Eindelijk erkenning van leed voor Groningers: ‘De diagnose is gesteld, nu is het tijd voor therapie’

Getroffen bewoners horen de conclusies aan van de parlementaire enquêtecommissie. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘De toekomst is wat telt’, zegt Jan Wigboldus. De voorzitter van belangenorganisatie Groninger Gasberaad heeft, even voor de presentatie van het eindrapport, nog geen weet van de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die zich ruim twee jaar verdiepte in de gaswinning in Groningen. Maar hij heeft wel een vermoeden. ‘Ik ben benieuwd welke woorden ze vinden voor onrecht.’

Die woorden zijn hard, keihard soms. Een ‘ongekend systeemfalen’, ‘stelselmatig miskend leed’. De slotsom, in de woorden van commissievoorzitter Tom van der Lee (GroenLinks). ‘Zestig jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht. Maar het heeft de Groningers heel veel gekost.’

Rookgordijn

Geld ging voor veiligheid, zelfs na de aardbeving bij Huizinge waarmee de gaswinning in 2012 alle onschuld verloor. ‘Leveringszekerheid werd als een rookgordijn gebruikt. Jarenlang zijn de Tweede Kamer en de Groningers op het verkeerde been gezet.’

Groningers kijken er niet van op. Dat hun belangen niet voorop stonden, dat schadeafhandeling ontaardde in een eindeloze papierwinkel, dat Groningen bar weinig terugzag van de schat uit eigen bodem: ze wisten het al, ze ondervonden het zelf.

‘De conclusies zijn hard, maar voor ons niet nieuw’, zegt gedupeerde Rudy Veen uit Slochteren. Cees Wildervanck uit Overschild valt hem bij. ‘De commissie heeft goed werk verricht. Dit onderstreept wat wij al jaren ervaren.’

Erkenning

De regen geselt het dak van de boerderij in Zeerijp, die voor de gelegenheid is omgetoverd tot wat een bijzaal van de Tweede Kamer had kunnen zijn. Kamervoorzitter Vera Bergkamp neemt het rapport in ontvangst. De afstand tussen Den Haag en Groningen was al die tijd te groot, erkent ze.

De locatie is niet willekeurig. De aardbeving in Zeerijp van 2018 was de directe aanleiding voor het kabinet om te besluiten de gaskraan versneld dicht te draaien. De grote vraag is of het bijna tweeduizend pagina’s tellende rapport van de enquêtecommissie eenzelfde impact gaat hebben.

Het begint bij erkenning, zegt Van der Lee. René Paas, de commissaris van de koning in Groningen, zag hoe genodigden tijdens de presentatie tot tranen geroerd waren. ‘Zij voelen zich door het werk van de commissie eindelijk erkend in wat zij al die jaren ervoeren: dat ze de dupe waren van een groter financieel belang.’

Maar ‘soepele compensatie’? ‘De inwoner centraal’? Dat hebben zie hier al zo vaak gehoord, weet ook Paas. Buiten, bij de plaatselijke gaswinningslocatie die inmiddels stilligt, hangt een verwaaid spandoek: ‘Duurt lang’.

Afbreukrisico

Ook de enquêtecommissie hoorde steeds: ‘Los het nu eens op’. Maar papier past bescheidenheid: ‘Dat blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan’, schrijft de commissie in het rapport.

Loze beloftes eindigen telkens in teleurstelling, op excuses volgde geen beterschap. Niet dat niet werd geprobeerd de situatie te verbeteren, constateert de commissie ook. Goede bedoelingen te over, verbeterplannen genoeg. Ze botsten op het feit dat de maakbaarheid keer op keer beperkter bleek dan gedacht.

Dat lijkt ook nu het grootste afbreukrisico. Maar dat mag geen reden zijn om alle hoop en ambitie te laten varen, vindt commissievoorzitter Van der Lee. Daarvoor moet wel het patroon worden doorbroken van beloftes doen die niet worden waargemaakt. Daadkracht moet worden gekoppeld aan realiteitszin, pragmatische oplossingen moeten prevaleren boven kostenbeheersing, aldus het rapport.

Die woorden ontvangen gedeputeerden en regionale bestuurders instemmend. Maar een bezweringsformule vormen ze allerminst. Het zijn aanbevelingen, geen beloftes, benadrukt Van der Lee. ‘Het kan anders en de politiek kan daarvoor kiezen.’ Om daar aan toe te voegen: ‘Ik kan niet beloven dat het wachten na vandaag ophoudt’.

Gedupeerden zijn door schade en schande wijs geworden, en blijven sceptisch. ‘Eerst zien, dan geloven’, zegt Veen. Wildervanck is nog minder hoopvol. ‘Ik zeg weleens: het komt nooit meer goed - en dat duurt nog lang.’

Groningers zochten eerder tevergeefs hun heil in fakkeloptochten en rechtszalen, weet René Paas. ‘Ik hoop dat de parlementaire enquête wel de macht vertegenwoordigt die we eerder niet hadden, dat dit het begin is van substantiële verandering. De diagnose is gesteld, nu is het tijd voor therapie.’