Eindelijk haalt coronawet de eindstreep: na Tweede stemt ook Eerste Kamer voor

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdag in de Eerste Kamer voor het debat over de coronawet. Beeld ANP

Een ruime meerderheid van 48 senatoren stemde voor, namens de regeringspartijen en GroenLinks, PvdA, SGP en 50Plus. De coronawet vervangt de juridisch wankele noodverordeningen waarmee het coronabeleid tot nu toe werd geregeld. Ook vergroot de wet de greep van het parlement op het beleid.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) hoopt dat de wet op 1 december of eerder ook echt in werking treedt. In de tussentijd moet nog een aantal stappen worden gezet: zo moet de Tweede Kamer de binnen de wet te nemen maatregelen goedkeuren. De mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes, nu nog een dringend advies, kan daarna snel een plicht worden.

Met de goedkeuring door de Eerste Kamer komt een einde aan het slepende (parlementaire) debat over de ‘spoedwet’, die eigenlijk al op 1 juli had moeten ingaan. Een eerste schets van het wetsvoorstel werd gekraakt door politici en juristen. Toen ook de tweede versie van de hand van coronaminister Hugo de Jonge tekortschoot, nam de Tweede Kamer zelf het heft in handen.

In een opmerkelijk verbond schaafden acht partijen uit coalitie én oppositie de scherpste randjes van de wet, dezelfde partijen die dinsdag in de Eerste Kamer voor stemden. Zij regelden dat de coronawet niet gaat gelden voor een jaar of zes maanden, maar slechts voor drie maanden. Iedere verlenging met nog eens drie maanden moet aan de Tweede en Eerste Kamer worden voorgelegd.

Ook keurt de Tweede Kamer nieuwe coronamaatregelen niet na-, maar voordat ze van kracht worden, al kan het kabinet in noodsituaties maatregelen alsnog onmiddellijk laten ingaan.

‘Eerste Kamer buitenspel’

Over die laatste bepaling laaiden de gemoederen in de Eerste Kamer hoog op. De collega’s in de Tweede Kamer hadden dat ‘bekrachtigingsrecht’ alleen voor zichzelf geregeld, niet voor de senatoren. Die vroegen daarop de Raad van State om advies, maar kregen te horen dat met zo’n werkwijze niets mis was.

Toch spraken verschillende partijen maandag tijdens het debat over de wet van het ‘buitenspel zetten’ van de Eerste Kamer. Senator Henk Otten noemde het zelfs een ‘halve staatsgreep’, om die woorden later weer in te slikken na een stevige reprimande van Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn. Andere partijen snapten dat de Eerste Kamer een pas op de plaats moet maken; in de coronacrisis is snelheid van handelen ook van belang.

Unaniem was de senaat wel in zijn oordeel dat het proces rond de invoering van de coronawet geen schoonheidsprijs verdient. Vooral het gebrekkige eerste wetsvoorstel leidde tot grote en aanhoudende onrust onder coronasceptici, die in de wet het einde van de democratie zagen. Achteraf was het beter geweest om ‘meer tijd te nemen’ voor deze wet, erkende minister De Jonge maandag.