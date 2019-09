Eindelijk doen de grafieken wat Henk Krol wil

50Plus-partijleider Henk Krol. Beeld ANP

In de strijd tegen de dreigende pensioenkortingen hebben Henk Krol en 50Plus een nieuw wapen in handen. Waar de gemiddelde Nederlander vorig jaar meer te besteden had, zijn de gepensioneerden er juist op achteruitgegaan, laten de nieuwste grafiekjes zien. Daarmee weet Krol wel raad.

Stef Blok maakt zich intussen op voor zijn rol als ‘designated survivor’: hij krijgt het gezag over Nederland, mocht zich tijdens Prinsjesdag een absolute ramp voltrekken op het Binnenhof.

NIEUWS VAN DE DAG

NIEUWS VAN DE DAG

Henk eist zijn gelijk op

Zie je wel, zegt Henk Krol. Twee jaar geleden kreeg de 50Plus-leider de hoon van politiek en pers over zich heen toen hij voor de zoveelste keer een verfrommeld CBS-grafiekje uit zijn binnenzak trok. Gepensioneerden waren er in koopkracht 40 procent op achteruitgegaan ten opzichte van werkenden, verkondigde Krol aan wie het horen wilde, en ook aan wie dat niet wilde. De hoofdeconoom van het CBS had er een dagtaak aan om hem te corrigeren: de koopkracht van ouderen hield juist gelijke tred met die van de werkenden. En dus zat Krol ernaast.

Maar de voorman van de ouderen is terug, met in zijn hand de jongste cijfers van het CBS. Die laten zien dat gepensioneerden hun koopkracht vorig jaar met 0,5 procent zagen dalen terwijl de gemiddelde koopkracht juist met 0,3 toenam. Sterker nog: in de afgelopen tien jaar is de koopkracht van de rijkste groep ouderen met bijna 13 procent gedaald. En dus haalt Krol zijn gram op Twitter door partijgenoten te retweeten die zijn gelijk met terugwerkende kracht opeisen. Zie je wel.

Zouden al die journalisten en al die politici die @HenkKrol uitlachten vanwege zijn statistieken nu eindelijk toegeven dat hij volkomen gelijk had??@telegraaf @volkskrant @nrc @ADnl @trouw pic.twitter.com/BO2aJuDzcW Janneke Koning

Dat is niet de hele waarheid: zo zit er ook voor de werkenden minder geld in de pensioenpot, maar merken zij daar nu nog niks van omdat ze nog geen pensioen ontvangen. Bovendien zeggen de koopkrachtcijfers niets over, bijvoorbeeld, het niet onaardige vermogen van ouderen (gemiddeld 113 duizend euro in 2017). Maar Krol vindt wél het momentum aan zijn zijde in deze tijd van onder water staande pensioenfondsen en dreigende kortingen.

Toch vindt het kabinet het vooralsnog niet nodig om ter compensatie dan maar de AOW te verhogen. Verslaggever Gijs Herderscheê hoort van bronnen rond de coalitie dat minister Hoekstra van Financiën liever kiest voor algemene belastingmaatregelen om de koopkracht aan te jagen. Naar verluidt wordt onder meer 750 miljoen euro vrijgemaakt voor verhoging van de algemene heffingskorting. Ook wordt het laagste belastingtarief iets verlaagd. Daarvan moeten ook de ouderen gaan profiteren.

PRINSJESDAG

Blok houdt zich schuil

Blok met het Brexitmonster. Beeld AP

Dagkoersen-lezers kunnen richting Prinsjesdag rustig gaan slapen: de democratie is veilig bij Stef Blok. De minister van Buitenlandse Zaken is volgende week met Prinsjesdag de zogeheten designated survivor, meldden verschillende media vandaag. Voltrekt zich die dag een ramp, dan neemt Blok het gezag over Nederland over.

Het is voor het eerst dat Nederland zulke voorzorgsmaatregelen treft. D66-Kamerlid Joost Sneller kwam er twee jaar geleden mee op de proppen, waarschijnlijk na het bingewatchen van de Netflix-serie Designated Survivor in de uurtjes voor het stemmen. Anders dan hoofdrolspeler Kiefer Sutherland neemt Blok niet plaats in een zwaarbeveiligde bunker: de VVD’er is ‘gewoon’ aan het werk, in het Europees Parlement in Straatsburg.

Intussen vraagt initiatiefnemer Sneller zich af wat de logica is van het aanstellen van een designated survivor als van tevoren duidelijk is wie het is en waar hij zich bevindt. ‘De kracht van het idee is dat je niet weet wie het is’, klaagt hij tegenover Trouw. De D66'er sluit niet uit dat de plannen worden bijgesteld nu iedereen Blok weet te vinden. ‘We weten niet wie er nog meer afwezig zal zijn op Prinsjesdag.’

Als nu iemand niet als designated survivor hoeft te worden aangewezen dan is het de volledig bombestendige androide XNL17SB, aka Stef Blok. Jan Kuitenbrouwer

EN DAN DIT NOG

Hoe lobbyisten meespartelen

De Nederlandse democratie is een akkoordendemocratie. Pensioenakkoord, klimaatakkoord, sportakkoord, preventieakkoord – tot stand gekomen na eindeloos overleg. Heel mooi, zulke politiek die voorbij de eigen horizon kijkt, maar er klinkt ook kritiek: het parlement zou er ‘een speeltuin voor het eigenbelang van lobbyclubs’ (dixit de Raad van State) mee worden.

Parlementair verslaggever Ariejan Korteweg legde het voor aan een voormalig ‘lobbykoning’, die alle akkoorden ‘een goudmijn voor lobbyisten’ noemt, en aan een van de onderhandelaars aan de klimaattafels. ‘Ik weet doorgaans niet eens of ik met een lobbyist van doen heb. Maakt me ook niet uit. Het gaat om de informatie.’

Klimaattafel bij de SER, met Ed Nijpels, Diederik Samson (links) en Martin van Geel (rechts). Beeld Raymond Rutting

ANP zwaait Forummer uit

Na amper twee maanden is-ie alweer weg: de ‘nieuwe’ woordvoerder van Forum voor Democratie. Christo Ruijs kwam als vervanger van Jeroen de Vries, die zich als senator samen met Henk Otten afsplitste, maar houdt het alweer voor gezien. Niet vanwege ruzie, haast Ruijs zich erbij te zeggen. ‘Na twee maanden heb ik de conclusie getrokken dat ik niet gelukkig ben in deze baan. Dan rest maar één ding: vertrekken.’

De aankondiging werd beantwoord met een opmerkelijke tweet van het ANP. ‘Eerst maar een grote fles Vanish halen om die vlek eruit te wassen.’ Een medewerker stuurde het per ongeluk met het account van het ANP in plaats van met zijn eigen, reageerde het persbureau schielijk - wat de reactie zelf niet minder opmerkelijk maakt.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant.