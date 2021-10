Eindelijk beet: na zeven jaar krijgt het Noord Nederlands Orkest weer een chef-dirigent

Eivind Gullberg Jensen dirigeert het Noord Nederlands Orkest. Beeld Mariska de Groot Fotografie

Na zeven jaar zonder te hebben gezeten, kan het Noord Nederlands Orkest vandaag eindelijk een nieuwe chef-dirigent presenteren. De Noor Eivind Gullberg Jensen (49) begint volgend seizoen bij het in Groningen gevestigde orkest.

De chef-dirigent is degene die de klankcultuur bewaakt. Hij is het boegbeeld van het orkest en degene die het vaakst met het orkest werkt. Door de benoeming op relatief korte termijn (in de klassieke muziek wordt doorgaans meerdere seizoenen vooruit gepland), werkt hij in zijn eerste seizoen zes weken met de Groningers.

Voor het Noord Nederlands Orkest is het de tweede benoeming in korte tijd: eerder deze maand wist het al Hartmut Haenchen (78) aan zich te binden als vaste gastdirigent. Haenchen maakte naam als dirigent van De Nederlandse Opera. Gullberg Jensen zal zijn ‘chefschap’ combineren met de leiding over het operahuis van Bergen in Noorwegen.

‘Ik vond Groningen meteen heel mooi’, zegt de Noor. ‘Ik maak na een concert altijd een lange wandeling. Wat me opviel, was hoe bruisend de stad was door de vele studenten. Ik hoop dat we hen ook meer naar de zaal kunnen lokken, daar wil ik mijn best voor doen. Zij zijn onze toekomst, onze toekomstige politici. Als wij hen voor ons kunnen winnen, bepaalt dat of er later überhaupt een cultureel leven is.’

De dirigent werkte voor het eerst met het orkest in 2018. Hij dirigeerde toen het Requiem van Verdi. Er volgden nog twee gezamenlijke projecten, de laatste in september dit jaar. Onlangs konden de orkestleden over de dirigent stemmen. ‘Daaruit bleek dat het draagvlak voor Eivind waanzinnig groot was’, zegt artistiek leider Marcel Mandos.

Met de benoeming komt een einde aan een lange zoektocht. Na het vertrek van Stefan Asbury in 2015 leek Mandos soms bijna een opvolger binnen te hebben, maar dirigenten die hij had uitgenodigd voor een gastdirectie, bleken net bij een ander orkest te hebben getekend. ‘We zijn niet stuurloos geweest’, benadrukt Mandos. ‘In mijn beleving heeft onze gastdirigent Antony Hermus die rol van chef op zich genomen, hij vergaderde mee. Ik had hem ook gevraagd of hij officieel chef wilde worden, maar hij wilde de vrijheid houden.’

Hoe zou hij Gullberg Jensen kenschetsen? ‘Hij is een dirigent die het orkest echt meeneemt, hij heeft een uitstekende slag. Hij kan heel duidelijk overbrengen hoe hij het wil. Hij praat weinig, dat is dus ook niet nodig, dat vinden de orkestleden fijn. Ik hoor ons orkest bijna dagelijks en met hem merkte ik echt dat het anders klonk: transparanter, opener, de klank fonkelde meer. En hij geeft ruimte aan de musici. Hij is een innemend en plezierig mens, dat is ook belangrijk.’

De eerste kans om Gullberg Jensen te zien, is op 27 januari in De Oosterpoort in Groningen. Daarna zijn er concerten in Assen en Amsterdam (het Concertgebouw).