen werden soms compleet verkoold op karren naar de begraafplaats gebracht, met een kaartje aan hun teen waarop stond waar ze waren gevonden. De plaatselijke pers sprak aanvankelijk van dertigduizend doden. Dat zegt wel iets over de verwarring. Wat ook niet hielp bij het vaststellen van de aantallen is dat nabestaanden na 1945 liever niet meer spraken over de oorlog, vanuit de gedachte: als we er niet over praten, dan is het niet gebeurd.’

Waarom heeft het zo lang moeten duren voordat er een uitgebreid onderzoek kwam naar de slachtoffers?

‘Het probleem is dat je voor zo’n onderzoek decennia aan krantenarchieven moet doorspitten om bijvoorbeeld overlijdensadvertenties te vinden. Dat was tot enkele jaren geleden nauwelijks te doen. Maar in 2015 zijn de meeste kranten gedigitaliseerd, dat scheelde ons ontzettend veel werk. Bovendien hebben wij gebruik kunnen maken van sociale media. We hebben vorig jaar diverse oproepen geplaatst op Facebook, dat heeft tweehonderd nieuwe namen opgeleverd. Soms van amateurhistorici en vaak van nabestaanden van de tweede of derde generatie. We hebben hun verhalen allemaal aangehoord. Er waren dagen waarop leek alsof we bij het Riagg werkten, zo heftig was het soms.’

Rotterdamse binnenstad na het verwoestende bombardement op 14 mei 1940. Beeld ANP

Waarom vonden mensen het zo belangrijk om hun verhaal te delen?

‘De meesten wilden erkenning voor het leed dat hun familie was aangedaan. Gisteren kreeg ik nog een emotionele bedankmail van een mevrouw. In haar familie ging al jaren het verhaal rond dat haar grootmoeder bij het bombardement haar ongeboren kindje was verloren. Nooit was dat ergens formeel vastgelegd. Daar hebben wij nu verandering in gebracht. Voor die mevrouw was dat heel belangrijk. ‘De verhalen mogen niet worden vergeten’, schreef ze.’

Hoe lastig was het om de lijst samen te stellen?

‘De eerste vraag was: wat is een slachtoffer? Bij het bombardement werd bijvoorbeeld het Coolsingelziekenhuis geraakt. Daar lagen op dat moment veel patiënten. Waren de mensen die op 14 mei of in de dagen erna overleden omgekomen door het bombardement of door hun ziekte? Dat was soms moeilijk vast te stellen. Een van die patiënten hadden we al op onze lijst gezet, omdat ze was begraven in het massagraf voor bombardementsslachtoffers op begraafplaats Crooswijk. Toen kregen we ineens van een kleinkind te horen dat deze mevrouw al op 10 mei in haar kraambed was gestorven en tijdens het bombardement in het mortuarium van het ziekenhuis lag. Waarschijnlijk is ze in het massagraf beland omdat er in alle chaos geen ander graf voor haar kon worden gevonden, maar haar hebben we dus weer van de lijst moeten schrappen. Zo waren er meer ingewikkelde gevallen. Een militair die na het bombardement meehielp met het bergen van slachtoffers en daarbij een muur over zich heen kreeg, hebben we aangemerkt als indirect slachtoffer. Een Joodse man die op de dag van het bombardement een eind aan zijn leven maakte omdat hij door de inval van de nazi’s geen uitweg meer zag, is op de lijst gekomen, maar wel met de vermelding: zelfmoord.’

Heeft de namenlijst ook nieuwe inzichten over het bombardement opgeleverd?

‘We weten nu beter waar de meeste doden zijn gevallen. In het toenmalige theater de Doelen, bijvoorbeeld. Daar werden Rotterdammers van Duitse afkomst vastgehouden omdat gevreesd werd dat ze met de vijand heulden. In de gevangenis aan de Noordsingel was het dodenaantal het grootst. Die mensen die daar vastzaten konden geen kant op, dat is een drama geweest.’

Wat is nu de volgende stap?

‘Het optekenen van alle verhalen die ons zijn verteld. Dat zou kunnen resulteren in een website of een boek. En nu deze lijst er ligt, kan er een manier worden bedacht om alle slachtoffers met naam en toenaam te herdenken. In Amsterdam hebben ze het Namenmonument, zoiets is er in Rotterdam niet. Ouderen zullen wellicht een traditionele vorm verkiezen, maar ik sprak ook jongeren die opperden om de namen met een laserstraal op de wolken te projecteren.’

Hoe is het om deze lijst te presenteren terwijl ondertussen de bommen vallen in Oekraïne?

‘Wat nu in Marioepol gebeurt, is objectief gezien vele malen erger dan wat Rotterdam is overkomen. Maar voor nabestaanden voelt het leed hetzelfde. Als ik iets geleerd heb van dit onderzoek, is het hoe belangrijk het is om vast te leggen wat er bij een bombardement is gebeurd en hoeveel impact het kan hebben op latere generaties als je dat niet doet. Ook in Oekraïne zal het moeilijk worden. Maar willen we voorkomen dat daar straks ook talloze kinderen en kleinkinderen met vragen achterblijven, dan zullen we op zijn minst een poging moeten wagen.’