Eindelijk écht bewijs: niezende kat besmette vrouw met corona

Overdracht van kat naar mens zal niet veel voorkomen, omdat katten minder virus aanmaken en maar een dag of vijf besmettelijk zijn, nemen wetenschappers aan. ‘Geen heel groot probleem dus, maar het betekent niet dat besmettingen van kat op mens nooit zullen plaatsvinden’, zegt viroloog Marion Koopmans desgevraagd. ‘Het punt is alleen dat je de route van transmissie meestal niet kunt vaststellen.’

Voor mensen die positief testen op corona, geldt al langer het advies om voorzichtig te zijn met huisdieren. Ook in Nederland werden immers al diverse katten en enkele keren een hond gevonden die besmet waren met corona. Wetenschappers documenteerden intussen gevallen waarbij het virus oversprong van nertsen, hamsters en zelfs herten naar de mens. ‘We weten dat dit virus erg promiscue is’, zegt Koopmans.

Daaruit volgt een belangrijke les: ‘Ik denk dat je hierop voorbereid moet zijn. Als zich een nieuw virus aandient, is het verstandig meteen te kijken hoe het zit met de dieren die in contact zijn met de mensen.’ Zo wijst Koopmans erop dat het coronavirus in Nederland ongeveer gelijktijdig opdook bij mensen én nertsen. Alleen ontdekte men de nertseninfecties pas na twee maanden. ‘Als je zo’n virus echt probeert uit te roeien, zal je standaard moeten nagaan of dieren ook een rol spelen’, vindt Koopmans dan ook.

Neustest

De besmetting in Thailand vond vorig najaar al plaats in de Zuid-Thaise stad Songkhla. Een zieke vader en zoon waren met hun kat vanuit Bangkok overgebracht naar het universiteitsziekenhuis ter plaatse, omdat er in Bangkok geen plek meer was. Bij het afnemen van een neustest bij de kat, moest het dier niezen. Hoewel de dierenarts handschoenen en een mondmasker droeg, waren haar ogen onbeschermd. Bekend is dat het virus ook via het oog kan infecteren.

In Nederland documenteerden Koopmans en haar collega’s van het Netherlands Centre for One Health hoe het coronavirus rondging op nertsenboerderijen. Van de medewerkers en bewoners bleek liefst twee op de drie besmet of besmet geweest. De virussen waarvan men de genetische code kon uitlezen, bleken nertsenvarianten. Ook drie boerderijkatten hadden antistoffen tegen het virus aangemaakt. Het voorval leidde tot het besluit om de nertsensector versneld op te doeken.

Wat de Thaise onderzoekers betreft is de aanbeveling duidelijk: wie corona heeft, kan beter niet te veel knuffelen met de kat. Bovendien doen dierenartsen er goed aan om bij nauw contact met verdachte katten behalve latexhandschoenen en een mondkapje ook een spatbril te dragen.