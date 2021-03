Eindelijk een tijdslot om een anderhalveliterfles ketchup op te halen

Winkelen op afspraak in de Hema in Gouda. Meer dan twee klanten tegelijk zijn niet toegestaan. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

10:00 Hema Gouda: kinderkleding en ondergoed

Leonie van Ommeren stapt door de ballonnenhaag van de Hema in Gouda om te beginnen aan haar tien minuten winkeltijd. Van Ommeren krijgt kinderchampagne aangeboden vanaf de bartafel naast de ingang, maar tijd om het aan te nemen heeft ze ondanks haar dubbele tijdslot niet. ‘Ik kom hier voor inpakpapier en een theedoos, dat soort spullen wil ik liever niet online kopen.’ Toch voelt het voor een van deze eerste klanten in de Hema als een ongemakkelijke winkelervaring. ‘Ik word de hele tijd in de gaten gehouden door de medewerkers, hierdoor zit rustig een schap bekijken er vandaag niet in.’

Wanneer je woensdag minimaal vier uur van te voren een afspraak maakt kun je tien minuten fysiek winkelen. Na tweeënhalve maand lopen er weer mensen over de winkelvloer en daar zijn de medewerkers merkbaar opgetogen over. Volgens filiaalmanager Ritchie Snellink wordt er op deze dag voornamelijk kinderkleding en ondergoed verkocht. ‘Wij verwachten ongeveer 5 procent extra omzet uit deze versoepelde maatregel te halen. Het is vooral heel leuk om weer mensen te mogen begroeten in de winkel.’ In alle Nederlandse Hema’s is er deze week ruimte voor 600 duizend klanten, alle tijdsslots in Gouda zijn woensdag volgeboekt.

Voorbijlopend winkelend publiek dat ondanks de maatregelen toch naar binnen wil, reageert geïrriteerd wanneer de medewerkers vertellen dat dit echt niet mogelijk is. Soms ziet de filiaalmanager het wel door de vingers. Bijvoorbeeld als een oudere mevrouw bij click and collect een bestelling komt ophalen en ze paaseitjes ziet die ze graag wil kopen. ‘Het is een zoethoudertje, want voor het geld hoeven we het niet te doen.’

Medewerkers zijn ook nog wat ongemakkelijk met de tijdsslots, zegt Snellink. ‘Iedereen is nog een beetje zoekende naar wat wel en niet mag op deze eerste dag. Maar we hebben duidelijke regels opgesteld en een straks schema ingevuld.’ Rond elf uur ontstaat er toch verwarring. Er zijn drie mensen aan het winkelen, terwijl dit er volgens de regels maar twee mogen zijn. De filiaalmanager kijkt opgelucht als de derde klant snel naar de kassa loopt om af te rekenen.

12.30 Action Zoetermeer: plattegrond voor snelste route

Bij de Action in Zoetermeer zijn bijna alle tijdslots gereserveerd. Op de tafel voor de ingang - die functioneert afhaalpunt en ontvangstbalie - ligt een plattegrond van de winkel. Zo weten wachtende klanten in korte tijd de snelste route te vinden.

‘Als je weet wat je moet hebben valt het mee’, zegt Ganga Chakawri na het afrekenen. Ze maakte dinsdagavond meteen een afspraak zodat ze eindelijk weer een anderhalveliterfles ketchup kon kopen. ‘Dat formaat heb je in de supermarkt niet.’ Winkelen heeft ze niet echt gemist, maar sommige spullen, zoals decoratie voor haar nieuwe woning, koopt ze toch liever in het echt.

Terwijl de winkelmedewerkers tassen vullen voor de onlinebestellingen staat Rikke Meeuws te wachten bij de ingang. Haar dochter maakt alvast haar tien minuten vol in de winkel. ‘Ik vind het allemaal maar onzin’, zegt Meeuws. ‘In supermarkten mag iedereen bij elkaar staan en hier mogen maar twee mensen tegelijk in de winkel. Ik wil gewoon kaarsen hebben want die zijn overal uitverkocht.’

14:00 ANWB-winkel Zoetermeer: iedereen wil wandelschoenen

In de ANWB-winkel merken ze al maanden dat de populariteit van wandelen sinds corona is toegenomen. ‘Click en collect liep bij ons heel goed’, zegt regiomanager Nicole van Assem. ‘Iedereen is op zoek naar wandelschoenen en die willen ze het liefst even komen passen in de winkel.’ Ook campinggidsen vliegen de deur uit. ‘Je merkt echt dat mensen in eigen land op vakantie gaan.’

Anneke Barendse heeft eindelijk een goed paar schoenen gevonden. ‘Ik had ze eerst online besteld, maar die waren te groot’, zegt ze. Het tijdslot van tien minuten vindt Berendse te kort. ‘Maar gelukkig hadden ze al verschillende maten klaargezet zodat ik meteen kon passen. Nu kan ik weer 17 kilometer per dag wandelen. Wat moet je anders nu.’

15:00 Wereldwinkel Zoetermeer: mondkapje met teckelprint

Maar één afspraak heeft de wereldwinkel in Zoetermeer vandaag in de agenda staan. ‘Er is nog weinig animo, hopelijk gaat het drukker worden als mensen wat meer gewend zijn al de nieuwe regels’, zegt medewerker Alie Sterenberg. De enige klant vandaag is Alexandra van Oirsouw die langs komt om cadeaus te kopen. ‘Ik heb een mondkapje met een teckel-print gekocht en een zak koffie. Het is fijn te merken dat er weer wat leven in de winkelstraat komt.’

Voor de ingang van de winkel reageren twee klanten geïrriteerd als ze te horen krijgen dat er vandaag alleen op afspraak gewinkeld mag worden. Een van hen koopt desondanks twee sleutelhangers die hij diezelfde dag nog cadeau wil geven. Hij mag ze volgens de regels alleen niet meteen uit de winkel meenemen. Maar voor alles is een oplossing, de klant woont niet ver weg. ‘Dan kan ik ze wel nu bij u thuisbezorgen’, besluit een van de mederwerkers. De klant loopt tevreden naar huis om open te kunnen doen als de bel gaat.